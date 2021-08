De grondbezitter in Krimpenerwaard vecht tot de laatste snik

Over het erf, langs de schuur die zijn opa ooit bouwde, loopt Gert Hogendoorn naar het begin van zijn grasland. „Nu kun je eens zien wat wij kwijtraken.”

Tot voorbij die weg daar, wijst hij, is het van hem. 28 hectare land. Het ligt er nu bij zoals hij het als melkveehouder graag ziet. Zijn grasmat is glad en frisgroen. Het waterpeil in dit veenweidegebied wordt er kunstmatig laag voor gehouden.

Het land is al vier generaties in de familie, Hogendoorn runt het bedrijf sinds 1988. Maar dat zal niet lang meer duren. In de Krimpenerwaard komt een natuurgebied van 2.250 hectare, en ook zijn melkveehouderij valt binnen deze nieuwe bestemming. „Het wordt hier één grote wildernis”, verzucht hij.

Eén grote wildernis: zo ziet de gemeente Krimpenerwaard dat niet. Die omschrijft het plan, in samenwerking met het hoogheemraadschap en de provincie Zuid-Holland, als het in ere herstellen van het „eeuwenoude cultuurlandschap”, waar „planten- en diersoorten terugkomen die hier vroeger voorkwamen”. Kruidenrijk grasland met insecten, broedende weidevogels, slootjes met verbrede, natuurlijke oevers, een hoger waterpeil. Er is 94 miljoen euro begroot voor het project, grotendeels opgebracht door de provincie. Daarbij moet ook de waterkwaliteit verbeteren en bodemdaling worden tegengegaan; bij bodemdaling in combinatie met een laag waterpeil komt veel CO 2 vrij.

De psychische gevolgen van hoe de gemeente en de provincie zich gedragen zijn enorm Frans van Vliet, veehandelaar

Maar voor het zover is, moet de gemeente nog overeenstemming vinden met 37 grondeigenaren in dit stukje polder vlakbij Gouda. En dát lukt in verschillende gevallen niet, zoals bij Gert Hogendoorn.

De gemeente Krimpenerwaard, waar 8.000 van de 13.000 hectare grond in gebruik is voor land- en tuinbouw, heeft in 2019 een vergaande, unieke stap gezet: gedwongen onteigenen om dit project te kunnen volbrengen. Dat is in Nederland bijna nog nooit gebeurd om natuur ‘aan te leggen’.

Het is waarschijnlijk niet voor het laatst. Het komend kabinet moet aan de slag met veel lastige onderwerpen, zoals het stikstofbeleid. En in dat dossier levert uitkopen van boeren op vrijwillige basis bij lange na niet genoeg op. Zo leken aanvankelijk 500 varkenshouders te stoppen via een landelijke regeling, het werden er 280 – slechts een derde van de geschatte stikstofreductie werd uiteindelijk gerealiseerd.

Hoe effectief gedwongen uitkoop zou kunnen zijn, blijkt uit een publicatie van onderzoeksplatform Investico. Dat berekende dat één kalkoenenhouder op de Veluwe verantwoordelijk is voor evenveel stikstofuitstoot in beschermd natuurgebied als alle automobilisten samen besparen door de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur terug te brengen.

Agrarisch landschap met jonge koeien aan de Lange Tiendweg / Borgmanweg. Gebied wat in de toekomst onteigend gaat worden voor natuurontwikkeling.

Felle strijd

Dát dit natuurgebied in de Krimpenerwaard er komt, daar heeft Gert Hogendoorn zich al zo’n beetje bij neergelegd. Maar de manier waaróp, daar is hij woedend over. Hij is verwikkeld in een felle strijd met de gemeente over de prijs van zijn land. Hogendoorn: „De minachting waarmee je als boer behandeld wordt, alsof we een pionnetje op een spelbord zijn dat er zomaar vanaf geveegd kan worden.”

Bij zeven buurtgenoten is de onteigeningsprocedure inmiddels begonnen. Zoals bij Hogendoorns buurvrouw Anja van der Laan, die een kattenopvang runt, Teunie Hooghart, die sinds 25 jaar een deel van haar 38 hectare verpacht aan boeren uit de streek, en veehandelaar Frans van Vliet, die een stuk grond heeft waar hij dieren op laat grazen.

De strijd om dit stukje polder voert ruim dertig jaar terug. Eind jaren tachtig maakte de gemeente bekend dat ze 1.200 hectare landbouwgrond wilde veranderen in natuur. Maar de plannen sneuvelden. Ruim tien jaar later, rond 2000, was er een nieuw initiatief, dat pleitte voor 2.450 hectare „nieuwe natuur” op landbouwgrond. Boerenbedrijven konden binnen de Krimpenerwaard verplaatst worden.

Maar de boerderij die Gert Hogendoorn toen aangeboden kreeg, was „uitgewoond”, zegt hij. De stallen „verouderd”, het land een hectare kleiner dan zijn huidige grond, en de melkveehouder moest geld bijleggen voor de ruil. „Eén miljoen gulden.” Hij weigerde.

