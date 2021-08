Colombiaanse politicus Fajardo voor Hooggerechtshof vanwege miljoenenschandaal

De voormalige burgemeester van Medellín Sergio Fajardo moet voor het Colombiaanse Hooggerechtshof verschijnen, omdat hij in zijn periode als gouverneur van de staat Antioquia ten onrechte een miljoenencontract voor een leenovereenkomst in dollars zou hebben opgesteld. Dat meldt persbureau Reuters vrijdag. Fajardo, die in 2018 als centrumlinkse presidentskandidaat krap derde werd tijdens de verkiezingen, stelt onschuldig te zijn.

De lening, waarvan Fajardo het contract ondertekende, werd afgesloten in 2013. Doordat de peso ten opzichte van de dollar daalde, werd de lening van 98 miljoen dollar (83 miljoen euro) aanzienlijk duurder voor de provincie. Vooraf was geen studie verricht naar het risico van het afsluiten van het contract in dollars. In een statement van de procureur-generaal staat dat Fajardo met waarschijnlijk wetten voor transparantie in publieke functie heeft overtreden.

Fajardo, die in 2022 weer met de presidentsverkiezingen in het Latijns-Amerikaanse land wil meedoen en daarbij in sommige peilingen als tweede uitkomt, stelde in een eerder interview tegenover het Colombiaanse weekblad Semana dat de beschuldigingen politiek gemotiveerd zijn. „In ons land zijn de instituten, de autoriteiten, justitie, allemaal verdacht.” De politicus juicht toe dat de zaak nu voor het Hooggerechtshof komt, omdat hij zijn onschuld „kan bewijzen”.

Hidroituango-dam

Fajardo wordt ook onderzocht vanwege vermeende nalatigheid bij een project voor een stuwdam genaamd Hidroituango, die in 2018 bijna doorbrak. Honderdduizenden mensen moesten toen geëvacueerd worden omdat een overstroming werd gevreesd.

In de periode waarin Fajardo burgemeester was van Medellín, van 2004 tot 2007, nam het geweld in de stad aanzienlijk af - een transformatie waarvoor hij graag de eer op zich neemt.