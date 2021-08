Marinier Ian Cameron doodde ruim driehonderd Talibanstrijders: ‘Had het wel zin?’

Van de 304 Talibanstrijders die hij doodde, kan Ian Cameron (31) zich lang niet elke luchtaanval nog precies voor de geest halen. Het vliegen van drones was voor de Amerikaanse oud-marinier negen maanden lang dagelijks werk. Van acht uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags bestuurde hij vanuit een commandocentrum in de woestijn van de Afghaanse provincie Helmand de onbemande vliegtuigen die doelwitten moesten opsporen, aanwijzen en opjagen. „De enige routinebaan die ik ooit gehad heb.”

Toch is er minstens één incident dat Cameron zich ruim twee jaar later nog levendig herinnert, vertelt hij bij een ontbijt van roerei en gebakken aardappelen in een koffietentje in zijn woonplaats San Francisco. „Het was op een kruispunt dat we al vaker hadden aangevallen, omdat de Taliban er een controlepost hadden om burgers af te persen. En het verbaasde me dat elke keer nadat we daar toegeslagen hadden, er binnen een paar weken toch weer nieuwe strijders neergezet werden. Waarom besloten de Taliban die post te blijven bemannen, terwijl ze wisten dat het een bekend doelwit was? En waarom waren er steeds weer nieuwe rekruten bereid daar te gaan zitten? Die combinatie van herhaling en bevreemding is me altijd bijgebleven.”

Sinds de razendsnelle opmars van de Taliban en de val van de door Washington gesteunde Afghaanse regering, stelt Ian Cameron zich nog een vraag. Had het zin wat hij daar deed? Hij schreef er een bijna tweeduizend woorden tellend opiniestuk over, dat vorige week verscheen in The Washington Post. „Dat artikel was een manier om die vraag te verkennen, maar ik kom er niet uit. Misschien is het nog te vroeg.”

In het persoonlijke essay noemt hij zijn oorlogsinspanning in Afghanistan een Sisyphus-taak, naar de mythische figuur die eindeloos een rotsblok een berg op moest duwen als straf van de goden. In het achttiende jaar van de oorlog, toen Cameron diende, waren ook de VS vooral bezig met het bestendigen van stilstand. Het door de VS gesteunde, opgeleide en bewapende Afghaanse leger controleerde de steden en grotere bevolkingscentra; de Taliban heersten in de gebieden daarbuiten.

Het doel van Camerons ‘train, advice and assist’-missie was de invloedssfeer van de regering te vergroten. Maar in de praktijk kwam het vooral neer op het laatste aspect van de missie: assisteren, ofwel: het doden van Talibanstrijders. „Opleiden en adviseren van het Afghaanse leger leverde vooral frustraties op.”

Cameron zag in Helmand toen al wat de hele wereld deze augustusmaand kon zien. „Bij lokale, politieke en militaire leiders ontbrak de wil om hun invloedssfeer te vergroten, om daadwerkelijk overheidscontrole uit te oefenen. De competentie ontbrak, maar vooral de wil.” En dat terwijl, stelt hij, „ze genoeg materieel, mankracht en training tot hun beschikbaar hadden, op een zeer ongelijk speelveld. De Taliban waren weliswaar behendig en gemotiveerd, maar hadden geen enkele kans gemaakt tegen een gecoördineerde en gemotiveerde aanpak.”

Zo werd soms weken gewerkt aan de voorbereiding van grootscheepse gevechtsoperaties. „Maar als het moment daar was – en wij keken mee met onze drones – dan gingen er van de honderden, misschien wel duizend manschappen die opgetrommeld waren, maar enkele tientallen echt de strijd aan. De rest bleef in hun wagens op basis. Dan kwamen ze met smoesjes dat hun truck vastzat in de modder ofzo.”

Zelflikkend ijshoorntje

Zoals hij zijn eigen rol als Sisyphus-taak ervoer, zo was de hele Afghanistanoorlog dat uiteindelijk, denkt hij nu, na de razendsnelle val van Kabul. „We konden de hele tijd Talibanstrijders omleggen, vooral op de laagste niveaus, soms ook leiders. Maar we wisten dat er morgen weer nieuwe waren. En dit gold eigenlijk voor de hele missie. Je kunt een heel leger opleiden en uitrusten, maar als de politieke wil bij de militairen ontbreekt om te doen wat ze moeten doen, heeft het geen zin.”

Het inzicht dat de Afghaanse oorlog een verloren zaak was, ontstond in militaire kringen al kort na de invasie. De Amerikaanse bevolking werd echter stelselmatig voorgelogen. Opeenvolgende regeringen hielden vol dat succes mogelijk was en zochten daar zelf bewijzen bij, stelde een vernietigende, jarenlange interne evaluatie van de oorlog. In dit zogenoemde Sigar-rapport, dat The Washington Post in 2019 onthulde onder de naam ‘The Afghanistan Papers’, wordt dit zelfbedrog door een hoge NAVO-militair treffend verwoord. „We zijn een zelflikkend ijshoorntje geworden.”

