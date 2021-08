De val van een start-up superster

Toen de pas gepromoveerde scheikundige Jessica Pfeilsticker begin 2014 op kantoor bij Theranos verscheen voor haar sollicitatiegesprek, ontmoette ze Elizabeth Holmes voor het eerst. De toen 30-jarige Holmes was een voorbeeld voor jonge wetenschappers in Silicon Valley. Haar bedrijf Theranos claimde een medische uitvinding die op het punt stond de wereld te veranderen.

Tijdens de ontmoeting maakte Pfeilsticker kennis met een van Holmes’ meest kenmerkende eigenschappen. Ze bleef haar gesprekspartner strak aankijken en knipperde nauwelijks met haar ogen. „Het voelde als een test om dat oogcontact niet te verbreken”, zegt Pfeilsticker in een videogesprek via Zoom. „Alsof ze direct mijn loyaliteit beproefde.”

Waar Holmes en haar team van honderden wetenschappers en techneuten op het kantoor in het Californische Palo Alto toen precies aan werkten, was een goed bewaard geheim. Zelfs wetenschappers die bij de start-up solliciteerden, zoals Pfeilsticker, hadden geen idee wat Theranos precies bouwde. Maar het bedrijf had „momentum”, zegt Pfeilsticker. „Ik kwam net van de universiteit en dacht: waarom niet? Ik wilde aan de slag bij iets wat in alles typisch Silicon Valley was.”

We voelden wel dat wat Elizabeth de buitenwereld beloofde, niet strookte met de werkelijkheid

Pas later zou blijken waar Elizabeth Holmes precies mee bezig was. Theranos – een combinatie van de woorden ‘therapie’ en ‘diagnose’ – ontwikkelde een apparaat met de naam Edison, een zwart kastje ter grootte van een koffiezetapparaat. Edison kon bloedtesten afnemen en zou het bloed binnen enkele minuten kunnen testen op tientallen aandoeningen, waaronder diabetes, kanker en verhoogd cholesterol. De bloedafname verliep zonder de gebruikelijke naalden en buisjes, via een simpele, pijnloze prik in een vingertop van de patiënt. Eén druppel bloed was al voldoende.

Het geloof in de uitvinding was groot onder investeerders, die massaal vielen voor de vrouw die op 19-jarige leeftijd haar studie op Stanford had afgebroken om voor zichzelf te beginnen. Honderden miljoenen aan durfkapitaal gingen naar het bedrijf: op het hoogtepunt werd Theranos gewaardeerd op 20 miljard dollar (17 miljard euro). Het maakte van Elizabeth Holmes, die de helft van de aandelen in handen had, volgens zakentijdschrift Forbes in 2014 de jongste self-made miljardair ter wereld.

Nu, zeven jaar later, is er van dat succesverhaal niks over. Theranos ging in september 2018 failliet, investeerders verloren 600 miljoen dollar en van Edison is sindsdien niets meer vernomen. Komende dinsdag begint in San Jose de rechtszaak tegen Holmes. Amerikanen spreken wel van de grootste fraudezaak sinds het boekhoudschandaal rond energiebedrijf Enron. Holmes wordt verdacht van fraude en misleiding van investeerders en patiënten. Als ze wordt veroordeeld, kan ze twintig jaar gevangenisstraf krijgen. Holmes zegt zelf onschuldig te zijn.

Waar ging het mis?

Elizabeth Holmes op de cover van Bloomberg Businessweek, Forbes en Fortune.

Niks was onmogelijk

Elizabeth Holmes groeide op in een gemiddeld Amerikaans gezin met haar ouders en twee jaar jongere broer Christian. In haar jeugd was ze continu onderweg. Het gezin verhuisde meermaals, waardoor de jonge Elizabeth moeite had langdurige vriendschappen te ontwikkelen. Ze verloor zich in boeken, vertelde Holmes in 2014 in een profiel in tijdschrift The New Yorker. „Ik was waarschijnlijk niet normaal.” Als klein kind las ze Moby Dick al van kaft tot kaft en tekende ze een ontwerp voor een tijdmachine. „Het mooie was dat ik nooit van mijn ouders hoorde dat iets onmogelijk was.”

