We fietsen door de Amsterdamse Molukkenstraat, als voor ons een jonge vrouw van haar fiets valt. We stoppen, tillen haar fiets van het fietspad, een paar voetgangers helpen haar overeind, een vrouw snelt toe om over haar rug te wrijven, een jongetje op een stepje komt erbij en vraagt met grote ogen: „Gaat het een beetje?” De vrouw in kwestie, een jaar of twintig is ze, kijkt verbaasd om zich heen en begint dan opeens te lachen. „Amsterdam…”, zegt ze, en dan, als ze onze vragende blikken ziet: „Als je voorbijfietst, schelden ze je verrot, maar als je valt staan er tien mensen om je heen om te helpen.”

