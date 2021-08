Complotdenker Micha K. opnieuw vast in Noord-Ierland

Complotdenker Micha K. zit sinds vrijdag opnieuw in de cel in Belfast in Noord-Ierland. Dat bevestigt het OM Den Haag aan NRC. Hij heeft de voorwaarden van de schorsing van zijn voorlopige hechtenis geschonden. Zo bleef hij bedreigende en opruiende berichten versturen via Twitter.

Het OM wil K. vervolgen voor het beledigen en bedreigen van onder anderen RIVM-directeur Jaap van Dissel en de burgemeester van Bodegraven. Hij wordt onder meer verdacht van het maken van opruiende en bedreigende video’s. Dat deed hij via het online platform Red Pill Journal. Er gaan ongefundeerde complottheorieën rond waarin Van Dissel en de burgemeester beschuldigd worden van een satanisch pedofielennetwerk. Een van de andere presentatoren, Joost K., is deze week vanuit Spanje aan Nederland uitgeleverd.

K. is in juli ook al opgepakt. Hij blijft nu vastzitten tot vrijdag 3 september. Dan moet hij opnieuw voor de rechter verschijnen, die dan bepaalt of hij wordt uitgeleverd naar Nederland. K. moet in Nederland nog een celstraf uitzitten van zes maanden vanwege een eerdere veroordeling voor smaad en laster.