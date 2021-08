Leden van de New Market Volunteer Fire Company tijdens een evacuatiemissie na een overstroming door de tropische storm Henri in New Jersey. In het noordoosten van de VS kwam Henri zondagavond aan land. Die veroorzaakte daar veel overlast, onder meer door stroomuitval en plaatselijke overstromingen. In New York liepen enkele metrotunnels onder water.

Foto Tom Brenner / AFP