Holmes was ook op latere leeftijd een „gelukkige loner”, zoals ze het zelf graag omschreef. Ze keek geen televisie, had geen dates, geen vrienden en een lege koelkast, omdat ze altijd op kantoor at. Een workaholic die, na haar afgebroken studie chemische technologie op Stanford, een passie had gevonden in haar start-up.

Holmes startte Theranos in 2003, nadat ze tijdens haar studie in contact was gekomen met zogenoemde lab-on-a-chip-technologie. Daarmee doe je laboratoriumtesten met kleine hoeveelheden vloeistof op een microchip. Holmes slaagde er als Stanford-student in om met één druppel bloed meerdere testen te doen en vroeg patent aan op het idee. Ze stopte met haar opleiding en gebruikte het geld dat haar ouders voor Stanford hadden gereserveerd als startkapitaal voor haar bedrijf.

Negen maanden later had ze al 6 miljoen dollar opgehaald bij externe financiers, die als een blok vielen voor Holmes’ grote dromen. Haar idee kwam op het juiste moment: burgers hadden groeiende behoefte aan inzicht in hun eigen data. De zelftest-samenleving was in opkomst. En het door mannelijke entrepreneurs gedomineerde Silicon Valley had dringend behoefte aan een frisse, nieuwe, vrouwelijke techpionier.

Om investeerders zover te krijgen, verpakte Holmes de belofte van Theranos in een geolied marketingverhaal. Holmes, zelf als kind doodsbang voor naalden, wilde „iets nieuws doen, waarvan de mensheid nooit had gedacht dat het mogelijk was”, zoals ze op negenjarige leeftijd al in een brief aan haar vader schreef.

Elizabeth Holmes in 2015 in New York City. Foto Getty Images

Doordat iedereen straks bij de lokale apotheek eenvoudig een goedkope bloedtest zou kunnen doen, dankzij Theranos, hoopte ze dat „minder mensen afscheid hoeven te nemen van de mensen van wie ze houden”.

Al snel verzamelde Holmes een groep prominente bestuursleden en investeerders om zich heen, onder wie Oracle-oprichter Larry Ellison, mediamagnaat Rupert Murdoch en de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger. Die raakten al snel onder de indruk van de visie van de vrouw die zich met haar standaard-outfit, zwart pak en zwarte coltrui, kleedde als haar idool: Apple-oprichter Steve Jobs. Om als vrouw mee te kunnen doen in een mannenwereld, veranderde ze volgens medewerkers zelfs haar stem. Holmes sprak met een kenmerkende, diepe bariton.

Investeerders en bestuursleden zagen haar als „de nieuwe Beethoven”, memoreert New Yorker-journalist Ken Auletta, die veel over Theranos schreef, in de HBO-documentaire The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley. „Alsof ze dat zeldzame wezen was dat misschien eens in de twee eeuwen langskomt en echt de wereld kan veranderen.”

Waar investeerders het verhaal omarmden, reageerden wetenschappers aanmerkelijk sceptischer. Theranos had een goed verhaal, maar bood nooit openheid over de onderzoeksresultaten. Voor experts op haar werkgebied bleef het gissen wat Holmes had ontwikkeld. „Het was snel duidelijk dat dit te mooi was om waar te zijn”, zegt hoogleraar klinische epidemiologie Patrick Bossuyt van de Universiteit van Amsterdam. „Specialisten verbaasden zich dat er zoveel mensen van naam en faam in meegingen.”

Onder topwetenschappers heerste enorme scepsis over de vrouw die claimde de wereld van het bloedtesten te gaan domineren en daarmee voorpagina’s haalde en miljoenen aan kapitaal aantrok. Op een bijeenkomst van de Athena Society, denktank voor laboratoriumdeskundigen, op het Griekse eiland Kreta stond in juni 2015 de opkomst van Theranos prominent op de agenda. „De hele ochtend werd besteed aan Elizabeth Holmes”, herinnert Bossuyt zich. „Het werd duidelijk dat waar zij op inspeelde – meer vanuit de patiënt denken bij labtesten – een niet te stuiten trend was. Tegelijkertijd was iedereen het erover eens dat wat zij claimde technologisch niet kon.”

