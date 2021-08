‘Leven met het virus’ is geen leven

Ik ben gevangen in een paradox: ik wil weer gewoon gaan leven. Maar ik durf het niet. Midden in coronatijd kreeg ik het grootste cadeau dat ik ooit gekregen heb: een nieuwe lever. De oude was op, totaal versleten door ziekte. Sindsdien voel ik me fitter dan toen ik twintig was, terwijl ik net vijftig ben geworden: ik barst van de energie, wil weer naar buiten, dingen doen, en vooral, mensen zien. Ik dacht dat ik niet zo’n sociaal mens was, maar ik had het mis. Ik was een moe mens. Dat te ontdekken is een groot geluk.

Jeroen van der Kris is redacteur van NRC Boeken.

Maar nu: corona.

Ondanks een dubbele shot Moderna heb ik geen afweerstoffen opgebouwd tegen het virus, een gevolg van medicatie tegen afstoting. Al voel ik me nog zo fit, ik blijf een ‘hoogrisico-patiënt’. En wat ik heb gelezen over Covid bij hoogrisico-patiënten maakt me bang. Bovendien voel ik een plicht tegenover mijn anonieme, overleden donor om zuinig te zijn op mijn nieuwe orgaan. Ondertussen gaan de mondkapjes af, is de anderhalve meter de facto afgeschaft, en komt de maatschappij weer tot leven. Ik sta ernaar te kijken, op veilige afstand.

Terwijl de besmettingscijfers zijn gestopt met dalen, ging mijn jongste zoon deze week opnieuw naar school. Ik zit tijdelijk ergens anders, net als toen in juni de middelbare scholen weer volledig open gingen. Het is raar om je eigen kind als een bedreiging voor je gezondheid te zien. Maar het is onzeker wat het virus de komende tijd gaat doen en waar de klasgenoten van m’n zoon de afgelopen weken zijn geweest.

Vergeten groep

Er zijn veel meer mensen zoals ik, ongeveer 700.000, zei RIVM-baas Jaap van Dissel vorige week. Mensen bij wie de vaccins tot nu toe niet goed werken omdat hun afweersysteem hapert. We zijn niet herkenbaar. We zijn niet zo goed georganiseerd als, pak hem beet, de evenementenbranche. Massaal de straat op gaan om aandacht te vragen is sowieso niet zo’n goed idee. Maar dat mag geen reden zijn om deze groep te vergeten.

Als non-responder kijk ik vertwijfeld naar wat er nu gebeurt in de maatschappij. We moeten leren leven met corona, is de heersende gedachte. Als iedereen die dat wil straks gevaccineerd is, kunnen de laatste maatregelen worden afgeschaft.

De aandacht richt zich nu op de 1,7 miljoen mensen die zich nog niet hebben laten vaccineren. Hoe kunnen we die overhalen dat toch te doen? En de mensen die écht niet willen, dreigen die buitengesloten te worden? Moeten ze straks misschien gaan betalen voor een toegangstest? En is dat dan drang of dwang? Moeten niet-gevaccineerde medewerkers in de zorg vrezen dat ze straks niet meer met kwetsbare patiënten mogen werken?

Suggestie: vraag ook even aan die kwetsbare patiënten wat ze ervan vinden om te worden geholpen door iemand die niet gevaccineerd is.

Een coronadebat in de Kamer ging vorige week ook vooral over de belangen van niet-gevaccineerden. Kamerleden maakten zich boos omdat die straks misschien 7,50 euro moeten betalen voor een toegangstest, als ze naar een voetbalwedstrijd of theatervoorstelling willen. Beroepsmatig kijk ik al decennia naar politieke debatten, een principiële discussie kan ik doorgaans wel waarderen. Maar nu wilde ik schreeuwen. Kunnen we het misschien ook even hebben over die 700.000 mensen die onvrijwillig onbeschermd zijn? Voetbal? Toneel? De supermarkt is al spannend genoeg. Boodschappen doe ik, als het onvermijdelijk is, bij een schaarse winkel die om zeven uur ’s morgens open gaat, als het rustig is.

Een beetje empathie

Wat ik zou willen? Om te beginnen een beetje empathie. Verschillende Kamerleden pleitten vorige week tegen een derde prik, zo lang de vaccinatiegraad in arme landen nog laag is. Dat is een terechte zorg. Maar het probleem is niet alleen de beschikbaarheid van vaccins. Het heeft ook alles te maken met logistiek en bureaucratie – zie de duizenden overtollige vaccins van AstraZeneca die hier in de prullenbak verdwenen.

