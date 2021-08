Davina Michelle zingt alleen bij Grand Prix als artiesten betaald krijgen

Davina Michelle zingt volgende week alleen het volksklied bij de Formule 1-Grand Prix in Zandvoort als andere artiesten dat weekend betaald krijgen voor hun optreden. Dat bevestigt haar woordvoerder vrijdag aan NRC na berichtgeving van persbureau ANP.

„Ze vindt het niet prettig dat de artiesten niet betaald krijgen”, legt haar woordvoerder uit. Zelf hoeft Michelle niet betaald te worden omdat het voor haar een „erekwestie” is dat ze het volkslied mag zingen. Als de organisatie van de Formule 1 niet akkoord gaat met haar voorwaarde, dan zal ze niet zingen, zegt haar woordvoerder. Die organisatie kon niet direct een reactie geven.

Lees ook: ‘Ik had voor september vier festivals staan’

De Dutch Grand Prix ligt onder vuur omdat prins Bernhard, mede-eigenaar van het circuit in Zandvoort, artiesten had gevraagd om op te treden voor vrijkaarten. Dat had zanger Joshua Nolet van de Haarlemse band Chef’Special bekendgemaakt in een video op Instagram, waar hij zijn onvrede uitte. Hij vond het tekenend voor de manier waarop gekeken wordt naar muzikanten. Vorig weekend protesteerde de muzieksector onder de naam Unmute Us in zes steden omdat ze door de coronacrisis al lange tijd geen inkomsten en perspectief hebben.