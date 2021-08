Britse varkensboeren willen meer arbeidsmigranten

De Britse voedsel- en drankenindustrie vraagt de overheid om speciale coronaherstelvisa waarmee snel buitenlandse arbeidsmigranten kunnen worden aangetrokken. Gemiddeld genomen kunnen bedrijven in de industrie 13 procent van hun arbeidsplaatsen niet vullen. Dat schrijft The Guardian.

Een van de bedrijfstakken die sterk getroffen is door het arbeiderstekort, zijn de varkensboeren. Doordat er niet genoeg man is voor het slachten en verwerken van varkens, blijven ongeveer 70.000 varkens op de boerderijen steken - een overschot dat groeit met ongeveer 15.000 varkens per week. Aangezien die varkens gevoed moeten worden en dagelijks ongeveer een kilo aankomen, is het een groeiend probleem voor de varkensboeren.

„Als de overheid geen actie neemt, moeten gezonde varkens worden vernietigd en verspild, terwijl wij meer varkensvlees moeten importen vanuit de EU”, stelt Zoe Davies van de National Pig Association (NPA). De arbeidstekorten ontstonden aan het begin van de coronacrisis, toen Oost-Europese arbeiders naar hun thuisland gingen en niet meer terugkeerden.

De organisaties van de voedselindustrie vragen om een tijdelijk Covid-herstelvisum, waarmee de snelle groei van na de dip door de pandemie kan worden opgevangen. Daarnaast vragen zij om een meer permanente oplossing voor het aantrekken van arbeidsmigranten. Die aanwas van internationale arbeidskrachten is sowieso moeizamer geworden na de Brexit.