Hongersnood dreigt voor 14 miljoen Afghanen

Door het vertrek van de Amerikaanse troepen en het opdrogen van de geldstroom dreigt een diepe humanitaire crisis in Afghanistan, waarschuwen verscheidene VN-organisaties. „Het aantal mensen dat richting hongersnood marcheert, is opgelopen tot 14 miljoen”, zei David Beasley, hoofd van het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de VN woensdag.

Een derde van de 38 miljoen Afghanen heeft nu al niet genoeg te eten, aldus de WFP-cijfers. Meer dan de helft van kinderen onder de vijf zou ondervoed zijn, waarschuwde de Wereldgezondheidsorganisatie op haar beurt.

In een stadspark in Kabul kampen honderden gestrande Afghanen nu al met grote problemen. „Mijn hoofd doet pijn. Ik voel me erg slecht, er zit niets in mijn maag”, zo beschreef Zahida Bibi, een huisvrouw die met een groot gezin was neergestreken in het park, haar situatie donderdag tegen een journalist van persbureau Reuters.

De aanhoudende droogte, waardoor meer dan 40 procent van de oogst verloren ging, heeft de situatie verergerd. De prijs van graan, de voornaamste voedingsbron voor de Afghanen, ligt nu 24 procent hoger dat het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar.

Ook in de ziekenhuizen zijn er tekorten. „We hebben geen medicijnen en missen ander noodzakelijk basismateriaal in de overheidsziekenhuizen”, zegt een anonieme functionaris in The Washington Post. „Salarissen zijn al zeker drie maanden niet uitbetaald.”

„Ik heb die verhalen ook gehoord”, zegt Martine Flokstra, operationeel manager voor onder meer Afghanistan bij Artsen zonder Grenzen (AzG). „Onze grootste zorg is dat de zorg in de staatsziekenhuizen en -klinieken instort. We gaan volgende week kijken in de districten waar we werken of we moeten bijspringen met extra voorzieningen.”

In Afghanistan werkt AzG op vijf plekken, met in totaal 2.400 vooral lokale medewerkers. Die „zijn allemaal nog gewoon aan het werk”, zegt Flokstra, die dagelijks „en soms dag en nacht” met hen spreekt. Zo runt de organisatie in Lashkar Gah een ziekenhuis met driehonderd bedden, samen met door de staat betaalde medewerkers. „Ook zij werken door.”

Het ziekenhuis biedt reguliere zorg, en hielp half augustus nog 65 oorlogsgewonden in vier dagen. Sinds de machtsovername door de Taliban is van gewonden door kogels en granaatscherven geen sprake meer, „en dat is goed nieuws”, aldus Flokstra.

Ook kwam een einde aan de vreemde stilte in het ziekenhuis. „De mensen durfden eerst niet te komen vanwege de veiligheidssituatie op straat. Sinds het einde van de strijd hebben we vijftig bevallingen gehad en hielpen we acht- tot negenhonderd mensen op de eerste hulp.”

De machtsovername door de Taliban zorgde in de westelijke stad Herat ook voor rust. „Door de gevechten was een kamp met vijfduizend ontheemden ontstaan, waar we meteen een mobiele kliniek runden. Na de machtsovername in Kabul gingen de mensen terug naar huis. In twee dagen tijd was iedereen weg.”

Artsen zonder Grenzen verzorgt „al jaren” ondervoede kinderen. Flokstra vertelt dat het AzG-team in Herat half augustus in één week 47 zwaar ondervoede kinderen opving. Maar of dat er meer zijn dan gemiddeld, „is echt niet te zeggen”, benadrukt ze.

Het WFP schat dat 200 miljoen dollar nodig is aan voedselhulp. Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, beloofde deze week 200 miljoen euro (bredere) noodhulp aan Afghanistan, een verviervoudiging van al toegezegde hulp. Of die hulp naar Afghanistan gaat of naar de buurlanden, hangt af van in hoeverre de Taliban mensenrechten en vrouwenrechten respecteren, zei een EU-functionaris tegen persbureau Reuters.