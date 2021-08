‘Als je nu dood neervalt, zal ik je dan reanimeren?’

Maarten ’t Hart (76) staat in zijn keuken, bleek en vermagerd, de rug gekromd. Hij kijkt om zich heen. Waar is de theepot? Op het aanrecht een bakje met aarde, een bakje met salie, een bakje met kiwi’s. Op tafel lege potten en flessen, heel veel lege potten en flessen, zorgvuldig schoongespoeld, de deksels en doppen er weer opgedraaid. „Dat doet Hanneke”, zegt hij. „Hanneke bewaart alles.” Hanneke is zijn vrouw. De bel gaat, Frank Visseren (55) komt binnen, lang en slank, zongebruind. „Dag Maarten.” Hij lacht, maar aan zijn ogen is te zien dat hij schrikt. Hij wist dat Maarten ’t Hart ziek was geweest, dat hadden we hem verteld. Maar zo ziek?

De theepot is in de bijkeuken. Maarten ’t Hart neemt hem mee naar het plaatsje buiten en daar gaan we zitten. Om ons heen een wildernis van bloemen en struikgewas. De bomen zijn tot vreugde van de tjiftjaf en het winterkoninkje ook in geen tijden gesnoeid. „Dat lukt niet meer”, zegt hij. Nog even en het huis – een voormalige kostschool – is overwoekerd. Frank Visseren vraagt: „Heb je nog een groentetuin? Ik herinner me je groentetuin.”

„Nee”, zegt Maarten ’t Hart. „Die was ook niet meer bij te houden.” Nu fietst hij voor zijn groente naar de biologische winkel in Leiden. Maar die is toch minder lekker. „Alles wat je zelf teelt is lekkerder.” Hij maakt het doosje amandelcakejes open dat we hebben meegenomen van een chique patissier in Amsterdam. Hij stopt er meteen een in zijn mond. Daarna nog een. De kersen smaken hem zo te zien ook prima.

Frank Visseren is internist en hoogleraar in het UMC Utrecht, gespecialiseerd in de bloedvaten, hoe die te lijden hebben onder hoge bloeddruk, verkeerd cholesterol en te veel vet rond de organen in de buik. In 2008 schreef hij er een serie columns over in NRC en tot besluit daarvan gingen we een avondje met hem eten bij Maarten ’t Hart thuis, in Warmond. Die had toen net zijn boek Het dovemansorendieet gepubliceerd, waarin hij schreef dat eten maar het best vies kon zijn. Dan at je nooit te veel en bleef je altijd slank. Linzen, grutten, bonen, erwten, kiwi’s mét schil. „Overal mag ik in bijten, mits ik daarvan flink ga schijten.”

Op de heenweg destijds maakte Frank Visseren zich wel wat zorgen. Wat kreeg hij straks op zijn bord? Maar het viel mee. „Ik dacht dat ik het maar niet te erg moest maken”, zei Maarten ’t Hart toen we aan tafel zaten. We kregen spinaziesoep die had staan stoven op de houtkachel en een quiche van volkoren meel met broccoli en selderijknol. En zes tenen knoflook, voor een lagere bloeddruk. Voor toe was er zelfgemaakte yoghurt met stoofperen. De twee mannen vertelden elkaar wat de omvang van hun buik was en Maarten (78 centimeter) zei tegen Frank (92 centimeter): „Je hebt best een flinke taille.” En: „Als je straks mijn leeftijd hebt, kun je best dik zijn.” En: „Veel beweging heb je vast ook niet.”

Foto Annabel Oosteweeghel

In februari 2021 stuurden we Maarten ’t Hart een mailtje: dat door Covid-19 weer eens bleek hoe ongezond het is om te dik te zijn, en was het een idee om nog een keer met Frank bij hem te komen eten? Dan konden we daarover praten. Hij mailde terug dat hij getroffen was door een herseninfarct.

