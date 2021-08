Zeven jaar cel en beroepsverbod geëist tegen dansleraar voor reeks zedendelicten

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van zeven jaar en een beroepsverbod tegen dansschoolhouder Khalid A. voor het seksueel misbruiken van meerdere leerlingen in zijn dansschool in Groningen. Dat meldt het OM donderdag.

De 38-jarige A. wordt ervan verdacht dertien jonge vrouwen verkracht of aangerand te hebben, of pogingen daartoe gedaan te hebben. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan andere vormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo zou hij met enkele slachtoffers onder het mom van stretchsessies en massages in een één-op-één-situatie ontuchtige handelingen hebben gepleegd. Het misbruik begon in 2017 en duurde tot aan het moment van zijn aanhouding.

De meeste slachtoffers van A. waren minderjarig, in sommige gevallen gaat het om jongvolwassenen „in een kwetsbare positie”. Veel van hen kenden de dansleraar al jaren en vertrouwden hem hun kwetsbaarheden en ambities toe. Het OM verwijt A. misbruik te hebben gemaakt van zijn status. „Verdachte heeft hun vertrouwen niet alleen ernstig geschaad, maar hij heeft juist hun kwetsbaarheden en ambities op instrumentele wijze ingezet om het misbruik mogelijk te maken”, vindt de officier van justitie.