Filmen bij Feyenoord: ‘Je wil zien wie zijn mond opentrekt in de kleedkamer’

Algemeen-directeur Mark Koevermans vraagt een groep jeugdtrainers en clubmedewerkers wat de voetbalvisie van Feyenoord is. „Kan iemand die hier in drie zinnen zeggen? Hebben we dat allemaal hetzelfde?”

Het blijft stil. Iemand schraapt zijn keel.

Koevermans: „Is dat dominant, aanvallend, druk zetten op de helft van de tegenstander? Als we allemaal ja zeggen dan schrijven we het ook eens goed op.” Nog steeds niemand. „Of is het meer op eigen helft, ik weet het niet, wat meer verdedigend … Afijn, jullie hebben daar allemaal verstand van. Ik zou het wel eens fijn vinden om die gewoon een keer te weten.”

Jaap Schneider, maker van de negendelige documentaireserie Dat Ene Woord – Feyenoord, maakt een gebaar als iemand die van een ongeluk wegkijkt. „Ik zat echt zo.” De scène, na een kwartier, maakt wat hem betreft meteen duidelijk dat Feyenoord er niet in zat om een gelikt beeld te laten schetsen van een topclub.

Een jaar lang had filmploeg van Schneiders productiemaatschappij Lusus Media toegang tot kleedkamers, clubgebouwen, de directiekamer. Ze spraken supporters, veelal thuis door corona. Ze hadden inzage in de agenda’s van directieleden, de trainer en teammanager. Het was het seizoen van resultaattrainer Dick Advocaat, met geen tot weinig publiek, met een traditioneel treurige uitschakeling in Europa en tot slot de gewonnen play-offs voor derderangs Europees voetbal: voorronde Conference League.

Schneider en executive producer Rob Labree van Disney’s sportdochter ESPN spreken de in media genoemde som van 3 miljoen euro voor Feyenoord tegen. Maar over bedragen praten ze niet. Het is, met alle kosten eraf getrokken, een stuk minder, zegt een ingewijde: tussen 1 à 1,5 miljoen houdt de club over.

Feyenoord, weet Schneider, zit er ook met name in voor de internationale exposure. Het is voor abonneedienst Disney+ de allereerste Europese original, die woensdag in 26 landen in première gaat. We spreken in het Disney-kantoor in Amsterdam-Zuidoost, pal tegenover de Johan Cruijff Arena. Labree zoekt voor de gelegenheid een hoekruimte aan de andere kant van het gebouw.

Nee, de brisante transfer van Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis naar Ajax zit niet in de documentaire: het montageproces was lang en breed afgerond. Evenmin is er met terugwerkende kracht gepoogd hem naar de achtergrond te duwen om de gekrenkte ziel van de Feyenoord-supporter te ontzien. „Dat zou onwaarachtig zijn”, zegt Schneider. „Hij was aanvoerder nota bene.”

Dus zie je Berghuis rijden door Rotterdam, de stad die een beetje „zijn stad” is geworden na vijf jaar. „Dat zegt ook wel iets over dat ik niet zomaar wegga”, zegt hij. Je hoort hem rond de Europese uitschakeling zeggen: „Is dit dan wel niveau genoeg om mee te doen? Dat vraag je jezelf continu af.” Je krijgt de indruk dat Berghuis ter plekke afhaakt – waarbij aangetekend dat voor de pers alleen de eerste vier afleveringen te zien waren. Die over de tweede seizoenshelft komen later.

Labree: „Nou, ik vind helemaal niet dat-ie afgehaakt is. Hij gaat vol voorop in de strijd, tot het eind van het seizoen. Hij sprak zelfs nog met [de nieuwe trainer] Arne Slot, dus nee dat kun je echt niet zeggen.” Schneider: „Teken aan de wand is wel: zijn frustratie dat zijn ploeg niet meedoet om de prijzen. Dat merk je in bijna alle scènes, maar dat zag je ook al in wedstrijden.”

Veel kon, veel mocht, zegt Schneider. „Maar als Nicolai Jørgensen na zijn rode kaart tegen CSKA Moskou de deur dichtslaat, ga je echt niet alsnog naar binnen: ‘Hé, wij hebben toestemming, je moet ...’ Nee. Gelukkig deed hij dat ook niet, en liet hij ons gewoon filmen. Maar ze moeten ook ergens kunnen zeggen: nu niet. Dat moet je goed aanvoelen. Ze kunnen ook gewoon op de wc gaan zitten.”