In juni mailde hij weer: het ging beter, maar een maaltijd bereiden, daar was hij nog niet aan toe. „Hanneke ziet er ook tegenop, met een patiënt in huis die toch al zoveel zorg behoeft.” Een kopje thee dan, stelden we voor. Namen wij een rol biscuitjes mee. Toen was het goed. Hij vroeg nog wel waar het gesprek over zou gaan. Ouderdomsperikelen? Andere medische problemen? Jazeker, schreven wij. En over de dood natuurlijk. Wat mensen allemaal doen om die uit te stellen.

Hanneke is er vandaag niet en dat hoeft ook niet. Maarten redt zich weer. Frank Visseren buigt een beetje naar hem toe en vraagt: „Hoe gaat het met je?”

Maarten ’t Hart: „Eigenlijk heel goed. Tot vorige week zou ik gezegd hebben: kan niet beter. Maar toen kreeg ik te horen dat er door de operatie wat vocht in het hartzakje terecht is gekomen. Daar ben ik nu wel bezorgd over.”

Frank Visseren: „Operatie? Ik weet niet wat je hebt meegemaakt.”

Maarten ’t Hart: „Eerst dat herseninfarct, in januari. Daar ben ik goed van hersteld, alleen deze” – hij schudt met zijn rechterhand – „voelt nog alsof hij slaapt. Terwijl ik toch helemaal verlamd ben geweest en even niet kon praten. Voor dat herseninfarct had de cardioloog al tegen me gezegd dat ik twee lekkende hartkleppen had. En toen heb ik in april een openhartoperatie ondergaan. Daar ben ik ook goed van hersteld, geweldig. Behalve dat vocht dus.” Met de trots van een man die van het slagveld is teruggekeerd kijkt hij naar ons. „Ik heb twee keer op de IC gelegen.”

Op een nacht in januari was hij uit bed gestapt om naar de wc te gaan. In de gang viel hij voorover. Bám. Hanneke belde 112 en in het ziekenhuis, het UMC in Leiden, werd een scan gemaakt. In zijn hoofd was niets te zien, in zijn longen des te meer. Daar zat een flinke ontsteking. Geen Covid-19, geen koorts, hij had niets gemerkt. In de tweede of derde nacht, hij weet het niet meer precies, zakte het zuurstofgehalte in zijn bloed naar een gevaarlijk laag peil. „En toen”, zegt hij, „begonnen ze te vrezen dat ik dood zou gaan.”

Dóód?

„Ja, dood. Om vier uur zei de arts: we moeten je vrouw maar bellen, dan kan ze afscheid komen nemen. Dat vond ik zo vreselijk akelig. Niet voor mezelf, maar voor haar. Het was koud en dan midden in de nacht naar het ziekenhuis. Ik zei: doe dat nou niet, laat haar nou rustig slapen.

Ze deden het toch. Alleen hoorde Hanneke de telefoon niet. De telefoon staat beneden” – hij wijst in de richting van de woonkamer – „en we slapen boven. Het verbazingwekkende was dat ik niet bang was. Totaal niet. Nou ja, dacht ik, dan ga ik dood. Hoef ik die openhartoperatie ook niet te ondergaan.”

Nee, hij had geen ogenblik aan God gedacht. De man die een oeuvre heeft gewijd aan de afrekening met zijn gereformeerde jeugd in Maassluis bleef ook op wat mogelijk zijn laatste moment was consequent in zijn ongelovigheid. Een vrolijk weerzien met zijn moeder in de hemel? Nee hoor.

Foto Annabel Oosteweeghel

„Hm, hm”, zegt Frank Visseren. „Even over de oorzaak van dat herseninfarct. Was het atherosclerose?” Dat is aderverkalking door opeenhoping van cholesterol, ontstekingscellen en kalk in de vaatwanden. Er kan een stukje van losschieten en verderop een slagader verstoppen.

Maar nee, Maarten ’t Hart denkt dat het een stolseltje vanuit zijn hart was, door atriumfibrilleren, een onregelmatige hartslag. „Dat heb ik al sinds 1993.”

Frank Visseren: „Dat zei je de vorige keer, ja. Je had ook een hoge bloeddruk. Slikte je daar toen medicijnen tegen?”

