Deze Haïtianen steken een week na de beving de rivier de Cavaillon in het zuidwesten van Haïti over, om hun spullen te verkopen in Maniche. De beving van 2010 kostte veel meer mensenlevens dan de natuurramp van dit jaar. Het grote verschil was dat het epicentrum toen veel dichter bij de hoofdstad Port-au-Prince lag, waar toen ongeveer een tiende van de Haïtiaanse bevolking woonde.

Foto Matias Delacroix / AP