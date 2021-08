Hij heeft een eigen wil

Rode en gele slangetjes kronkelen uit een witte bak vol knoppen en schuiven en knipperende lampjes. Een soort robot zonder omhulsel, enkel het besturingssysteem. Bewegen kan-ie niet, maar hij kan vrijwel elk denkbaar geluid maken. „Een entiteit”, noemt producer Sjam Sjamsoedin de modulaire synthesizer. Vaak lijkt die een eigen wil te hebben. Soms jammen ze uren lang samen en laat Sjamsoedin zich verrassen door de elektronica, terwijl hij toch echt zelf aan die knoppen draait.

Al twintig jaar is de dj, producer en componist actief in de elektronische muziekscene, hij speelde onder meer met de band Nobody Beats The Drum en werkt solo onder de naam Sjamsoedin. De kabeltjes en pluggen vormen het kloppend hart van zijn studio. Aan weerszijden van een computerscherm staan keyboards. Dat zijn ook synthesizers, maar sinds hij de modulaire versie kent, vind hij dat beperk. Modulair betekent dat je zelf onderdelen kunt toevoegen, wegnemen en zelfs bouwen, zodat je werkt met een organisme dat uitdijt en krimpt.

Sjam Sjamsoedin bij zijn moduaire synthesizer. Foto Andreas Terlaak

Hij draait een oscillator open, daar begint het altijd mee: gewoon een trilling. Een brom of, met een beetje bijsturen, een piep. Die hoorbare golf stuurt hij door filters en vervormers, andere modules dus, hij manipuleert het timbre, comprimeert of rekt uit, knipt hem op in noten die hij bewerkt. Zo ontstaat een melodie. Van een elegante sinusgolf kun je een industriële klank maken. Je hoort de vierkante blokken tegen de speakers stuiteren. Voor de beat geldt hetzelfde proces. En dan maar herhalen en bewerken. Soms bouwt hij vervormingen in die zich sluipenderwijs voordoen, in een halve minuut. „In elektronica werk je altijd met herhaling, met patronen, maar ik wil ze zo subtiel mogelijk laten bewegen.”

Zoals het instrument nu is, met zo’n vijftig modules, zo is het morgen misschien niet meer. Naast de synthesizer staan twee dozen met modules die hij kan toevoegen. Printplaatjes die je in het apparaat kunt schroeven. Soms is er iets aan kapot, maar dat is juist leuk. Sjamsoedin maakt ze ook zelf. Op internetfora delen andere synth-verslaafden hun bouwpakketjes. „Hobbyisten, soms oude gekkies die de hele dag zitten te solderen.” Dan gaat hij met het printplaatje naar de radiowinkel en haalt knoppen, condensatoren en weerstanden, of hij bestelt ze op Ali Express.

Heel mooi zien zijn eigen creaties er niet uit, vindt hij, maar het werkt fantastisch. Zoals de onafgewerkte draaiknoppen van zijn ‘FM Drum-module’ die hij voor een paar tientjes in elkaar zette. Vooral geschikt voor hoekige beats waarmee je elke dansvloer in beweging krijgt.

Soms heeft die entiteit in zijn studio een slechte dag. Dan werkt hij niet mee. Dat kan komen door de instabiele stroomtoevoer in het Amsterdamse ex-kraakpand, maar waarschijnlijker is dat Sjamsoedin zelf een slechte dag heeft. „Ik weet nu dat ik de grillen van het instrument moet accepteren. Het heeft mijn hele kijk op muziek maken veranderd. Hij kan me ook iets teruggeven wat ik niet had bedacht en wat misschien wel beter is.”