Maarten ’t Hart: „Ja, en nu nog steeds. Dat atriumfibrilleren is er ook nog steeds. Niet heel heftig, hoor. Ik heb er helemaal geen last van. Van dat vocht in het hartzakje ook niet. Helemaal niet. Maar daar maak ik me wel zorgen om.” Hij ritst de kraag van zijn trui omlaag en laat zijn litteken zien. „Nog een keer zo’n operatie, dat zou ik wel heel akelig vinden.”

Frank Visseren, die zelf nog nooit een operatie heeft ondergaan en nooit in het ziekenhuis heeft gelegen, vraagt of Maarten ooit heeft overwogen om geen medicijnen te slikken. Die mensen zijn er en hij begrijpt ze best. Medicijnen kunnen vervelende bijwerkingen hebben en je kan ook denken: dat heb ik er niet voor over.

Maarten ’t Hart: „Ik doe het toch maar wel. Een hoge bloeddruk is heel erg schadelijk, dat lees je overal.”

Frank Visseren: „Het is de grootste killer die er bestaat, in de hele wereld. En heb je iets qua leefstijl gedaan? Minder zout? De meeste mensen krijgen veel te veel zout binnen, 11 of 12 gram per dag. Het advies is 6 gram.” Hij wijst naar de amandelcakejes. „Daar zit het ook in.”

Maarten ’t Hart: „Zout is moeilijk. Ik at altijd graag een stukje kaas. Maar dat doe ik niet meer. Zout in het eten deed ik toch al nooit. Verder kan ik niets bedenken. Ik heb geen auto, dus ik fiets veel. De laatste jaren ben ik gaan wandelen en zwemmen. Nou ja, zwemmen doe ik nu ook niet meer.”

Frank Visseren: „Bij sommige mensen gaat een hoge bloeddruk samen met overgewicht en dan kan het helpen om dat omlaag te brengen. Maar dat speelt bij jou niet.”

Maarten ’t Hart: „In het ziekenhuis ben ik 5 kilo afgevallen. Ik weeg nu 70 kilo. En jij, Frank? Hoeveel weeg jij?”

Frank Visseren heeft zich voor dit gesprek nog gewogen: 89 kilo, bij een lengte van 1 meter 92.

„O?”, zegt Maarten ’t Hart. „Dat vind ik best zwaar.”

Frank Visseren: „Een BMI van nog geen 25, hoor.”

En zijn buikomvang? Die weet hij niet. Terwijl hij in 2008 al zei dat je beter een meetlint kan pakken dan de weegschaal. Wij hebben een meetlint bij ons en Frank meet eerst Maartens buik: 92 centimeter. Daarna zijn eigen buik: 97. Ruim onder de normwaarde voor mannen, 102 centimeter, maar wel meer dan in 2008. Mannen, stelt hij vast, krijgen in de loop van hun leven een dikker middel, wat ze ook doen. En wij stellen vast dat Maarten alles in zijn leven heeft gedaan om geen welvaartziekten te krijgen, en kijk wat ervan komt. Atriumfibrilleren. Hoge bloeddruk. Lekkende hartkleppen. Hoe kán dat?

Een extra pilletje werkt. Een andere leefstijl ook, als je het volhoudt. Maar ze houden het niet vol Frank Visseren

Maarten ’t Hart: „Zit in de familie. Mijn vader is aan een hartinfarct overleden, op zijn zevenenvijftigste. Maar die rookte als een ketter en dat heb ik nooit gedaan. Hij werkte ook met van die rare vergiften, parathion en zo. Hij was grafdelver en hij had geen zin in schoffelen, dus spoot hij parathion op het onkruid.” Bij mensen tast dat het zenuwstelsel aan, met name de hersenen.

De vader van Frank Visseren, scheikundig ingenieur, maakte in de jaren zestig zijn pijp schoon met benzeen. Dat was heel gewoon. Benzeen kan kanker veroorzaken, met name leukemie. Maar Franks vader leeft nog. Hij is 81.

