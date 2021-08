Afghanistan begon net te wennen aan sportende vrouwen

Onab Barzz verkeert nog altijd in shock. Tot een paar weken geleden was ze, als voorzitter van de Afghaanse handbalfederatie, nog bezig met de voorbereidingen voor het Aziatische kampioenschap met de vrouwenploeg. Nu zitten haar speelsters ondergedoken in de hoofdstad Kabul en ziet Barzz, zelf oud-international, haar pionierswerk in de sport instorten. „Om de filmpjes van Talibanstrijders die de Afghaanse vlag neerhaalden heb ik twee dagen gehuild. Het is de grootste trots voor een sporter om je land te vertegenwoordigen. Ik heb mijn tenues van de nationale ploeg nog, met die vlag. Nu moet ik tegen mijn teamgenotes zeggen dat zij hun herinneringen aan die momenten moeten uitvlakken. Ze waren zo trots om hun talent te laten zien, maar vanwege die activiteiten zijn ze nu in levensgevaar.”

Haar woorden echoën die van Khalida Popal, voormalig aanvoerster van het Afghaanse vrouwenvoetbalteam. De bekende voetbalster riep vorige week speelsters op hun shirtjes te verbranden en foto’s waarop zij voor de Taliban ongewenst gedrag vertonen, van hun sociale media te verwijderen. Het officiële profiel Afghan Women’s National Football Team verdween van Twitter.

Uit die uitwissing spreekt een specifiek gevoel van verlatenheid, van internationaal verraad: de vrouwen die werden afgeschilderd als boegbeelden van de voortschrijdende vrouwenrechten in Afghanistan, voelen zich nu achtergelaten. Hun levensverhalen werden in campagnes doorspekt met de verheffende kwaliteiten van sport – aanvoersters werden community leaders, sterspeelsters scoorden in naam van girl power – en er werd van ze verlangd dat ze het pad effenden voor volgende generaties sporters, maar er bleek voor hen amper plek op evacuatievluchten.

Sportbonden kunnen geen visa uitgeven voor de speelsters, verzucht Barzz (22). „Het Internationaal Olympisch Comité vroeg me om de paspoortkopieën van het team, maar kon geen garanties geven.” Ze spreekt donderdagmiddag via een videoverbinding, en gebaart naar het scherm. „Alles wat ik kan doen, is mailtjes sturen en telefoneren. Bij elk geluidje van mijn computer hoop ik op een goed bericht van een van de federaties, maar dat is vooralsnog niet het geval.”

Sinds de Taliban het land overnamen wordt in de Afghaanse maatschappij met vrees uitgekeken naar de toekomst. Ook onder sporters – en vooral onder sportende vrouwen. Juist vrouwen hadden de afgelopen twintig jaar veel progressie gemaakt in Afghanistan. Maar de herinneringen aan het vorige bewind van de islamitische extremisten (1996-2001) liggen bij oudere Afghanen nog vers in het geheugen.

Evacuatie naar Australië

In de afgelopen dagen wisten de nationale voetbalsters naar Australië te ontkomen, na een oproep van Popal die bijval kreeg van Amerikaanse oud-profs. Er werd ook werk gemaakt van de evacuatie van de paralympische taekwondoka Zakia Khudadadi – al moest zij de Paralympische Spelen van Tokio aan zich voorbij laten gaan. Nilofar Bayat, de captain van de paralympische basketbalploeg, zit inmiddels in Spanje, waar ze ook al een nieuw team heeft.

Zeventien handbalsters en enkele familieleden zitten nog ondergedoken in Kabul. „Van buren hoorden we dat het huis van de aanvoerster al werd doorzocht door Talibanstrijders”, vertelt Barzz. „De situatie is er nu een van willekeur. Het is een kwestie van geluk, of ongeluk. Wie weet of iemand hun locatie doorvertelt aan de Taliban.”

De grote vraag is de komende tijd hoe de Taliban deze keer zullen omgaan met sport. Tijdens de eerste periode waarin de religieuze milities heersten over Afghanistan werd sport, net als de meeste andere vormen van vermaak, nagenoeg verboden voor de bevolking. Hier en daar stonden de Taliban – onder strikte voorwaarden – voetbalwedstrijden voor mannen toe. Zo was een tenue met lange broeken en lange mouwen verplicht. Applaudisseren was verboden, en ‘Allahu Akbar!’ was de enige kreet die werd toegestaan bij aanmoedigingen.

