Dit is geen water bij de wijn, dit is smeerolie

Lekkages thuis komen altijd op het minst gelegen moment. Zo niet die in het Binnenhof. Stomtoevallig vlak vóór de PvdA-ledenraadpleging over het samengaan met GroenLinks sijpelt er wat weg uit een geheime D66-VVD-formatienotitie. Stomtoevallig zijn het precies die druppeltjes die de indruk wekken dat er vergaderd is met het Rode Boekje op schoot. Ingewijden weten dat Sigrid Kaag en Mark Rutte elke ochtend in de Stadhouderskamer beginnen met het zingen van de Internationale.

Minder markt, meer overheid. En jullie liberalisme dan? Heus, daarvan is alleen wat ethische franje over. Iets met embryo’s en levenseinde, amuletten om de ChristenUnie te verdrijven. Maar wees gerust, tussen wieg en graf bloeien de rode rozen. Dus zeggen wij, lieve linkse vrinden: terug met de overheidsregie bij wonen, zorg en onderwijs.

Verstand komt na het drama. We moesten en zouden de verzorgingsstaat laten muteren tot een ‘participatiesamenleving’ en nu moeten we ons weer omkeren. Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gemold.

Het probleem is niet dat al deze dingen niet verstandig of noodzakelijk zouden zijn. Jazeker, we moeten ons land anders inrichten. Het probleem is dat we er niet serieus over hebben kunnen stemmen.

Hoeveel kiezers hebben er een VVD-balletje rood gekleurd in de vurige hoop op minder markt? Goed, formeren is water bij de wijn doen, maar wordt die hier niet homeopathische verdund? Een stem op de PvdA blijkt er eentje op Jesse Klaver. Een GroenLinks-stem is er eentje op Lilianne Ploumen. Om daar de aangekoekte modder van het kiezersbedrog wat van af te borstelen is er een pseudo-verkiezinkje, de ledenraadpleging. Alleen bij de PvdA trouwens. GroenLinks pakt het wat maoïstischer en huurt liever een congreshal af voor het applaus als de regeringsbuit binnen is.

Democratisch gezien waren aanloop en nasleep van deze verkiezingen al niet de meest zuivere uit de geschiedenis. Hoe links nu wordt binnengelokt, met strategisch lekken, met minachting van kiezers van zowat alle gezindten, dat is geen water meer bij de wijn, dat is smeerolie gutsen in een vat azijn.

Ik zei het dit voorjaar al: de komende herfst is een uitstekend seizoen voor een mooie verkiezingscampagne. Laat GroenLinks en de PvdA eerst samen een programma schrijven en daarna zien hoeveel steun ze hebben. Laat de liberalen intussen in debatten uitleggen hoeveel minder markt ze willen.

Misschien verschijnen dan zomaar al de contouren van een gezamenlijke denkrichting, een gedeeld verhaal. Als je in het formatiemandje een coalitie wilt gaan verwekken is het wel prettig als je iets van een droom deelt. Het is niet uit te sluiten dat ook nachtmerries hiervoor volstaan, maar niet voor een volle regeerperiode.

Christiaan Weijts schrijft elke vrijdag op deze plek een column.