Cameron moet lachen om die beeldspraak. Vanuit een militair oogpunt is het een treffende formulering, maar politiek gezien is het wrang. „Er zijn meerdere regeringen, meerdere volksvertegenwoordigingen voor dit conflict verantwoordelijk geweest. En het is verbluffend om nu alle reacties en gesprekken erover te horen. Dit is al twintig jaar gaande hè, maar al die tijd was Afghanistan amper onderdeel van ons publieke debat. En nu hoor je ineens dat het een verkiezingsthema kan worden. Maar wordt het dat echt? Gaan we er lessen uit trekken? Dat is de kern voor mij: het gebrek aan engagement, niet alleen politiek en militair, maar in het algemeen. De bevolking was er nooit echt bij betrokken.”

Deze oorlog bleef ook altijd een ver-van-mijn-bed-show omdat het aantal Amerikaanse doden – vergeleken met eerdere conflicten – laag bleef, beaamt hij. „Er kwamen niet zoveel lijkzakken terug, zeker vergeleken met Vietnam. En ja, de techniek, die ik zelf bediende, maakte het mogelijk om dit type abstracte, klinische oorlog te voeren. Die net zo’n dodelijke impact had als eerdere oorlogen, maar waarvan de prijs voor ons veel lager was.”

Cameron, benadrukt hij meermaals, vocht in Afghanistan op een voor hem uiterst veilige wijze. Waar Amerikanen in de eerste jaren nog te velde vochten of patrouilleerden en opgeblazen konden worden door bermbommen, verliet hij de basis in negen maanden nooit. De enige Afghaan die hij leerde kennen was tolk voor het Amerikaanse leger.

Hij at op de basis alsof hij in de VS was: hamburgers, Cheerios, ijsbergsla, chocolade-ijs. Buiten zijn shift van 8 tot 4 kon hij gebruik maken van een pooltafel, internet, een fitnesszaal, Amerikaanse tv, warme douches en telefoontjes naar het thuisfront.

Maar toen hij daags voor terugkeer naar huis met zijn zus belde, barstte hij in huilen uit. Hij had negen maanden lang, zonder één dag rust, op Talibanstrijders gejaagd en zij vroeg hoe het voelde om eindelijk eens vrij zijn. „Het was de eerste keer dat ik kon reflecteren en ik dacht: I am done. Iemand anders gaat deze klus nu doen. Het was nooit fysiek zwaar, ik trainde, had wifi, goed eten. Het was meer het gewicht van elke dag wakker worden en denken: o, ik ga weer mensen doden.”

Mariniers worden gedrild in het belang van het vinden van een dagelijkse routine. „Maar dit was zó routineus, het contrast met wat je daadwerkelijk aanricht, is dan striking.

Wat ook op hem drukte, en nog altijd drukt, is dat het in „een handvol gevallen niet lukte om burgerslachtoffers te voorkomen”. In het Post-artikel beschrijft Cameron hoe hij na een explosie via de drone beelden ziet van „een lichaam dat te klein is om van een volwassene te zijn”. „Die incidenten zijn altijd bij me gebleven. Ook zonder het nieuws uit Kabul. De meeste luchtaanvallen zijn tot één waas samengesmolten. Maar die paar waarbij het misging, kan ik me juist nog zeer gedetailleerd voor de geest halen – of ze [de burgers, red.] nu dood waren, gewond, of dat onduidelijk was hoe ze het ervan af hadden gebracht.”

Videospel

Anders dan bij de invasie van Afghanistan, toen de VS in de woorden van president Bush tegen de ‘As van het Kwaad’ vochten, had Cameron geen moralistische blik op de strijd. „In mijn optiek kochten we tijd om een politieke oplossing te kunnen forceren. Dat was wel anders dan in eerdere fases van de oorlog, en maakte het makkelijker om afstand te nemen. Al moesten we daarvoor dus wel dagelijks mensen doden.”

De vraag of zijn werk nut had, kan hij nog niet beantwoorden, maar op de vraag of hij het opnieuw zou doen, antwoordt hij volmondig: „Ja, ik zou opnieuw mijn land in uniform willen dienen. Maar ik hoop voor de toekomst wel dat onze politici alleen nog jonge mensen een conflict insturen wanneer het doel en de missie helder zijn. Toen wij er in 2018 ingingen, was dat al niet meer het geval.”

Ook na de rommelige terugtrekking uit Afghanistan zullen de VS voor hun ‘War on Terror’ drones blijven inzetten. Onder Camerons stuk in de Post verschenen online behoorlijk wat negatieve reacties, die hij lang niet allemaal gelezen heeft. „We nemen dit werk juist niet licht op. Het moet geen videospel worden, waarschuwden we onszelf regelmatig. Juist door emotieloos te blijven, door alle regels steeds te hanteren, kun je het aantal burgerslachtoffers het laagst houden.”

De belangrijkste les die Cameron trekt uit het Afghaanse debacle, is dat de VS hun oorlogen niet moeten verstoppen. Dankzij de inzet van drones, maar ook bijvoorbeeld door private contractanten in te huren voor veel niet-militair werk op de bases, lukt dit de laatste jaren te goed. „Nu konden we twintig jaar een onduidelijke oorlog voeren, met onheldere doelen, zonder dat het een verkiezingsthema werd. Maar is het echt nodig dat er eerst militairen in lijkzakken terugkeren naar de VS, voordat we een volwassen debat voeren over de doelen van ons buitenlandse beleid, en hoe we die willen bereiken? Ik hoop toch niet.”

