Waarom ook Zeeland zijn provinciale energiebedrijf nu wil verkopen

Een energiebedrijf dat nog gewoon ‘provinciaal’ in zijn naam heeft staan. Daar zijn er in Nederland niet veel meer van, na de talloze fusies en overnames van regionale nutsbedrijven. En nu lijkt ook een groot deel van de Provinciale Zeeuwse Energiemaatschappij (PZEM), in bezit van provincie en gemeenten, van eigenaar te gaan wisselen. Dat het Middelburgse bedrijf pas dit jaar in de etalage belandt, heeft alles te maken met het complexiteit van een eventuele verkoop. Vier vragen over PZEM - spreek uit: pezem.

1Waar zou ik PZEM van moeten kennen?

Ruim honderd jaar geleden werd de Provinciale Zeeuwse Elektriciteit Maatschappij al opgericht, maar energiebedrijf PZEM zullen weinig Nederlanders kennen. Dat heeft niet alleen met de bescheiden omvang van het nutsbedrijf te maken, dat vorig jaar een omzet boekte van 549 miljoen euro. Het is veel kleiner dan bedrijven als Nuon (inmiddels Vattenfall), Essent (in handen van RWE) en Eneco, dat eind 2019 in handen kwam van Mitsubishi.

Door die relatieve onbekendheid komt het ook dat PZEM sinds 2017 alleen nog maar bedrijven als klant heeft. Vier jaar geleden deed het de activiteiten op energie- en kabelgebied voor particulieren van de hand. Die gingen verder onder de naam Delta. Die verkoop was niet uit luxe. Veel voormalige nutsbedrijven hadden het halverwege het vorige decennium zwaar, als gevolg van de toen lage stroomprijzen.

Bestuursvoorzitter Frank Verhagen van PZEM schrijft in een recente notitie aan de aandeelhouders zelfs dat het destijds eigenlijk de bedoeling was om alle commerciële activiteiten te verkopen. „Dat bleek niet mogelijk door gebrek aan belangstelling van de markt”. Wel kreeg dochter Enduris in 2017 een nieuwe eigenaar. Dit netwerkbedrijf, dat de Zeeuwse gasleidingen en elektricitetsnetten beheert, werd aan Stedin verkocht.

Als PZEM de landelijke publiciteit haalt, heeft dat vaak met kerncentrale Borssele te maken, die voor 70 procent haar eigendom is. Verder is het Middelburgse bedrijf (400 werknemers) ook voor de helft eigenaar van de Sloecentrale bij Vlissingen waar met aardgas elektriciteit wordt geproduceerd.

2Waarom is deze verkoop zo gecompliceerd?

PZEM is in zijn geheel op dit moment niet verkoopbaar. Dat heeft alles te maken met de enige kerncentrale van Nederland, die in elk geval nog tot 2033 mag blijven draaien. De onverkoopbaarheid heeft niet alleen met het delicate karakter van de kerncentrale te maken. Commercieel is er ook een probleem, omdat de centrale al jaren verliesgevend is. Moederbedrijf PZEM betaalt meer dan de reguliere stroomprijs om de kerncentrale geen verlies te laten lijden.

Om de andere activiteiten toch in de etalage te kunnen zetten, wordt PZEM gesplitst: in een tak met de zakelijke activiteiten en een tak met de kerncentrale. Dat wordt volgens de nota van de directie „de moeilijkste fase’ van het verkoopproces: heel wat activiteiten en bezittingen zijn immers gedeeld eigendom. Zo is de Sloecentrale ook voor 50 procent eigendom van het Franse staatsbedrijf EDF.

Maar voorafgaand aan „de moeilijkste fase” was het proces ook al niet eenvoudig. Nog dit jaar hoopt PZEM het waterbedrijf Evides te ontvlechten. En dat hopen de aandeelhouders evenzeer. Het waterbedrijf is een solide winstgevende dochter (50 procent), maar van dividend is voor de Zeeuwse provincie en gemeenten de laatste jaren geen sprake. Met de stabiele winst uit de wateractiviteiten dicht PZEM immers de financiële gaten van de kerncentrale door extra te betalen voor de geleverde stroom.

Daar komt nu een eind aan. De provincie is deze zomer akkoord gegaan met een complexe financiële constructie, waarbij PZEM 367 miljoen euro op zijn rekening mag bijschrijven. Als de gemeenten later dit jaar ook groen licht geven, is het nieuwe bedrijf GBE Aqua geboren. Dan kunnen de Zeeuwse aandeelhouders, die garant staan voor de lening, eindelijk rekenen op een jaarlijks dividend van 15 tot 20 miljoen euro.