Sindsdien heeft hij elke paar jaar grondverwervers op bezoek. De gesprekken lopen vaak stroef. Het bod is te laag, zegt hij. Of de grondverwervers van de provincie laten na een eerste gesprek niks meer van zich horen. Of het komt überhaupt niet van een gesprek.

Boer en boerin Gert en Conny Hogendoorn op hun erf in de Veerstalpolder welke onteigend gaat worden.

Natuurinclusieve landbouw

In 2016 nemen Hogendoorn en zijn vrouw Conny een belangrijk besluit. Hun zoon en dochter zijn inmiddels volwassen en gaan de melkveehouderij niet overnemen, weet Hogendoorn. Ze gaan stoppen als ze de pensioengerechtigde leeftijd hebben.

Een deel van de grondeigenaren wordt de mogelijkheid gegeven tot ‘zelfrealisatie’: zelf meebouwen aan natuur op hun land, in ruil voor subsidie en een bedrag voor de waardevermindering van de grond. Twintig van de 37 grondeigenaren in dit project kiezen daarvoor.

Maar in het geval van Hogendoorn kon dat niet: op zijn land wordt moeras gemaakt waar landbouw niet meer mogelijk is. En zelfs al had het wél gekund, dan had hij het niet gedaan. Zogeheten ‘natuurinclusieve’ landbouw, onderdeel van de 2.250 hectare natuurrealisatie die de gemeente sinds 2014 voor ogen heeft, is niet aan hem besteed. Minder koeien, minder melkopbrengst, daar moet je het soort boer voor zijn en hij is dat niet.

De gemeente neemt daarom zijn land over tegen ‘volledige schadeloosstelling’, zoals in de onteigeningswet staat. Dan is er een vergoeding voor grond, stallen, machines, verhuis-, makelaars- en verbouwingskosten en andere eventuele schade. Ook het inkomen dat Hogendoorn en zijn vrouw mislopen omdat ze de melkveehouderij voor hun pensioen verkopen, krijgen ze gecompenseerd. Op kosten van de gemeente laat Hogendoorn zijn bedrijf taxeren: 3 miljoen euro komt daaruit.

Maar als de gemeente haar bod uitbrengt, is het schrikken. Dat valt bijna de helft lager uit: 1,7 miljoen euro, wat neerkomt op 59.000 euro per hectare. Hogendoorn mag het taxatierapport waarop de gemeente zich zegt te baseren niet inzien.

Het is niet gebruikelijk dat grondeigenaren het taxatierapport kunnen inkijken, aldus de verantwoordelijk wethouder in de gemeente Krimpenerwaard, Jan Vente. „Het is een advies aan ons.” Hij wil alleen schriftelijk reageren op vragen van NRC: „We delen het niet, omdat we in een onderhandelingssituatie zitten.” De hoofdlijnen van het rapport worden wel besproken met de grondeigenaar.

Afgelopen april bracht de gemeente het finale bod uit. Er kwam in totaal veertig- à vijftigduizend euro bij, zegt Hogendoorn – veel te weinig. „De grond is alles voor me: mijn pensioen, arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ik moet het hier de rest van mijn leven mee doen.”

De gemeente voert volgens Hogendoorn „psychologische oorlogsvoering” met de grondeigenaren in de streek. Door voet bij stuk te houden in de onderhandelingen en laag te bieden, hoopt ze volgens Hogendoorn dat grondbezitters uiteindelijk toch instemmen.

Agrarisch landschap in de Krimpenerwaard.

Niet tegen te houden

Druk zetten was bij elke gesprek de rode draad, zegt Teunie Hooghart. Van haar dreigt 23 hectare te worden onteigend omdat die binnen het toekomstige natuurgebied ligt. Volgens Hooghart zegt de gemeente: „Accepteer ons bod nou maar, anders gaan we onteigenen.”

Haar advocaat heeft haar voorbereid, zegt Hooghart, de onteigening lijkt niet meer tegen te houden. „Als de gemeente zegt te gaan onteigenen, gebeurt dat ook.”

Dat is ook wat deskundigen zeggen. De onteigeningsprocedure kan op drie niveaus beginnen: via gemeente, provincie of Rijk. Waarom onteigening nodig is, moet worden gemotiveerd in een planologische besluit, zoals een bestemming- of inpassingsplan.

Als bijvoorbeeld een boer het niet eens is met het plan, kan hij bij de Raad van State in beroep gaan. Die controleert of het plan goed onderbouwd is. Als dat niet het geval is, moet het terug naar de tekentafel. Maar uiteindelijk komt er praktisch altijd witte rook voor het onttrekken van land.

Schadeloosstelling

„Onteigening is een uiterste middel”, schrijft verantwoordelijk wethouder Jan Vente, die als blijkt dat het artikel niet alleen over „natuurrealisatie” gaat maar ook over onteigening niet meer mondeling te woord wil staan, maar alleen schriftelijk. Maar ook als dat niet wordt ingezet, gaat er druk vanuit, erkent hij. „Verlopen de onderhandelingen niet zoals de grondeigenaren wensen, dan ontstaat teleurstelling – en de mogelijkheid van onteigening is bedreigend.”

