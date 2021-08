Miljoenenboete voor Booking.com in Rusland

Booking.com moet een boete van 1,3 miljard roebel (omgerekend 14,9 miljoen euro) betalen in Rusland voor misbruik van zijn dominante marktpositie. Dat heeft de Russische financiële waakhond FAS donderdagavond gemeld. FAS houdt zich bezig met monopolieposities in het Russische bedrijfsleven.

Er loopt al sinds vorig jaar een onderzoek tegen de Amerikaanse reiswebsite met Nederlands hoofdkantoor in Rusland, nadat een grote Russische mkb-organisatie een klacht had ingediend wegens oneerlijke concurrentie. Volgens het agentschap verbood Booking.com de hotels, hostels en andere onderkomens die bij het platform waren aangesloten om hun diensten elders goedkoper aan te bieden dan via Booking.com. Machtsmisbruik, zo concludeerde de FAS. Toen de toezichthouder het bedrijf sommeerde daarmee te stoppen, negeerde Booking.com dat. Daarom volgde nu de boete. Booking.com heeft nog niet op de zaak gereageerd.

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf onder vuur komt te liggen. In juni maakte het Italiaanse Openbaar Ministerie bekend dat Booking.com daar verdacht wordt van het niet betalen van btw over zo’n 700 miljoen euro aan inkomsten. In Nederland ontstond recent nog commotie toen bleek dat de onderneming ondanks ruim honderd miljoen euro aan staatssteun het driekoppige bestuur bonussen ter waarde van tientallen miljoenen euro’s in het vooruitzicht had gesteld. Na de ophef betaalde Booking.com de steungelden terug.

Donderdag kregen ook meerdere techbedrijven boetes opgelegd door een Russische rechter, omdat zij weigerden de data van hun Russische gebruikers op te slaan op Russische servers. Twitter, Whatsapp en Facebook moeten bedragen tussen de 46.000 en 195.000 euro betalen. Voor Whatsapp is het de eerste keer dat de onderneming beboet wordt in Rusland.