Er is een serieuze kans dat een deel van de kwetsbaren na een derde prik wél antistoffen heeft. Die prik kan het verschil betekenen tussen wel of niet meedoen aan het maatschappelijk leven. Zouden Kamerleden zich hebben afgevraagd hoe je als patiënt naar zo’n debat kijkt?

Een verantwoordelijke overheid zou moeten nadenken over de vraag: wat doen we met die 700.000 mensen? Wat is hún perspectief? Als we gaan leven met corona, moeten zij zich dan maar blijvend isoleren? Waar kan ik heen? (België is voor even misschien een optie, daar worden de coronamaatregelen minder haastig afgeschaft, maar op termijn lijkt me dat geen oplossing.)

Ik vraag niet om een betere bescherming. Ik vraag om iets van bescherming

Op (sociale) media vind je verhalen over gezinnen die zich al anderhalf jaar volledig afzonderen. Sommige ouders zijn zo bang dat ze hun kinderen isoleren. Zo ver wil ik niet gaan. Maar een minder ingrijpende oplossing levert ook stress op. Ik heb maanden geprobeerd in huis afstand te houden van mijn gezin. De lezers van de boekenbijlage van NRC hebben er niks van gemerkt – lezen kan prima op zolder. Maar relaxed is het niet als je appjes moet sturen aan je huisgenoten met de vraag wanneer de keuken of badkamer vrij is.

Het is niet alleen belangrijk voor die kwetsbaren om na te denken over de vraag wat we met hen doen, maar ook voor de rest van de maatschappij. Als alle mensen die nu zich nu geheel of gedeeltelijk isoleren, morgen besluiten dat er inderdaad niks anders opzit dan ‘leven met het virus’, dan kunnen ze de zorg nog flink gaan belasten. Daar is een besmettingscluster van niet-gevaccineerden op Urk niks bij.

Groepsimmuniteit

Een overheid zou het om te beginnen makkelijker kunnen maken voor kwetsbaren om zichzelf te beschermen. Maak testen zonder afspraak mogelijk voor gezinsleden, stuur ze elke week een doos met zelftesten, en doe er meteen wat kwalitatief goede mondmaskers bij. Als ik me nu in de supermarkt waag dan doe ik dat met een van de FFP2-maskers die vrienden in de zorg me toestopten toen die nog niet verkocht mochten worden.

Verder zou kunnen worden overwogen om straks enkele maatregelen overeind te houden. Het moet toch mogelijk zijn voor deze omvangrijke groep iets van veiligheid te creëren in de publieke ruimte. Als alles weer normaal wordt, overweeg dan een openingsuur voor kwetsbaren in te stellen in gemeentehuis of supermarkt – met instandhouding van maatregelen. Leuk is het niet, maar misschien moet het.

Mogelijk zijn er betere ideeën. Ik hoop het. Maar Hugo de Jonge, toon dat je erover nadenkt.

Het beste zou natuurlijk zijn als de vaccins zo’n muur optrekken in de samenleving dat kwetsbaren worden beschermd door groepsimmuniteit. Maar de eerste tekenen in landen die voorop lopen met vaccineren (Israël, het Verenigd Koninkrijk) wijzen daar niet op.

Daarom: kom op met die derde prik voor kwetsbaren. Tal van landen hebben er al toe besloten. Maandag meldde de NOS dat de Gezondheidsraad er vanaf dinsdag over zou gaan denken.

De beslissing over een derde prik voor kwetsbaren wordt nu onnodig vertraagd door hem te koppelen aan de vraag of iederéén boven een bepaalde leeftijd straks een ‘booster’ moet krijgen. Maar het gaat om verschillende vragen. Ik vraag niet om een betere bescherming. Ik vraag om iets van bescherming.

Het vaccinatietempo daalde de afgelopen weken fors – vermoedelijk hebben de GGD’s meer vaccins dan ze weggeprikt krijgen. Ik hoop vurig dat alle Urkers, streng gereformeerden en slecht geïnformeerde inwoners van achterstandswijken over de streep getrokken kunnen worden. Maar als er ergens nog een vaccinweigeraar is die die prik echt niet wil: laat het even weten: ik neem ’m graag over. En ik ben niet de enige.

