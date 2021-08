Zes jaar cel voor man die gouverneur Michigan wilde ontvoeren

Een man die van plan was gouverneur Gretchen Whitmer van de Amerikaanse staat Michigan te ontvoeren is woensdag veroordeeld tot een celstraf van zes jaar en drie maanden. Dat meldt persbureau AP. Ty Garbin had met zijn actie als doel om de coronabeperkingen te laten intrekken. Naast hem staan vijf anderen terecht voor deelname aan het ontvoeringsplan.

De 25-jarige Garbin werd vorig jaar gearresteerd toen hij de gijzeling nog aan het voorbereiden was. Hij bekende schuldig te zijn, tot dusver als enige van de groep. Garbin bood zijn excuses aan Whitmer en haar familie aan. De gouverneur was niet bij de rechtszaak aanwezig.

Garbin bekende dat hij met de vijf anderen trainde op het gebied rond zijn woning. De groep bouwde een „schiethuis” dat leek op Whitmer’s vakantiehuis, dat zij vervolgens „met vuurwapens bestookten”. De anti-overheidsgezinde militie noemde zich de ‘Wolverine Watchmen’.

Aanklagers hadden negen jaar cel tegen Garbin geëist. Vanwege zijn uitgebreide samenwerking met de autoriteiten ging de rechter voor een kortere gevangenisstraf. Verwacht wordt dat hij wordt ingezet om tegen de andere groepsleden te getuigen.

Toen de zaak vorig jaar oktober werd ingediend zei Whitmer dat de toenmalige president Donald Trump deels schuld droeg aan de ontvoeringsplannen. Zijn weigering om radicaalrechtse groepen te veroordelen zou aanmoedigend werken voor extremisten. Trump riep zijn aanhangers eerder op om Michigan te „BEVRIJDEN” van lockdownmaatregelen.