3Wat blijft er uiteindelijk dan nog over van PZEM?

Als het waterbedrijf later dit jaar de energiemaatschappij heeft verlaten, kan wat bestuursvoorzitter Frank Verhagen betreft de verkoop van PZEM gaan beginnen. Naast de portefeuille van zakelijke klanten, een handelsdesk voor energiecontracten en de genoemde Sloecentrale is PZEM ook nog eigenaar van een biomassacentrale in Moerdijk waar van kippestront stroom wordt gemaakt.

Wat na de algehele uitverkoop resteert, is het belang van 70 procent in EPZ, het moederbedrijf van de kerncentrale. Wat ook overblijft, is een zak met geld die in Verhagens nota „de liquideitspositie in de vorm van beleggingen en uitzettingen” wordt genoemd. Dat geld is nodig om de kerncentrale draaiende te houden en ook voor het zogeheten amoveringsfonds. Deze spaarpot moet er voor zorgen dat er in 2033 voldoende geld beschikbaar is om de centrale in Borssele te ontmantelen.

Financieel staat het bedrijf er niet slecht voor, ondanks de verliezen van de laatste jaren. PZEM leed bijvoorbeeld vorig jaar 33 miljoen euro verlies als je bedrijfsverkopen, deelnemingen en afboekingen buiten beschouwing laat. Toch heeft het bedrijf financieel gezien genoeg vlees op de botten, dankzij de opbrengst van de verkochte onderdelen. De verkoop van consumententak Delta leverde in 2017 488 miljoen euro op en voor netbeheerder Enduris betaalde Stedin 610 miljoen.

4.Dus de verkoop van het Zeeuwse energiebedrijf gaat zeker door?

Bestuursvoorzitter Verhagen, die momenteel geen toelichting wil geven op het verkoopproces, schrijft in zijn nota van juni dat „het verkoopproces binnenkort wordt opgestart met een marktsondering [marktonderzoek]”.

Die vastbeslotenheid verbaast Gerwi Temmink, die namens GroenLinks statenlid in Zeeland is. „In de statuten staat dat met name de volksvertegenwoordigers over de strategische visie van de PZEM”, zegt de fractieleider. „Ik denk dat PZEM behoorlijk voor de muziek uitloopt, want de verkoop is absoluut geen één keer aan de orde geweest in de Statenvergadering. Hoe kan de directie dan naar buiten brengen dat ze bijna alles wil verkopen?”

Temmink zegt daarom „ferm afstand” te nemen van de beslissing om PZEM te verkopen. Maar dat betekent niet dat hij tevreden is over de huidige situatie, waarbij de dividenden niet naar de aandeelhouders, maar naar de kerncentrale in Borssele gaat. „Wij lappen al bijna tien jaar bij en het kost de laatste jaren steeds ruim 150 euro per Zeeuws gezin.”

Als provincie willen wij wegblijven bij marktrisico’s. Dan is afscheid nemen van de commerciële activiteiten logisch Kees Bierens Fractievoorzitter van VVD-statenfractie Zeeland

Ook voor PvdA-statenlid Corina van der Vliet staat een verkoop bij PZEM niet direct op de agenda. „Het is voor ons essentieel dat de ontvlechting met Evides niet gestoord wordt. Dat is prioriteit één voor ons, dat moet nog dit jaar zijn beslag krijgen. De focus ligt nu op de ontvlechting, niet op de verkoop.”

Volgens Kees Bierens van VVD past de verkoop juist helemaal in de lijn die de staten de afgelopen jaren hebben gevolgd. „Namelijk dat wij als provincie weg willen blijven bij marktrisico’s. Dan is het een logische stap dat je afscheid wil nemen van die commerciële activiteiten”, zegt het statenlid. „En is het ook logisch dat de directie met zo’n nota over de verkoop komt.”

De VVD’er zegt „zeker niet pessimistisch” te zijn over de verkoop. „Het is echt in het belang van de Zeeuwse burger als provincie en gemeenten dankzij de toekomstige dividenden van Evides meer te besteden krijgen.”

Over de mogelijke opbrengst van de verschillende PZEM-onderdelen wil Bierens niet speculeren. „Ik heb wel eens een bedrag gehoord van 150 miljoen euro, maar dat zijn natuurlijk ook dagkoersen. Ik ga er wel vanuit dat alles opgeteld en afgetrokken de uiteindelijke opbrengst positief zal zijn.”