Madeleine Albright, Elizabeth Holmes, Jack Ma, and Bill Clinton op de 2015 Clinton Global Initiative Closing Plenary. Foto Taylor Hill/FilmMagic

Eerste scheuren

Rond diezelfde tijd, in 2015 en 2016, begon het imperium van Elizabeth Holmes scheuren te vertonen. Theranos had een contract gesloten met de Amerikaanse apotheek- en drogisterijketen Walgreens, die in 2015 in veertig vestigingen een Edison-prototype plaatste om bloedtesten af te nemen. Al snel bleken de resultaten onbetrouwbaar: patiënten die na een bezoek aan Walgreens met kanker werden gediagnosticeerd, bleken de ziekte helemaal niet te hebben.

Elizabeth Holmes was zich er terdege van bewust dat haar apparaat nog onvoldoende presteerde. Reconstructies van The Wall Street Journal-journalist John Carreyrou, die het boek Bad Blood (2018) schreef over de Theranos-zaak, toonden in 2015 dat Theranos bloed van patiënten deels liet testen in reguliere laboratoria. Dat moest de uitslagen van Edison betrouwbaarder doen lijken. Ook loog Holmes tegen investeerders over niet-bestaande contracten met het ministerie van Defensie en klopte ze omzetverwachtingen op.

Intussen werd binnen de muren van Theranos de druk verder opgevoerd, en werd de sfeer steeds grimmiger. Een onthullend artikel over Theranos in The Wall Street Journal, in oktober 2015, was het omslagpunt, herinnert voormalig Theranos-wetenschapper Jessica Pfeilsticker zich. „We hadden net een paar klappen gehad: een aantal overheidsinspecties waar we niet goed doorheen kwamen”, zegt ze. „Het ging niet lekker en toen kwam dat verhaal. Eerst dachten we: ach, het is maar één artikel, dat gaat wel over. Maar dat gebeurde niet.”

Toen Pfeilsticker op een dag thuiskwam, was op de voordeur van haar appartement een visitekaartje van de FBI geplakt – of ze eens wilde praten over wat er gaande was bij Theranos. Vlak daarna, ruim twee jaar na haar sollicitatiegesprek, diende ze haar ontslag in. „Dit was niet het bedrijf waar ik voor had getekend.”

Uiteindelijk heeft het sinds het bankroet van Theranos bijna drie jaar geduurd voordat het proces tegen Holmes kan beginnen. Covid-19 en Holmes’ zwangerschap zorgden voor vertraging. Als komende week de eerste zitting plaatsvindt, is Holmes’ pas geboren zoontje net anderhalve maand oud. Haar bedrijfspartner Ramesh ‘Sunny’ Balwani – met wie ze ook heimelijk een liefdesrelatie onderhield – staat later dit jaar terecht.

Als Jessica Pfeilsticker terugblikt, voelt ze zowel woede als medelijden ten opzichte van haar voormalige baas. „Elizabeth wist wat ze deed, maar ergens kan ik ook begrijpen hoe dit onder druk van de hoge verwachtingen uit haar handen kon glippen”, zegt ze. „We voelden wel dat wat ze in de buitenwereld beloofde, niet strookte met de werkelijkheid. Maar in Silicon Valley is alles fake it till you make it. Wanneer is iets marketing, wanneer een leugen? Later werd duidelijk dat wat ze deed niet kon, maar in het begin wist ik het niet zeker.”

Dat Edison er echt had kunnen komen, daarvan is Pfeilsticker na al die jaren nog steeds overtuigd. „We waren bij Theranos bezig iets moois te bouwen”, zegt ze. „Had Elizabeth maar even diep adem gehaald en op de rem getrapt.”

Lees ook de recensie van Bad Blood: het boek over Theranos uit 2018. ‘De verschroeiende hoogmoed van een biotechwonder’