„Ik denk niet dat ik dat herseninfarct had kunnen voorkomen”, zegt Maarten ’t Hart. „Die lekkende hartkleppen ook niet. Ik zou niet weten hoe. Mijn moeder is 92 geworden. Ze stapte op een zondagmorgen uit bed, trok haar kleren aan, nam een hap van een stukje kaas en toen is ze in elkaar gezakt. Nooit wat gehad.”

„Dat zal ook iets met het hart of de vaten geweest zijn”, zegt Frank Visseren. „Een zegenrijke dood.” Zelf had hij een grootmoeder die op haar honderdvierde overleed aan een herseninfarct. Daarvoor had ze nooit wat gehad.

Maarten ’t Hart: „Na mijn moeders dood bedacht ik dat ik 75 zou worden. Die 92 jaar van haar bij die bijna 58 jaar van mijn vader en dat door tweeën gedeeld. Nou, daar ben ik dus al overheen. Eigenlijk moet ik me helemaal geen zorgen over dat vocht in het hartzakje maken. Het vergroot mijn kans op een zegenrijke dood.”

Frank Visseren zegt dat tegenwoordig nauwkeurig berekend kan worden wat je risico is om te overlijden aan een hart- of vaatziekte, en op welke leeftijd. Je stopt gegevens in een model – leeftijd, geslacht, al doorgemaakte hart- en vaatziekten, diabetes, roken, bloeddruk, cholesterol, nierfunctie – en daar rolt dan een getal uit. Geen percentage, maar het aantal te verwachten gezonde levensjaren, heel concreet. „Het kan mensen helpen om beslissingen te nemen”, zegt hij. „Kijk, als we je bloeddruk en je cholesterol omlaag brengen, dan krijg je er twee of drie gezonde levensjaren bij. Dus neem je dat extra pilletje? Of verander je liever je leefstijl?”

Dat wordt dus een extra pilletje, zeggen wij.

„Vaak wel ja, want dat werkt gegarandeerd. Leefstijlverandering werkt ook, als mensen het volhouden. Maar ze houden het niet vol. Of maar tijdelijk. Of een beetje.”

„Of het maakt geen donder uit”, zegt Maarten ’t Hart. „Kijk naar mij.”

„Dat weet je niet”, zegt Frank Visseren. „Anders had je dat herseninfarct misschien al op je zevenenvijftigste gehad.”

Foto Annabel Oosteweeghel

Maarten ’t Hart vertelt over een vriendin van hem die net is overleden aan longkanker. Ze was een oud-studente van hem, uit de tijd dat hij nog aan de universiteit werkte, als bioloog. Ze woonde ook in Warmond. „Een schat van een meisje, echt ontzettend aardig. Ze rookte fanatiek en ik heb haar zo vaak gewaarschuwd. Je moet stoppen, je gaat eraan. En nu is ze dood, 63 jaar.”

Frank Visseren: „Roken is een ramp.”

Maarten ’t Hart: „In januari mailde ze me dat er iets met haar longen was, in juli kreeg ze euthanasie. Zo snel. Ze kon me heel goed uitleggen wat het mooie van roken was. Iedereen kijkt altijd vooruit, zei ze, en de toekomst is vol onzekerheden. Maar als je rookt, zei ze, kijk je maar naar één ding: het moment dat je je volgende sigaret mag opsteken.”

Frank Visseren: „Heel overzichtelijk. Maar met roken moeten we echt ophouden. Het verbaast me dat maar een of twee politieke partijen het in hun programma hebben staan. Per week overlijden er driehonderd mensen aan. Twee vliegtuigen vol.”

Een andere vriendin van Maarten – ze had haar paard bij de buren staan en ze maakten bijna elke dag wel een praatje – is ook net overleden. Ze bleek een hersentumor te hebben, een glioblastoom graad IV. Agressiever kan niet. „Ze besloot meteen dat ze euthanasie wilde. Ik vond het heel snel, maar wie ben ik om me erover uit te spreken?” Ze was 63.