Maar het Ghazi-stadion in Kabul, het nationale stadion, werd in die donkere periode vooral gebruikt als executieplaats voor criminelen. De Taliban zorgden voor duizenden toeschouwers op de tribunes van het toen zwaar beschadigde stadion, onder wie ook kinderen, zodat iedereen op vrijdagmiddag kon zien hoe dieven de hand werd afgehakt, hoe vrouwen werden gestenigd en mannen van dichtbij door het hoofd werden geschoten. Ook daarbij klonk ‘Allahu Akbar’ van de tribunes.

Barzz leefde nooit onder de Taliban, daarvoor is ze te jong. „Maar ik ken de verhalen, vooral van mijn moeder. Nu voelt het alsof een nachtmerrie uitkomt.” De rechtshandige handbalster werd in 1999 in geboren, bij ouders die waren gevlucht „voor de vorige oorlog, je weet wel, die erg lijkt op deze”. Ze groeide op in de Verenigde Arabische Emiraten, waar ze als kind al sportief was. Handbal zag ze voor het eerst op televisie. Ze was er zo door gegrepen dat ze een dag later haar leraar vroeg om haar de spelregels uit te leggen. Twaalf was ze toen, in 2012, en ze kwam erachter dat er een nationale handbalfederatie was in haar moederland, maar nog geen vrouwenafdeling.

De tiener overtuigde haar familie van haar „lotsbestemming”, vertelt ze met een stralende blik, en het gezin kwam terug naar Kabul. „En toen begonnen we een team voor vrouwen, in Kabul. Er kwamen meer clubs, en een nationaal team. Ik wilde steeds meer doen.”

Vanaf haar zestiende speelde ze voor het Afghaanse vrouwenteam waarvoor ze zelf had gepleit, daarna verruilde ze het spelen voor een rol in de nationale bond. Die zetelde, net als andere sportorganisaties, in een centrale locatie – het Ghazi-stadion.

Opmars van de cricketers

Nadat de Taliban in 2001 waren verdreven keerde de sport langzaam terug in Afghanistan. Een van de meest opmerkelijke verhalen is dat van de nationale cricketploeg. Cricket was van oudsher geen sport die ertoe deed in Afghanistan, dat nooit deel uitmaakte van het Britse rijk. De sport werd groot gemaakt door Afghaanse vluchtelingen die terugkeerden uit de opvangkampen in Pakistan, zoals de immense vluchtelingenstad Nasir Bagh bij Peshawar, niet ver van de grensovergang op de Khyberpas, waar duizenden Afghaanse jongens kennismaakten met de nationale sport van Pakistan. Het kamp, waar eens 100.000 vluchtelingen woonden, werd in 2002 gesloten.

De teruggekeerde cricketjongeren werden zelfs zo goed dat Afghanistan een serieuze rol ging spelen in het internationale cricket; in de populaire Twenty20-variant van de sport staat het land inmiddels nummer 7 op de wereldranglijst, twee plaatsen hoger dan een traditionele grootmacht als de West-Indies. De razendsnelle sportieve opmars, in 2010 vastgelegd in de documentaire Out of the Ashes, maakte de nationale mannenploeg mateloos populair onder de Afghaanse bevolking.

Afghaanse meisjes bij een voetbaltraining in Kabul, voor de komst van de Taliban. Foto Massoud Hossaini/AFP

Aan sportende vrouwen moesten mensen in Afghanistan wel wennen, vertelt Barzz. „En inzien dat meisjes en vrouwen zelf mogen kiezen wat ze willen doen: zelfs sporten, al werd dat eerst gezien als iets voor mannen.” Zij maakte mee hoe die maatschappelijke verandering in de laatste vier jaar in een versnelling kwam. Aan de voorkant daarvan zitten, was niet gemakkelijk, erkent ze. De vroege handbalsters kregen te maken met geroddel en beledigingen, of moesten zich in hun eigen omgeving verantwoorden.

Voor hen stond buiten kijf dat vrouwen baat hebben bij sport. „We kunnen niet ontkennen dat Afghanistan veel problemen heeft, dat het politiek soms moeilijk is hier. De veiligheidssituatie laat soms te wensen over, we hebben een nare geschiedenis. Door te sporten vergeet je dat. Je hebt een band met je teamgenotes, je bent echt even ergens anders.”