De gelatenheid van de spelersgroep viel Schneider met name op. De emotionele uitbarstingen zijn schaars – en dat is toch een beetje waarom je gaat zitten kijken. Invaldoelman Nick Marsman schreeuwt om zich heen na de nederlaag in de Europa League tegen de Oostenrijkse club Wolfsberger. „Eén goal in vijf duels, hoe slecht zijn wij!”. Waarna Advocaat hem tot kalmte maant. Schneider: „Mooi moment. Omdat Advocaat dan zegt: je hebt gelijk, maar dat moet jij niet zeggen. Hij hoopt natuurlijk dat een van zijn topspelers dat zegt, maar die hoor je niet. Daar was hij voortdurend naar op zoek.”

Een club die zijn deuren opent voor een filmploeg: het is vaker gedaan, vooral in Engeland – bij Manchester City, Tottenham Hotspur. Er is de cultklassieker Sunderland ’Til I Die. FC Utrecht ging in zee met Videoland, ook nu te zien. In 2000 liet Ajax zich in Daar hoorden zij engelen zingen volgen in het mislukte jubileumseizoen onder de weifelende trainer Jan Wouters. De club kreeg gruwelijk spijt na ophef over een scène over de denigrerende omgang met Afrikaanse talentjes.

Dat Ene Woord – Feyenoord is een commerciële productie, zegt Schneider, geen onafhankelijk journalistiek document. Hoe er werkelijk met excessen zou worden omgegaan in de montage is gissen, want ze deden zich volgens Schneider niet voor. Geen homofobe taal in de kleedkamer, geen ‘toxic lockerroom’-praat. Ja, assistent-coach Cor Pot grapt over zijn libido en zijn Spaanse vriendin. Schneider: „Berghuis roept tegen Advocaat ‘hou eens op met mekkeren’, veel verder gaat het niet. Ja, ‘godverdomme’. Ik denk dat als het echt buiten de perken was gegaan, mijn afweging zou zijn: heeft het impact op het seizoen, speelt het een rol? Zo ja, dan gaat het erin.”

Feyenoord heeft, zeggen ze, bij de montage wel wat geopperd maar niets geëist. „Dat moet ik ze nageven”, zegt Schneider. Advocaat, die er aanvankelijk wel moeite had met het project, vond het een fair portret geworden, volgens Schneider: „Hij werd ook opener, meegaander toen we hem in januari al wat lieten zien. Hij zei in het begin na een wedstrijdbespreking tegen ons: ‘Jongens, die opstelling mag niet uitlekken hè!’ Dan moet je nog even zeggen dat je er echt voor de lange duur in zit.”

Met teams van drie man (regisseur, camereman, geluidsman) heeft Schneider getracht zo weinig mogelijk verschillende gezichten op te dringen aan de spelers. „Ze liepen ook gewoon in Feyenoord-kleding. Zoals de fysio zijn taperol heeft, hadden zij hun camera.” Labree noemt het „ergens een gokje” om met een cameraploeg in de kleedkamer te gaan. „Als je een slechte relatie krijgt met de spelers, kan het tegen je werken. Je kunt ook kiezen voor een ‘dome’-camera, maar dan is het toch alsof je met een beveiligingscamera aan het gluren bent. Voordeel is nu dat je er echt onderdeel van bent, als kijker.”

Dat het vorige seizoen compleet naar de vergetelheid gespeeld is in een opwindende ouverture onder Slot de afgelopen weken, het zij zo. Het is ook niet dat Disney zat te azen op een seizoen als een voetbalsprookje, zegt Labree. Lusus Media was al rond met Feyenoord, en mocht de boer op om naar een platform te stappen. Disney zag een kans om met de abonneedienst Disney+, die onder de toevoeging ‘Star’ ook bij de volwassenen met Netflix concurreert, in één klap tot de Nederlandse markt door te dringen.

