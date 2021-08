Federal Reserve sorteert voor op einde crisisbeleid

De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, zal mogelijk dit jaar nog beginnen met het afbouwen van het noodbeleid dat was bedoeld om de economie door de coronapandemie te loodsen. Dit valt op te maken uit een toespraak die Jerome Powell, de voorzitter van de Fed, vrijdag hield tijdens het jaarlijkse monetaire symposium van Jackson Hole, dit jaar online gehouden.

De economie laat „substantiële verdere vooruitgang” zien en dat maakt het logisch de maandelijkse opkoop van staatsschuld voor het einde van het jaar te gaan reduceren, zei hij. Nog steeds koopt de centrale bank maandelijks zo’n 120 miljard dollar aan staatsleningen en door de staat gedekte hypotheken op, om de lange termijnrente te drukken. Dit moet de economische activiteit aanjagen.

Het belangrijkste rentetarief van de Fed voor de korte termijn blijft zeer laag, binnen een bandbreedte van 0 en 0,25 procent. Voor een eerste renteverhoging is het nog veel te vroeg, zei Powell: „Er is nog veel werk te verzetten.” De meeste Fed-bestuurders gaan vooralsnog uit van een eerste renteverhoging in 2023.

Een besluit over afbouw van het Fed-opkoopprogramma valt waarschijnlijk tijdens de bestuursvergadering van september, of die van november. De afgelopen weken had een koor van Fed-bestuursleden zich uitgesproken voor het sneller afbouwen van het crisisbeleid, met name vanwege de fors opgelopen inflatie in de VS. De inflatie lag in juli op 5,4 procent.

De Fed streeft inflatie na van 2 procent, als gemiddelde over een langere periode. Powell zei dat de Fed ervan uitgaat dat het huidige, hoge inflatiecijfer tijdelijk van aard is, omdat deze wordt opgedreven door abrupte prijsstijgingen in sectoren die tijdens de pandemie plat lagen, zoals de horeca.

De werkloosheid onder Afrikaans-Amerikanen en latino’s blijft hoog

Powells toespraak was voorzichtig van toon. Hij zei dat de tweede belangrijke doelstelling van de Fed – maximale werkgelegenheid – nog niet binnen bereik is en verwees naar de oprukkende Deltavariant als risico. De werkloosheid in de Verenigde Staten in juli bedroeg 5,4 procent, „nog veel te hoog”, aldus de Fed-voorzitter. Het economisch herstel is „ongelijk” van aard, zei hij. „Ondanks de vooruitgang blijft de werkloosheid disproportioneel laagbetaalde werknemers in de dienstensector treffen, en Afrikaans-Amerikanen en latino’s”.

Powell en de Fed hebben duidelijk moeite met het vinden van het juiste moment voor de exit uit het monetaire beleid uit de coronacrisis. De geschiedenis, zei Powell, biedt niet zomaar één richtsnoer. In de jaren 50 leerden centrale banken dat ze niet te snel moeten reageren op fluctuaties in inflatie, omdat ze dan de economie en de werkgelegenheid schaden. De jaren 70 leverden een andere les op: toen bleek dat tijdelijke inflatie zomaar ineens kan omslaan in langdurige inflatie. Centrale banken moeten dus niet te lang passief blijven als de inflatie oploopt. Het enige wat de Fed anno 2021 kan doen, zei Powell, is scherp letten op data en op risico’s.

Als de Fed dit jaar inderdaad begint met reductie van de schuldopkoop, dan kan dat de druk verhogen op de Europese Centrale Bank om eveneens haar crisisbeleid af te bouwen. De ECB koopt maandelijks in totaal voor zo’n 100 miljard euro aan staats- en bedrijfsleningen. 80 miljard daarvan bestaat uit ‘pandemie-noodopkopen’, de rest uit reguliere opkopen. De noodopkopen duren voorlopig tot en met maart 2022. Beleggers gaan ervan uit dat de noodopkopen, wanneer ze aflopen, deels zullen worden vervangen door reguliere opkopen.