Als je veel beweegt, leef je langer. Maar dat langere leven moet je wel besteden aan veel bewegen Maarten ’t Hart

Wat doet Frank Visseren om gezond te blijven? Hij fietst naar het ziekenhuis. Hij probeert twee keer per week hard te lopen. Hij is het afgelopen jaar minder vlees gaan eten. Processed meat, worstjes en hamburgers, eet hij sowieso niet meer. Te vet, te zout. Hij was twaalf dagen veganist, uit nieuwsgierigheid. Zijn vrouw, ook arts, deed mee. De kinderen deden ook mee, op afstand. Ze studeren en zijn de deur uit. En? „Best een klus. Ik vind koken leuk, maar alleen plantaardige dingen in de pan – er gebeurt zo weinig. Het leuke van dierlijke eiwitten is dat ze stollen en plakken. Je kunt ze mooi bakken. En ik miste het zuurtje van zuivel. Dat kun je met soja niet vervangen. Vegan mayonaise vond ik wel superlekker. Dat is een blijvertje.”

„O ja?”, zegt Maarten ’t Hart. „Is die lekker? Kun je die gewoon bij Albert Heijn kopen?”

Eet hij mayonaise dan?

Haha, nou, nee.

We vragen hoe het zit met cholesterol, het slechte cholesterol dat zich kan ophopen in de bloedvaten. De optimale normwaarde daarvoor is 2,5 millimol per liter, voor mensen met een vaatziekte of diabetes 1,8. Frank Visseren verwacht dat die normwaarde naar 1,4 gaat, en binnen tien jaar naar onder de 1,0. Zo laag, dat heeft helemaal niemand. Ja, pasgeboren baby’s. En dieren. Bij dieren is het altijd onder de 1,0 en ze hebben nooit atherosclerose. Hoe is het bij hem? „Iets van 3,0. Bij mijn vader, weet ik toevallig, is het exact hetzelfde. We zitten rond het gemiddelde.”

Maarten ’t Hart weet niet hoeveel cholesterol hij in zijn bloed heeft, maar vraagt voor de zekerheid wat je moet doen om het te verlagen.

„Heel veel lopen”, zegt Frank Visseren. „Wat mensen vroeger deden. Dan zakt het heel hard.” In 2009 heeft hij het onderzocht bij mensen die de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella liepen, 30 kilometer per dag. Sommigen noemden de tocht een kroegentocht, alleen lagen de kroegen wat ver uit elkaar – zoveel werd er onderweg gedronken. En elke avond was het vlees met friet en taart na. Toch bleken hun cholesterolwaarden bij aankomst gemiddeld met 30 procent te zijn gedaald. „Net zo hard als met een pilletje. Waanzinnig.”

„Ja, maar je krijgt wel wat ik het Scherder-effect noem”, zegt Maarten ’t Hart. Hij bedoelt Erik Scherder, de neuropsycholoog, onder andere bekend van het boek Laat je hersenen niet zitten. „Als je veel beweegt, leef je langer. Maar dat langere leven moet je wel besteden aan veel bewegen. Wat denk jij, Frank? Moeten we allemaal aan dat pilletje geloven?”

„Twee miljoen mensen in Nederland slikken het”, zegt hij. „Als de oorzaak van je herseninfarct atherosclerose was geweest, zou ik het je zeker aanraden. Nu zou ik zeggen: is het zinvol?” Hij kijkt naar Maarten alsof ze in de spreekkamer zitten. „Dat is het mooie van dat model waar ik het over had. Het is niet meer one size fits all. Het gaat naar precisie, naar persoonlijk, naar hoeveel winst er bij jou valt te boeken. Je kan die informatie gebruiken om te beslissen of je wel of niet iets aan je cholesterol of bloeddruk wil doen. Op latere leeftijd is de winst vaak beperkt. Maar Maarten, als zou blijken dat je er met dat pilletje een of twee gezonde levensjaren bij krijgt, doe je het dan?”

„Ja, natuurlijk.”

Ook, zeggen wij, als hij na die vier gezonde levensjaren kanker krijgt? Of naar een verpleeghuis moet?

