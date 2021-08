Het nut van nederigheid

Natuurlijk hebben we de heerlijke branie nodig van een jongmens dat denkt dat-ie het beter kan én beter weet dan die oudjes. Hemelbestormers breken van alles open. Maar ik bedacht deze vakantie dat juist nu we op de drempel staan van een nieuw kabinet en van allerhande groot verbouwingsbeleid, het belangrijk is niet te trappen in de val van ‘de schitterende tekentafeloplossing’. Ik nam mezelf in elk geval voor om als schrijver over beleid te letten op mijn eigen neiging in die val te lopen.

Want als je nadenkt over problemen, is hét gouden idee ontzettend verleidelijk. Er is een ingewikkeld probleem – de toeslagen, klimaatverandering, de woningmarkt – en zie daar de schitterende alles-in-één- oplossing! Toeslagen afschaffen, een belasting op de uitstoot van broeikasgas, een miljoen woningen bouwen. Het vereist wat onderhandelen, een paar alinea’s in een regeerakkoord en hoppa, opgelost. Maar de wereld is vaak complexer dan simpele oplossingen suggereren. En hoe vaak hebben oplossingen onbedoelde of perverse gevolgen? Is alle toeslagen afschaffen niet even hoogmoedig als de toeslagen invoeren? Is het toeslagensysteem echt niet te verbeteren?

We kunnen veel leren van het vernuft in de natuur, bijvoorbeeld van schimmels

Ik kwam tot deze gedachten door de nieuwsbrieven en podcasts van mijn NRC-collega Wouter van Noort. (Aanrader!) Hij verzamelt nieuwe inzichten en spreekt in de podcast Future Affairs met pioniers en denkers. Wat ik eruit oppikte waren twee inzichten. Een: volgens allerhande wetenschappers is de natuur nog wonderlijker en vernuftiger dan we dachten. Twee: mensen zouden zich meer kunnen opstellen als onderdeel van die fantastische wereld dan als beheersers ervan. Zo voorspelbaar is de wereld niet. En we kunnen veel leren van het vernuft in de natuur, bijvoorbeeld van schimmels.

Die inzichten passen bij wat ik van wetenschappers over klimaatbeleid hoorde. We hebben afgesproken dat we in 2050 per saldo geen broeikasgas meer willen uitstoten. Dat is enorm ambitieus. Hoe we daar komen is een puzzel, zei Bart Strengers van het Planbureau voor de Leefomgeving in NRC. „Je moet accepteren dat je misschien verkeerde keuzes maakt.” Bovendien kan het klimaat zelf ook nog verrassen (snellere opwarming of andere gevolgen). Dat betekent dat je beleid moet maken dat wendbaar is: bijstuurbeleid.

Ik denk dat dit voor veel meer beleid geldt. Een open geest, een duidelijk doel, – dat is nodig. En niet alleen omdat de wereld ingewikkeld is, ook omdat er veel slecht beleid is. De kritiek van ambtenaren uit het hart van de Haagse beleidsmachine is niet voor niks zo bijtend. Zij zeggen: problemen worden afgekocht, niet opgelost. Reorganiseren komt in plaats van nadenken over doelmatigheid. En: beleidseconomen zijn bezig met een Haagse schijnwereld, niet met de echte. Nederigheid is bij het maken van nieuw beleid dus op zijn plaats.

Maar ja, een regeerakkoord gaat over grote plannen. En nederigheid is vaak ver te zoeken bij een regerend politicus. Die roept: dit wordt het groenste kabinet ooit! Ik zie de ongelukken al opdoemen: miljarden euro’s naar groene industriepolitiek zonder goed te wegen of dat geld elders niet beter besteed is.

Omdat de formatie nu al zo lang duurt, zal de druk groot zijn om snel tot een regeerakkoord te komen als partijen eindelijk gaan onderhandelen. En de verleiding van ‘gooi- en smijtwerk’-compromissen groot. Dat is precies niet wat we nodig hebben.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.

