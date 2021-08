Aan de paralympische tafel van de NOS wordt niet in eufemismen over handicaps gesproken

‘Dit is het toppunt van paralympisch,” riep oud-zwemkampioen Simon Boer uit in de studio toen Chantalle Zijderveld woensdag op de vijftig meter vrije slag vier honderdste seconden tekort kwam voor een gouden medaille. „Ze wordt op een handlengte geklopt, terwijl ze haar rechterhand mist.” Het klonk cru, maar aan de paralympische tafel van de NOS wordt niet in eufemismen over lichamelijke handicaps gesproken.

Vergeleken met het bommentapijt aan live-uitzendingen waarmee kijkers doorgaans naar grote sportevenementen worden gejaagd, is de tv-verslaglegging van de Paralympische Spelen bescheiden. Er is een blokje hoogtepunten na het journaal van acht uur en een uitgebreidere avonduitzending op NPO2 om tien uur, maar voor rechtstreekse wedstrijdverslagen moeten we naar de site van de NOS. Dat is niet overal zo: de ZDF is elke ochtend urenlang in Tokio. Het Britse Channel 4 probeert sinds Londen 2012 evenveel aandacht te besteden aan de Paralympische als de Olympische Spelen, onder het motto ‘meet the superhumans’.

Intussen is het Hollands paralympisch halfuurtje, gepresenteerd door Herman van der Zandt, een onderhoudend overzicht van wat er in Tokio is voorgevallen, waarin bovendien serieus wordt geanalyseerd. Oud-rolstoelbasketballer Marc van de Kuilen zet soms de wedstrijdfragmenten op pauze om iets uit te leggen over bewegingen en afspeelmogelijkheden: „Zij staat tegen een kleintje aan en kan dus scoren.” Toen het Nederlands team donderdag van China verloor, bakte hij geen zoete broodjes: „Dat je in het derde kwart niet scoort, is belachelijk.” Overigens stellen de twee deskundigen ook elkaar belangstellende vragen, wat bij Studio Voetbal, eh, niet de gewoonte is.

De mooiste beelden kwamen donderdag uit het zwembad. Simon Boer had al „een dik dagje” voorspeld wat de medaillekansen betreft en hij kreeg geen ongelijk. Zo haalden de trainingsgenoten Chantalle Zijderveld en Lisa Kruger goud en zilver op de schoolslag. De twee vrouwen werden net geïnterviewd toen de huldiging van Rogier Dorsman begon, die de 400 meter vrije slag had gewonnen. Zijderveld en Kruger draaiden weg van de camera, joelden naar Dorsman en werden overvallen door hun eigen ontroering.

De uitzendingen bieden meer Avondetappe dan fotofinish. Dat scheelt hysterische voorbeschouwingen en wezenloos gekakel, maar de onthechting gaat nu wel heel ver. Zo weet ik nu wel dat ‘onze’ basketbalsters een keer gewonnen en een keer verloren hebben, maar wat de stand in hun poule is? De kansen op de kwartfinales? Zíjn er kwartfinales?

Voor de spanning helpt het natuurlijk ook niet dat je eerst nog moet zien te begrijpen wat de regels van rolstoelrugby precies zijn. Die ronduit angstaanjagende sport is ook bekend als ‘murderball’ en bestaat voor een belangrijk deel uit het met forse snelheid op elkaar inrijden. Zoals wel vaker bij gewelddadiger balspelen zijn Australiërs hier bijzonder bedreven in, al verloren ze woensdag plotseling van Denemarken. Opmerkelijk was dat basketballer Van de Kuilen niet wilde aanhaken bij de lofzang op het paralympische rugby: „Dat gebeuk hoeft van mij niet zo.”

De paralympische journalistiek lijkt soms te twijfelen tussen wedstrijdverslaggeving en human interest – de doorsnee paralympiër heeft nu eenmaal vaak een dramatisch levensverhaal. Oud-zwemmer Simon Boer bleef weg van de mythologisering en moest niets van de kwalificatie ‘superhumans’ hebben. „Ik was gewoon topsporter.” Dat is precies het soort zakelijkheid dat je de reguliere sportverslaggeving weleens toewenst.