Barzz herinnert zich de eerste wedstrijden die het nationale team buiten Afghanistan speelde; die connectie bleek zich uit te strekken naar andere landen, andere teams. Er stond binnenkort nog een friendly tegen het Iraanse team gepland.

In Kabul groeide Barzz zo op „tot een onafhankelijke vrouw, ik kon mezelf zijn”. Onderwijl groeide de sport – al moet gezegd dat buiten de hoofdstad die ontwikkeling meer horten en stoten kende. Dit voorjaar nog hoorde ze een verhaal dat nu bijna klinkt als de voorbode voor heel Afghanistan, van een sluimerende anti-beweging. Een aanvoerster van een provinciale handbalclub in Sar-e Pul verbrak de relatie met haar verloofde na aanhoudende geschillen over haar activiteiten buitenshuis. Die keuze voor de sport werd de vrouw fataal; de man bleek zich te hebben aangesloten bij een lokale Taliban-afdeling en bracht haar en haar familie om in hun eigen huis.

Barzz zelf voelde zich, vanwege haar prominente positie, ook niet meer veilig in Kabul. Hoezeer ze ook overtuigd is van de positieve impact van sport, haar bekendheid lokt ook zware bedreigingen uit. Twee jaar geleden vroeg en kreeg ze daarom asiel in Zweden, vanwaar ze nog steeds voor de Afghaanse federatie werkt. Meerdere populaire sportsters kozen in hun carrière de uitwijk, zoals voetbal-heldin Popal, die vanuit Denemarken voor haar land en sport lobbyt.

Popal, 34 jaar, herinnert zich het leven onder het vorige Talibanbewind wel: „We hebben daaronder geleden, familieleden werden in elkaar geslagen. Als gezin leefden we in angst”, zei ze erover tegen CNN. Met het vertrek van de internationale gemeenschap vervliegen „hun grote woorden en beloften over vrouwenrechten”, is iedereen weer bang, hoort zij.

Enthousiasme

Eén sport lijkt de eigen belangen te kunnen verdedigen. De Taliban hebben vooralsnog een vorm van enthousiasme getoond voor het cricket. „Als je positief nieuws ziet, als je mensen samen gelukkig ziet, dan komt dat door cricket, dat brengt het dit land”, zei international Naveen-ul-Haq onlangs tegen de BBC. „Zo belangrijk is het voor Afghanistan. Het is meer dan een spel voor de bevolking van Afghanistan.”

Maar hij erkende ook dat hij bang is dat alles nu anders wordt. „De Taliban hebben gezegd dat zij sporters niet zullen lastigvallen, maar niemand weet wat er gaat gebeuren.” Naveen-ul-Haq zag bij zijn medespelers „de angst in hun ogen, in hun stem, in hun berichten”.

Ook rond het voetbal bestaan nog grote vraagtekens. Het Afghaanse voetbal maakte een bloeiperiode door in de afgelopen twee decennia. Bij de mannen werd in 2012 zelfs een Afghan Premier League opgericht, met acht teams uit verschillende regio’s. De spelers werden op een unieke manier geselecteerd: via een reality-programma op commerciële zender Tolo, Maidan-e-Sabz (‘Het groene veld’), konden voetballers uit het hele land zich in de kijker spelen van clubs als Oqaban Hindukush (Hindukush Adelaars) uit Ghazni of Shaheen Asmayee (Asmayee Valken) uit Kabul – inmiddels de trotse vijfvoudig landskampioen.

De verwachting is dat de nationale voetbalploeg (mannen) het kwalificatietoernooi voor het WK in Qatar (2022) gewoon kan afmaken. De ploeg speelt zijn kwalificatieduels al in Qatars hoofdstad Doha. Afghanistan speelde in juni gelijk tegen Bangladesh en India (beide 1-1) en verloor van Oman (2-1). Veruit de meeste selectiespelers komen uit voor kleinere buitenlandse clubs, zoals Faysal Shayesteh, die uitkomt voor de Nederlandse amateurvereniging VV DUNO uit Doorwerth.

Wat er nu van het vrouwenhandbal in Afghanistan moet worden? Barzz vreest dat het niet meer kan. Ze richt zich nu op de speelsters die wisten te profiteren van de tijdelijke, gunstige omstandigheden. „Ik hoop dat zij het land uit kunnen. En dat ze een kans krijgen. Weet je, ze hebben het talent en de ervaring. Alles wat ze nodig hebben, is een veilige plek om te spelen.”