Op individuele gevallen wil Vente niet ingaan, maar dat de gemeente biedingen strategisch laag houdt, spreekt hij tegen. Bij een onteigeningsprocedure stelt de rechter deskundigen aan die samen de schadeloosstelling bepalen. De gemeente heeft er volgens Vente dus „geen belang bij” een onrealistisch laag bod uit te brengen – al geldt die redenering natuurlijk niet als grondeigenaren het niet tot een onteigeningsprocedure laten komen en een bod van de gemeente accepteren.

Maar het lastige van onteigenen: het is lang niet altijd een pure geldkwestie.

Zo is het Anja van der Laan, de buurvrouw van Gert Hogendoorn, vooral te doen om een plek waar haar dieren „in vrijheid kunnen leven”. Ze heeft, naast paarden voor haar manege, ook ezels en oude schapen lopen, en een stichting waarmee ze katten opvangt. Bijna 400 stuks struinen er rond op haar stuk land – maar dat deel van haar grond moet straks natuur worden.

Op zoek naar een nieuw stuk weiland waar haar katten naar buiten kunnen, koopt ze op aanraden van de gemeente een perceel bij Gert Hogendoorn, zegt Van der Laan. Op dat stuk zou de gemeente volgens haar dan de bestemming wijzigen, zodat het gebruikt mocht worden voor de opvang. Maar die belofte is niet gehouden, zegt ze. „Alle tijd die we erin hebben gestoken en dan wordt het op het laatste moment niet geregeld.”

Nu wordt ze onteigend, voor een nog onbekend bedrag. Maar ze wíl helemaal geen geld, ze wil een stuk land voor de katten, dat ook dichtbij de manege ligt. „Je kunt geen ander land terugkopen, want alles is hier straks van de provincie.”

Veehandelaar Frans van Vliet gaf de voorkeur aan ruilgrond voor de 2,5 hectare die hij in Krimpenerwaard heeft. Maar hij vindt dat de gemeente de procedure zit te rekken. „Dan laten ze heel lang niks van zich horen. Ze hopen dat je zelf iets anders vindt.” De psychische gevolgen van het gedrag van de gemeente en provincie zijn enorm, zegt Van Vliet. Hij ziet het om zich heen. „Als veehandelaar kom ik veel bij mensen thuis.” En wethouder Vente, heeft volgens hem nog nooit persoonlijk contact met hem opgenomen. „Terwijl hij zegt dat hij er zo graag wil uitkomen.”

Uiteindelijk kreeg Van Vliet naar eigen zeggen een stuk grond aangeboden waar bijvoorbeeld recht van overpad op bleek te zitten. Daar had hij geen behoefte aan. Nu heeft hij een advocaat moeten nemen. „Ik krijg elke maand een factuur. En krijg alleen alle kosten vergoed als ik gelijk krijg van de rechter.”

Ook Van Vliet wil zijn land het liefst gewoon houden. „Wij helpen mekaar hier allemaal. Als er een koe in de sloot ligt en ik ben er niet, nou, dan wordt die koe door iemand anders uit de sloot gehaald.” Maar hij weet dat blijven een gepasseerd station is. „We zullen eraan moeten wennen dat hier natuur komt.”

De dreigende onteigening is zwaar, zegt Hogendoorn. „Al jaren denken we: volgend jaar zijn we klaar met koeien melken. Het is bizar hoelang dit duurt.”

Teunie Hooghart zegt door alle stress rond de onteigening haar baan als administratief medewerker te hebben opgezegd. „We zitten hier al honderd jaar en nu moeten we oprotten. Ik ben helemaal over mijn toeren.”

Agrarisch landschap in de Krimpenerwaard.

Dagvaardingen

Vorige maand kreeg Hogendoorn de conceptdagvaarding in de bus. De deurwaarder had zeven dagvaardingen voor andere grondeigenaren uit de buurt bij zich, zag Hogendoorn. De melkveehouder denkt dat hij een goeie kans maakt bij de rechter. De gemeente is volgens de wet verplicht aan te tonen hoe zij tot haar bod kwam, zegt Hogendoorn.

Om het geld is het hem niet te doen, zegt hij. „Wij sluiten hier deals van vijftigduizend euro aan de keukentafel en daar wordt niks voor getekend. Een man een man, een woord een woord.”

Hij wil ook niet voorkomen dat er natuur komt in de Krimpenerwaard, zegt hij, want dat „is een democratisch besluit en daar heb ik geen moeite mee.”

Hogendoorn komt niet alleen op voor zichzelf, zegt hij, maar ook voor andere grondeigenaren. „Voor ons is het belangrijk dat we tot de laatste snik gevochten hebben. Ik weiger te pikken hoe ze met ons omgaan.”

Restant van boerderij van boer Zalm ter onteigening voor Ruimte Voor De Rivieren. Munnikenland is de naam van het uiterst westelijke deel van de Bommelerwaard. Het is gelegen ten westen van Poederoijen en Brakel en feitelijk een landtong tussen de hier samenvloeiende Waal en de Afgedamde Maas.

Foto’s Walter Herfst.