‘We hopen dat er massaal regenboogvlaggen worden opgehangen’

Durf ik wel een regenboogvlag achter mijn raam te plakken? Die vraag stellen sommige inwoners van Amsterdam-West zich na een demonstratie tegen lhbti-gerelateerd geweld op donderdag. Enkele honderden betogers liepen van het Mercatorplein naar de Krelis Louwenstraat, waar vorig week brand uitbrak in een studentenflat. Waarschijnlijk ontstaan doordat regenboogposters van bewoners in brand waren gestoken. In reactie op de brandstichting begon buurtbewoner Tirza Gevers samen met Queer Club West een crowdfundingsactie om honderden regenboogvlaggen en duizenden posters in te slaan. „We hopen dat er massaal regenboogvlaggen en -posters worden opgehangen. Als je er één verbrandt, krijg je er tien terug”, zegt Gevers. Het stadsdeel stortte 1.000 euro en stelde een locatie beschikbaar voor het verdelen van de vlaggen. „Daar stond vanochtend al een rij ”, zegt Gevers donderdag aan het einde van de ochtend.

Er waren aanvankelijk wel Amsterdammers die het spannend vonden om de posters op te hangen. „Vooral bewoners op de begane grond maakten zich zorgen. Maar de actie lijkt nu zo massaal te worden dat dat ook veiligheid creëert”, zegt Gevers.

Het ophangen van een regenboogvlag – een internationaal symbool van diversiteit en inclusiviteit – is niet zonder risico. In Amsterdam-Oost werden balkons met regenboogvlaggen vorig jaar bekogeld met vuurwerk en eieren. In Rotterdam werd afgelopen weekend tijdens een protest van nachtclubs een regenboogvlag van een man afgepakt en verbrand op het Stadhuisplein.

De polarisatie neemt toe, ziet sociaal wetenschapper Laurens Buijs van de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzoekt al jaren geweld dat zich richt op lhbti’ers. „Binnen de lhbti-beweging zie je een enorme diversifiëring. Er is sprake van emancipatie van lhbti’ers, waarbij de traditionele categorieën man en vrouw plaatsmaken voor genderfluïde aanduidingen. Vooral op Amerikaanse universiteiten, maar ook in Nederland, wordt het belang hiervan door een militante voorhoede met de grootste ernst van de wereld uitgedragen. Anderzijds is er een tegenbeweging van de ‘alt right’ om het zo maar te noemen, die zich daar tegen verzet. Jonge mannen die vinden dat ze om het minste of geringste al racist worden genoemd en die zich afvragen of ze nu ook niet gewoon meer man mogen zijn. Als dat verzet online voldoende ideologisch wordt gevoed, krijgt het meer zelfvertrouwen en gaat het op een gegeven moment offline. Ik vrees dat dat nu aan het gebeuren is”, zegt Buijs.

Concrete bewijzen daarvoor zijn er niet. Buijs sluit niet uit dat de brandstichting in Amsterdam en het verbranden van de vlag in Rotterdam in de uiterst rechtse hoek moet worden gezocht. „We weten er nog te weinig van. Maar het idee dat de progressieve stedelijke elite helemaal de weg kwijt is en doorslaat in politieke correctheid, leeft ondertussen breed in Nederland. Er is een gebrek aan dialoog. In dat vacuüm lijkt een brede antibeweging te ontstaan, waarbij geweld in bepaalde situaties niet uit te sluiten valt. Lhbti kan op deze manier weer omstreden worden in Nederland, terwijl het dat jaren niet meer is geweest”, zegt Buijs.

Nagellak

Er waren meer incidenten de voorbije weken. De 18-jarige Lars uit Glanerbrug die niet met nagellak achter de kassa van een supermarkt mocht zitten. De 14-jarige Frédérique die in Amstelveen in elkaar werd geslagen omdat ze niet wilde zeggen of ze een jongen of een meisje is. Een brandstichting bij de sportschool van de voorzitter van de Roze Kameraden in Rotterdam, een nieuwe lhbti-supportersvereniging voor Feyenoord-aanhangers.

Het is onduidelijk of geweld tegen mensen uit de lhbti-gemeenschap daadwerkelijk toeneemt. Vanwege een lage meldingsbereidheid hechten wetenschappers weinig waarde aan de cijfers. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldde in 2018 juist een afname. Het COC Nederland herkende zich daar niet in en wees erop dat zich voortdurend incidenten voordoen. Een COC-woordvoerder zegt nu dat de brandstichting in Amsterdam weer een stap verder gaat, omdat er veel slachtoffers hadden kunnen zijn. Uit recent onderzoek onder de lhbti-gemeenschap in Amsterdam blijkt dat intimidatie en geweld vaste prik zijn.

De demonstratie was bedoeld tegen lhbti-geweld in Amsterdam. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

De daders zijn volgens de respondenten vaak jongeren met een migratie-achtergrond. Uit ander onderzoek naar lhbti-gerelateerd geweld blijkt een flinke oververtegenwoordiging van jongens met een Nederlands-Marokkaanse achtergrond. Laurens Buijs: „Dat is iets wat links graag wegwuift en waar rechts te veel de nadruk oplegt. In absolute aantallen zijn de meeste daders autochtoon. Maar als het gaat om de oververtegenwoordiging van Nederlands-Marokkaanse jongens wil ik graag antwoord op een aantal vragen. Zoals wat de rol van de islam is. En of het erger wordt. Daar moet meer onderzoek naar komen.”

Roze tenue

Afgelopen weekend bleek maar weer eens dat het gevaar uit allerlei hoeken kan komen. Naast brandstichting bij de sportschool in Rotterdam werden er ook antihomoleuzen en doodswensen op het gebouw gekalkt, vergezeld van de afkorting ‘RJK’. Dat staat voor Rotterdam Jongeren Kern, een groep hooligans onder de Feyenoord-aanhang. Een prominent lid van de oudere harde kern, tegenwoordig bestuurslid bij de officiële supportersvereniging De Feijenoorder, twitterde onlangs een foto van een regenboogvlag met kogelgaten, evenals foto’s van Feyenoord-hooligans die regenboogvlaggen vertrappen. „Heb je nou je zin”, schreef hij bij foto’s van de aanval op de Roze Kameraden. Zijn twitteraccount is ondertussen verdwenen.

In 2002 accepteerden heel wat Feyenoord-supporters niet dat keeper Edwin Zoetebier een roze uit-tenue droeg. De kledingsponsor moest op zoek naar een nieuwe outfit. Bijna 20 jaar later leidt een lhbti-supportersvereniging bij de club nog tot geweld.