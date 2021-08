Hoogtijdagen van de rechtsstaat

10 jaar na de pandemie Hoe herinneren we ons over 10 jaar het rampjaar 2020-2021? Wat beklijft? Hoe schrijven we de geschiedenis die de wereld stillegde? NRC Opinie nodigde schrijvers uit voor een korte zomerserie met opinies uit de toekomst.

Van een gaap naar een glinstering: zo veranderde de gemiddelde reactie van mijn medemens tijdens de coronapandemie wanneer ik vertelde dat ik staats- en bestuursrecht studeerde. In mijn stoutste dromen had ik niet zoveel belangstelling verwacht voor mijn vakgebied. Logisch ook: nooit eerder hadden we in vredestijd zulke verstrekkende, beperkende maatregelen gezien.

Tahrim Ramdjan is journalist en student staats- en bestuursrecht.

Nooit meer zou ik de straten van Amsterdam dag en nacht zo verlaten aantreffen als in maart 2020. Ik kan het me amper meer voorstellen dat de horeca na een persconferentie binnen een halfuur dicht moest. Dat er rijen voor de supermarkten stonden. Dat we vier maanden lang niet naar buiten mochten na negen uur, later, na tien uur ’s avonds.

We zouden het er nog jaren over hebben, dacht ik. Viel dat eens tegen.

Uiteindelijk blijkt daaruit hoe wendbaar en veerkrachtig de mens is. Zo snel als we gewend waren aan de coronamaatregelen, zo snel bewees ‘het nieuwe normaal’ toch niet zo abnormaal te zijn; weldra zaten we weer te borrelen op de terrassen, te dansen in de clubs en te werken op kantoor.

Even veerkrachtig, maar zeker niet wendbaar, bleek onze rechtsstaat. In een acute crisissituatie is het tot op zekere hoogte gewenst en gepast om snel maatregelen te nemen. Naarmate de pandemie voortduurde, was er steeds minder sprake van zo’n acute situatie. En dus lieten de juristen des huizes van zich horen.

Neem de spoedwet. In de initiële versie daarvan werd de minister van Volksgezondheid – thans wederom basisschooldirecteur – plots praktisch alleenheerser: hij kon evenementen verbieden, scholen sluiten en het ov stilleggen. Het parlement hoefde niet vooraf in te stemmen, eventuele controle achteraf moest volstaan. Het RIVM kon de welbekende anderhalve meter, die gehandhaafd kon worden, naar believen vergroten of verkleinen. En toppunt was dat die handhaving ook achter de voordeur zou kunnen plaatsvinden.

Zo zijn we niet getrouwd, zei de Raad van State al snel. De spoedwet ging daardoor twee seizoenen later pas in, en ook dát kon op kritiek rekenen: tot die tijd golden plaatselijke noodverordeningen, die eigenlijk bedoeld zijn voor betogingen die mogelijk uit de hand lopen, of een grote vlieg- of treinramp. Niet voor een wereldwijde pandemie, benadrukten de dames en heren staatsraden.

Het recht beschermt en verbroedert

En toen het kabinet naderhand overging tot het invoeren van de avondklok, die vergeten leek te zijn in de toen-niet-meer-zo-spoedwet en dus via een wet uit 1954 werd ingevoerd die nooit eerder was gebruikt, was er een moedige voorzieningenrechter die andermaal het kabinet een halt toeriep.

In allerijl is toen alsnog de juiste wettelijke grondslag gevonden voor de avondklok.

Er waren landgenoten die hierover moord en brand schreeuwden. Het was een teken van verval van onze rechtsstaat. Maar juist het feit dat zij dat hebben kunnen roepen, terwijl de rechtspraak onafgebroken zijn werk deed – in de eerste lockdown gewoon via videobellen of de telefoon – en ook hen keer op keer met open armen verwelkomde in de rechtszaal, getuigt van de hoogtijdagen van die rechtsstaat tijdens de coronapandemie.

We hebben sedertdien in het oosten van ons continent kunnen zien wat er gebeurt als vrijheden en rechten die voorwaardelijk zijn voor een volwassen rechtsstaat, niet meer vanzelfsprekend zijn. Op zich zijn de zorgen om onze rechtsstaat daarom niet volslagen onterecht: hij behoeft onderhoud, zeker nu ook in Nederland nog altijd niet iedereen even happig op hem is.

Aan regels gebonden

Maar wat de juridische missers tijdens de coronapandemie gemeen hebben, is dat ze zijn hersteld. Telkens waren er instanties – de Raad van State, de rechtspraak, en niet te vergeten: de roep van burgers – die de regering eraan herinnerden dat zij aan regels is gebonden, ook in crisistijd.

Misschien getuigt juist het feit dat we het daar nu niet meer en plein public over hebben van het succes van de rechtsstaat. Het is zijn lot om te sluimeren, onopvallend te blijven, behalve wanneer het nodig is. Dan komt hij vlug in actie, doet het land op zijn grondvesten schudden, maar verdwijnt hij ook al vlot weer naar de periferie van de aandacht.

Juristen gaan dat vervolgens onderling duiden tot ze een ons wegen; de rest van de samenleving gaat door met haar eigen leven en sores.

Maar ook al gaan er waarschijnlijk 365 dagen per jaar voorbij waarop menig Nederlander niet aan de rechtsstaat denkt: áls je weer over de spoedwet of de avondklokzaak begint, weet men meteen weer waar je het over hebt. Wanneer zag je immers later ooit nog eens live op NPO 1 een zitting in een rechtszaak, zoals na het hoger beroep in de avondklokproces?

Hoewel de bijna tienduizend wetten die Nederland rijk is, in individuele gevallen tot veel kopzorgen kunnen leiden – ik moet dan altijd denken aan die jongen uit mijn studententijd die, wegens baldadigheid, een boete kreeg voor ’s nachts tegen een lege doos aan schoppen – hebben we tijdens de coronapandemie gezien hoe het recht ons allen raakt, beschermt en zelfs verbroedert.