Inheemse bewoners beschermen hun eigen land in de Braziliaanse Amazone

Na een uur lopen door het klamme oerwoud van de Amazone blijft Yontep (50), een kleine inheemse vrouw op slippers, plotseling staan. Ze spitst haar oren. „Horen jullie dat geluid?” Ze bootst het na. „Broemmm. Een kettingzaag?” Haar broer Mateus hoort het niet, maar ze begint sneller te lopen. „Het komt van die kant.” Ze duwt dorre takken opzij en baant zich een weg, steeds dieper de jungle in. Mateus en een groep jonge inheemse mannen volgen haar. „Daar!” Bij een open plek liggen de resten van omgekapte bomen. Een van de mannen voelt aan het hout. Vochtig. „Ze zijn niet ver.”

De Krikati zijn een van nog ongeveer driehonderd inheemse volkeren in Brazilië – de oorspronkelijke bevolking in het land wordt geschat op zo’n 900.000 mensen. Vorig jaar richtten de Krikati hun eigen inheemse militie op: Guardiões do Territorio Krikati, ‘Beschermers van het Land van de Krikati’. De guardiões proberen op te treden tegen indringers die aan houtkap doen en illegaal land innemen. Hier in de deelstaat Maranhão hebben de Krikati zo’n 146.000 hectare grond met daarop zes aldeias (inheemse dorpen). Bescherming of controle door de overheid is er nauwelijks, terwijl deze deelstaat wordt geteisterd door ontbossing en landconflicten.

„Het wordt ook steeds erger”, zegt Yontep (achternaam: Krikati – de naam van het volk is ook ieders achternaam). „De droogte is ieder jaar extremer, er zijn meer branden. Wij inheemsen leven van de natuur. Als wij ons bos niet beschermen, doet niemand het.” Ze heeft de leiding van haar broer Mateus overgenomen.Die stopte na herhaaldelijke doodsbedreigingen en werd bijna met een mes gestoken toen hij een kettingzaag in beslag nam van illegale houtkappers.

„Ze komen uit de gemeenten rondom ons reservaat. Ze haten ons”, zegt Mateus. Op zijn mobiel laat hij een filmpje zien van een boer in de buurt die zich racistisch uitlaat over de inheemsen. „Ze zijn lui en kunnen niets”, zegt de boer.

Sinds het aantreden van de ultrarechtse president Jair Bolsonaro begin 2019 zijn de problemen in de Amazone groter geworden. Hoewel in juli de ontbossing volgens het Nationaal Ruimte Instituut INPE iets terugliep, was er in de maanden daarvoor juist een stijging van meer dan 40 procent ten opzichte van vorig jaar. In april werd er een record aan 581 km2 aan bos gekapt – 80.000 voetbalvelden.

Bolsonaro belooft dat er in 2030 helemaal geen illegale houtkap meer zal zijn, maar intussen ontvouwt hij grootse economische plannen voor de Amazone. Bolsonaro wil tegemoet komen aan de belangen van de invloedrijke, zeer rechtse landbouwlobby. Ze hielpen hem de verkiezingen te winnen en houden hem ook nu in het zadel. De regering bezuinigt fors op controle in de beschermde inheemse gebieden. Overheidsmilieu-organisatie Ibama heeft al meerdere kantoren moeten sluiten.

De Krikati hebben zich de afgelopen twee jaar daarom verder moeten professionaliseren. Ze kunnen de ontbossing nu zelf in kaart brengen met een drone, gedoneerd door Greenpeace. Een Braziliaanse ngo schonk de groep twee motoren en een pick-up. Maar geld voor onderhoud is er niet.

Ze patrouilleren met jachtgeweren: die maken ze buit op illegale jagers. Niet dat de inheemsen geweld willen gebruiken, maar bescherming is nodig voor hun eigen veiligheid. Het aantal moorden op inheemsen in Maranhão is in de afgelopen tien jaar tot boven de zestig gestegen, en hangt direct samen met conflicten in het gebied. Er zijn inmiddels zo’n dertig guardiões, militieleden, veelal jongeren.