Duits mediaconcern Axel Springer neemt nieuwssite Politico over

Het Duitse mediaconcern Axel Springer neemt de Amerikaanse politieke nieuwssite Politico over. Dat meldden beide bedrijven donderdag in een verklaring. Het is niet bekend hoeveel geld met de overname gemoeid is. Een bron die bekend is met de zaak zegt tegen persbureau Reuters dat het zou gaan om een bedrag van ruim 1 miljard dollar (850 miljoen euro).

Met de aankoop wil Axel Springer zijn bereik in de Verenigde Staten vergroten, waar de uitgever al eigenaar is van het online mediabedrijf Insider en het zakelijke Morning Brew. Volgens Axel Springer-topman Mathias Doepfner heeft Politico „nieuwe normen” gesteld aan de digitale politieke journalistiek. „Objectieve kwaliteitsjournalistiek is belangrijker dan ooit en we geloven allebei in de noodzaak van redactionele onafhankelijkheid en onpartijdige berichtgeving”, aldus Doepfner. „Dit is cruciaal voor ons toekomstige succes en versnelde groei.”

Politico werd in 2007 opgericht door oud-medewerkers van The Washington Post, met als doel om die krant en andere media te overtreffen op het gebied van scherpe politieke nieuwsanalyses. Het toekomstige moederbedrijf Springer heeft een rijk portfolio aan nieuwsorganisaties, waartoe ook de Duitse tabloidkrant Bild en de Duitse krant Welt behoren. Robert Allbritton, eigenaar van Politico, gaat door als uitgever van de website. De overname is naar verwachting eind dit jaar afgerond.