Het liefst, zegt Labree, heb je het klassieke plot. „Beetje tegenslag, daarna heel slecht, bijna helemaal mis, maar dat de ploeg toch opkrabbelt en uiteindelijk glorieert. Ik vind het lekker dat het met een uppertje eindigt, met die gewonnen play-offs. Je bent daar toch van afhankelijk, het is non-scripted. Maar je legt wel je vergrootglas op bepaalde figuren, de verhalen. Je maakt keuzes. Je wil iets moois maken, maar niet iets vertellen wat er niet is.”

Kampioen of vijfde, „eigenlijk gaat het daar niet om”, zegt Labree. „Kijkers weten al hoe het is geëindigd. Je krijgt voor het eerst zo’n inkijk: hoe gaat het nou eigenlijk, hoe zijn de relaties, wat zijn de karakters van die jongens? Je wil laten zien wat mensen normaal gesproken niet zien. Wie zit er stilletjes in de hoek, wie trekt zijn mond open? Wie zit er met wie te kaarten? Bryan Linssen heeft het hoogste woord, Jens Toornstra doet een beetje mee. Bart Nieuwkoop zit er rustig bij. Toch die hiërarchie, die vang je dan in beeld.”

Schneider: „Of Leroy Fer, die net een kind heeft en even een uurtje kan slapen op de massagetafel. Of nou ja, dat heeft het niet gered in de montage. Maar het zijn die alledaagse dingen die tof zijn om naar boven te halen.”

Het gesprek dat Feyenoords technisch directeur Frank Arnesen had met beoogde trainer Slot kostte de AZ-coach zijn baan in Alkmaar. Daar had ik wel bij willen zijn.

Schneider: „Van Feyenoord bezien had dat gekund, maar je hebt te maken met een derde partij, dus dat gaat niet.”

Het is ook niet de Truman-show, zegt Labree. „Je bent niet overal bij. Of je moet overal camera’s hangen. Bij die Tottenham-documentaire wordt Pocchettino ontslagen, daar zit je dan ook niet bij. Het gebeurt.”

Er was gedoe over een loonoffer: de spelers gingen niet akkoord. Ging het nou om vijftig procent, tien? Wordt dat duidelijk?

Schneider: „Het ging niet om wat er van hun gevraagd werd, maar dat ze de manier waarop – een mededeling vanuit de directie en geen gesprek – niet konden waarderen. En dat het gelekt werd, dat zie je ook, dat Marsman zich daarover opwindt. Nou, dat grote plaatje, dat is wat wij interessant vinden. Dat zit er in. En de financieel directeur die zegt dat in augustus de salarissen niet meer betaald kunnen worden. Toen viel ik van mijn stoel. Als kijker snap je dan het probleem. En al die stappen die ze daarna nemen om het op te lossen, of dat goed of slecht gebeurt, is interessant.”

Maar wat vroeg de directie dan?

Schneider: „Daar waren wij dus niet bij. Nee. Maar ik weet het wel.”

Labree: „Hoe ga je dat ook precies uitleggen, hè? De een heeft een bonusregeling, de ander weer wat anders. Het moet ook behapbaar blijven voor de kijker. En de spelers hebben hun privacy.”

Schneider: „Soms mis je iets en dan denk jij: oh, ze mochten er niet bij. Maar vaak is het gewoon de waan van de dag. Een kwartier voor die meeting over dat loonoffer besluit de directie: we gaan het nu doen. Ja, dan hebben wij geen ploeg daar. Of [Orkun] Kökcü en Berghuis zouden een handgemeen hebben gehad. Iedereen vraagt zich af: zit het erin? Wij hebben het nooit gezien. Dan is het dus niet: we laten het niet zien. Nee, het was er niet voor ons.

„Dick Advocaat zegt na de nederlaag bij Heerenveen: we moeten gaan zitten met elkaar. ‘Iedereen: spelers, trainers, directie.’ Wow. Die kan wel eens gaan opstappen, denk je dan. Wij allemaal op scherp. En de volgende dag was dat gesprek niet alleen twee uur naar voren gehaald, maar ook alleen met Berghuis, Koevermans en Advocaat. Dan heb je dus helemaal niks. En het was ook niks. Drie weken later had niemand het er meer over.”

Dat Ene Woord – Feyenoord, vanaf woensdag 1 september op Disney+