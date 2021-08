Verdachte en twee politieagenten gewond bij schietpartij Dordrecht

Bij een schietincident in Dordrecht zijn woensdagavond twee agenten en één verdachte gewond geraakt. De politie heeft daarvoor drie verdachten van 24, 34 en 38 jaar aangehouden, van wie de jongste gewond is. De 24-jarige en 34-jarige verdachten hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. De man van 38 komt uit Dordrecht. De agenten en verdachte zijn buiten levensgevaar.

De Rijksrecherche probeert op basis van getuigenverklaringen en sporenonderzoek te achterhalen wat er precies is gebeurd. Volgens de politie kwam er even voor 21.00 uur een melding van overlast op de Christiaan de Wetstraat in Dordrecht binnen. Daar zouden een aantal mannen tegen auto’s hebben geschopt, hebben geschreeuwd en met spullen hebben gegooid. Toen de agenten ter plaatse waren, is er geschoten. Het is niet duidelijk wie als eerst het vuur opende.

Terwijl de geraakte agenten werden behandeld door het toegesnelde ambulancepersoneel, ging de politie op zoek naar de drie verdachten. Die werden aangetroffen en aangehouden in de buurt van het incident. De 24-jarige verdachte die gewond is geraakt, is eerst naar het ziekenhuis gebracht. Hij is volgens het Openbaar Ministerie nog niet verhoord omdat hij eerst medische hulp moest krijgen.