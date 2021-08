De verwording van de kabinetsformatie is riskant

Als romancier Michel Houellebecq gelijk heeft dat Nederland geen land is maar hoogstens een bedrijf, dan levert het management van deze BV met de dag een grotere wanprestatie.

Afgelopen zomer werden we in de waan gelaten dat onze regeringsleiders hard doorwerkten om het vaderland tijdens het reces in goede banen te leiden. Groot was dan ook de vreugde toen de partijleiders Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) zondag 15 augustus lieten weten dat de basis voor een concept voor een proeve van een mogelijk regeerakkoord „zo goed als af” was. Er stonden weliswaar goede en minder goede „dingen” in, zoals collega Wopke Hoekstra (CDA) zei, maar er zat tenminste schot in die dingen. Omdat Hoekstra heeft doorgeleerd bij de consultantskathedraal van McKinsey, wekte dat oordeel vertrouwen.

Nog dezelfde zondag bleek dat het kabinet in de afwikkeling van onze missie in Afghanistan allerminst voortvarend te werk was gegaan. Nadat eind juni de meeste militairen waren vertrokken en de vlag was overdragen, had Defensie het dossier gesloten. Terwijl de Franse en Britse regeringen op het noodlot hadden geanticipeerd, was de Nederlandseregering „verrast” door de snelle opmars van de Taliban.

Nazorg

Een poging om de nazorg ter plekke alsnog ter hand te nemen, kon vervolgens niet worden voltooid. „Pijnlijk” dat er „mensen achter zullen blijven”, liet het ministerie van Defensie afgelopen donderdag weten, kort nadat een paar honderd jongeren in het SGP/PVV-dorp Harskamp zich, een kratje bier achter de hand, brandstichtend bij het plaatselijke asielzoekerscentrum hadden verzameld en daar „Auschwitz open for Blacks” hadden gescandeerd.

Intussen laten de belangrijkste politici de formatie nu al 163 dagen willens en wetens voortslepen. Na evenveel dagen stond in 1973 het eerste en laatste kabinet-Den Uyl, na een krankzinnige formatie, die door toenmalig VVD-leider Hans Wiegel als van een „macabere schoonheid” werd getypeerd, hoog en droog op het bordes met koningin Juliana. Dit jaar is er ruim vijf maanden na de Tweede Kamerverkiezingen nog steeds geen zicht op een of meer mogelijke regeringscoalities.

Hervorming van de politiek cultuur: Iedereen kan meekletsen, niemand is verantwoordelijk

Zijn er dan geen verzachtende omstandigheden?

Mogen politici niet uitblazen in de zomer? Nee. In de zomer van 1994, toen een nieuw kabinet bijna net zo complex was omdat de PvdA als grootste partij slechts 37 zetels in de aanbieding had (drie meer dan de VVD nu), werd er hard onderhandeld door D66, VVD, CDA en PvdA. D66-voorman Hans van Mierlo was na afloop zo uitgeteld, dat zijn eerste maanden als minister van Buitenlandse Zaken niet best verliepen.

Maar in 1994 hadden de onderhandelaars toch nog geen last van de huidige procedure, waarbij niet het staatshoofd maar het parlement de opdrachtgever is van de (in)formateur? Ja, dat klopt. De nieuwe quasi-transparante hervorming heeft de politieke cultuur van de regen in de drup gebracht. Iedereen kan mee kletsen, niemand is verantwoordelijk. Daarom kan premier Rutte de formatie welgemoed traineren tot het CDA-congres van 11 september of, als de christen-democratie daar nog verder in chaos vervalt, tot de aangekondigde lezing twee weken later in de Amsterdamse Zuiderkerk waar ex-CDA’er Pieter Omtzigt bekend maakt of en hoe hij terugkeert op aarde.

Door dit structurele gebrek aan verantwoordelijkheidszin is zelfs het begrip ‘demissionair’ danig uitgehold. Sinds het kabinet zijn ontslag heeft aangeboden, worden er nieuwe ministers en staatssecretarissen beëdigd alsof het om uitzendkrachten gaat. Twaalf bewindslieden zijn nu tevens lid van de volksvertegenwoordiging. Bijna de helft van het kabinet mag zichzelf controleren.

Dat het dualisme in Nederland van oudsher een wassen neus is, is geen nieuws. Zelfs staatkundig revolutionair Van Mierlo was monistisch als hij zelf in een kabinet zat. Maar zo bont is de vermenging van de trias politica in de recente geschiedenis nimmer geweest, zal ook Rutte, zelf ooit historicus, moeten erkennen.

Dat de schoorsteen intussen gewoon blijft roken – het Centraal Planbureau verwacht dit jaar een groei van 3,8 procent en volgend jaar van 3,2 procent – is geen argument om daarover de schouders op te halen. De samenstelling van de nieuwe regering mag er dan geen bal toe doen in het dagelijks leven van de burgers, omdat de maatschappelijke problemen rond klimaat en huisvesting inmiddels zo groot zijn dat ze, vrij naar een boutade van de Amerikaanse president Ronald Reagan, langzamerhand wel voor zichzelf kunnen zorgen, de verwording van het formatieproces is niet zonder risico’s.

Zwak

Seculier radicaal-rechts in Nederland (PVV, FVD, JA21) is met krap een vijfde van het electoraat nog nooit zo sterk geweest als nu. Deze ultra’s gedragen zich daar ook naar, getuige de morele steun die de jongeren in Harskamp deze week van politiek leiders Geert Wilders (PVV) en Thierry Baudet (FVD) kregen. De dragende (volks)partijen CDA, PvdA, VVD, D66 en hun voorgangers die sinds de oorlog altijd in een of andere coalitie hebben geregeerd, zijn met een gezamenlijke aanhang van 37 procent tegelijkertijd nog nooit zo zwak geweest. Zelfs in rampjaar 2002 na de moord op Pim Fortuyn scoorden de stabiele vier ruim 20 procentpunt meer. Het oude parlementaire bestel is aan het losslaan van zijn ankers.

Bij het begin van zijn leiderscarrière in 2006 zei Rutte in De Groene Amsterdammer dat hij het als zijn taak zag om de PVV „plezierig klein te houden”. Er is niets van terecht gekomen. Dat heeft geleid tot versplintering van de machtsverhoudingen, zoals het eufemistisch heet, of tot erosie van het bestel, om het alarmistisch uit te drukken.

De formatie kan en mag daarom geen tactisch spel zijn, waarbij de uitkomst onplezierig is voor de verliezers maar geen effect heeft op de grondvesten van de democratie. Nee, de huidige regeringsvorming vergroot het maatschappelijke machtsvacuüm alleen maar verder en raakt zo aan het fundament van de parlementaire democratie. Dat er om tactische redenen desondanks geen tempo wordt gemaakt is daarom meer dan laks. Het is laf.