Klimaatactivisten besmeuren stadhuis en hoofdkantoor Britse bank in Londen

Activisten van Extinction Rebellion hebben vrijdag het hoofdkantoor van de Britse bank Standard Chartered in Londen besmeurd met rode verf. De actiegroep hield een protestmars in het financiële district van de Britse hoofdstad als onderdeel van een protest dat in totaal twee weken duurt. Dat melden Britse media zoals The Guardian.

De klimaatactivisten beklommen de ingang van de bank en goten vervolgens bloedrode verf over de gevel. De organisatie beschuldigt de bank ervan de fossiele industrie te financieren, waardoor de instelling bijdraagt aan de klimaatverandering. De groep richt zich met de protestmars tegen het „bloedgeld” waarop volgens die lezing de Britse economie is gebouwd. De activisten trokken verder naar het stadhuis in Londen, dat ze ook hebben besmeurd.

Tientallen arrestaties

Afgelopen week waren er al op meerdere plekken in Londen acties. Zo is donderdag de fontein bij het Buckingham Palace beklad met rode verf. Naast aandacht voor de klimaatcrisis willen de activisten ook aandacht vragen voor raciale en sociale ongelijkheid, omdat die thema’s volgens hen met elkaar samenhangen. Vrijdag vond de grootste actie van de week plaats, enkele duizenden demonstranten protesteerden in het financiële district van Londen.

Tientallen mensen zijn de afgelopen dagen opgepakt bij de acties, meldt de Londense politie. Vrijdag zijn zestien mensen gearresteerd. Dinsdag vonden de meeste arrestaties plaats: 112, gevolgd door 92 op woensdag.