„Nou, nee. Als ik naar een verpleeghuis moet, heb ik liever die pil van Huib Drion.”

Slikt Frank Visseren iets?

Maarten ’t Hart: „Dat heeft hij niet nodig.”

Frank Visseren: „Ik heb dat risicomodel ook voor mezelf gebruikt en daar komt uit dat ik tot mijn negentigste geen hart- en vaatziekte hoef te verwachten.”

Maarten ’t Hart: „O!”

„Dat vind ik acceptabel, dus nee, ik slik niets.”

We vragen aan Maarten ’t Hart hoe het verder moet met dat enorme huis, trap op, trap af, en die enorme tuin. Hebben ze hulp?

„Nee hoor”, zegt hij. „We doen alles zelf en ik kan alles weer. Niks aan de hand. Alleen dat vocht in het hartzakje, daar maak ik me dus zorgen over.”

Als je nu dood neervalt, zal ik je dan reanimeren? Frank Visseren

„En een operatie?”, vraagt Frank Visseren. „Als dat veel effect zou hebben op je welzijn, zou je het dan toch doen? Je wilt ook niet dat de hartspier er ineens mee ophoudt.”

„Nou, of wel. Een plotselinge hartstilstand lijkt me niet zo heel erg. Ik zou er niet zoveel van merken, denk ik.”

„En als het nu zou gebeuren?”

„Nu? Op dit moment?”

„Als je dood neervalt, Maarten, wil je dan dat ik je reanimeer?”

„O, haha. Doe toch maar wel, ja.” Maar dan graag wel goed. Dat hij niet door hoeft als kasplantje.

O, haha, doe toch maar wel ja, en graag goed Maarten ’t Hart

Maarten ’t Hart is nog met een nieuw boek bezig. Maar sinds hij in het ziekenhuis heeft gelegen heeft hij er niets aan gedaan. Hij weet niet goed hoe hij verder moet. Hij zit een beetje vast.

Waar gaat het over?

„Over een jongen die een vrouwenstem heeft en daar als zanger furore mee maakt. Iedereen vindt zijn stem zo prachtig. Hij komt in een raar dilemma terecht. Alleen maar vrouwenrollen vertolken, dat kan eigenlijk niet.”

We vragen of hij zelf goed kon zingen.

„Nee, niet geweldig.”

Frank Visseren – die op de middelbare school voor Nederlands een werkstuk over Maarten ’t Hart heeft gemaakt – vraagt of die jongen een medisch probleem heeft.

„Nee, hij heeft gewoon een vrouwenstem. Het gaat terug op een jeugdherinnering. Ik was negentien en zag in boekhandel Donner in Rotterdam een ontzettend aardig meisje. Ik was helemaal weg van haar. Een vriendin van mij werkte daar en ze bracht me met haar in contact. Later zei dat meisje tegen die vriendin: hij is leuk, maar hij heeft een vrouwenstem. Ik had me nooit gerealiseerd dat zoiets over mijn stem gezegd kon worden. Je had nog niet de mogelijkheid om je eigen stem te horen. Toen ik dat kort daarna wel kon dacht ik: ze heeft misschien wel gelijk. Hij was toen hoger dan nu.”

Autobiografisch dus.

„Ja, zoals altijd.”

Maarten ’t Hart (Maassluis, 1944) is schrijver en bioloog. Zijn bekendste roman is Een vlucht regenwulpen (1978). Er werden 2,5 miljoen exemplaren van verkocht.

Frank Visseren (Lieshout, 1965) is internist, epidemioloog en hoogleraar in het UMC Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op preventie van hart- en vaatziekten.

Over deze serie Dit is de slotaflevering van een reeks zomeravondgesprekken: twee aan elkaar gewaagde gasten die tafelen met twee NRC-redacteuren. Het afsluitend duo: internist Frank Visseren en schrijver Maarten ’t Hart. Afleveringen van deze zomer staan op nrc.nl/dossier/ zomeravondgesprek2021 met o.a. schrijvers Lale Gül en Franca Treur.

Foto’s Annabel Oosteweeghel.