Cristiano Ronaldo keert terug naar Manchester United, club kondigt transfer aan

Cristiano Ronaldo speelt dit seizoen weer voor Manchester United, de Engelse club waar hij uitgroeide tot wereldster in de periode van 2003 tot 2009. De Engelse topclub neemt Ronaldo over van het Italiaanse Juventus, waar hij zijn vierde seizoen in zou gaan. Dat maakte Manchester United vrijdag bekend.

Het is niet bekend hoeveel geld precies gemoeid is met de transfer van de sterspeler, maar Britse media maken melding van ruim 20 miljoen euro. Voetbalclub Manchester City was ook geïnteresseerd om de 36-jarige voetballer aan te kopen.

De op het Portugese eiland Madeira geboren Ronaldo begon zijn profcarrière bij Sporting Lissabon, maar maakte al op 18-jarige leeftijd de overstap naar Manchester United als opvolger van David Beckham. Hij werd in Engeland drie keer landskampioen en won in 2008 de Champions League. Tussen 2003 en 2009 sleepte hij acht grote titels binnen met die club.

Een jaar later vertrok Ronaldo voor een toenmalig recordbedrag van 94 miljoen euro naar Real Madrid. Ook in Spanje werd hij landskampioen (2x) en won de Portugees zelfs vier keer de Champions League. In 2016 werd de steraanvaller met de nationale ploeg van Portugal ook Europees kampioen, al viel hij in de finale tegen Frankrijk al vroeg uit met een blessure.

Ook na de overstap naar zijn huidige club Juventus voor een bedrag van 117 miljoen bleef Ronaldo winnen, ondanks dat hij in Italië minder dominantie vertoonde. Hij werd in Turijn twee keer landskampioen, maar boekte geen Europese successen meer.