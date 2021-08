‘Toon, ze hebben een ree meegenomen’

Als er een wit busje over een van de smalle zandpaden de jachtvelden bij Mill uit scheurt, weet de 74-jarige Toon meteen: dit zijn stropers. Zeker als een vriend hem iets later opbelt: „Toon, ze hebben net een ree meegenomen.”

Als hij op onderzoek de natuur in gaat, vindt hij een stuk verderop een windhond. Een type dat vaak voor de illegale jacht wordt gebruikt, vanwege zijn snelheid, maar deze is blijkbaar achtergelaten. Toon stopt de hond in zijn jeep, met de bedoeling hem naar de politie te brengen.

Jachtvelden bij Mill

Wanneer hij het zandpad weer opdraait, komt het witte busje teruggereden, met flinke snelheid. Drie mannen springen eruit, en blokkeren het weggetje. Ze hebben trainingspakken aan, de zijkant van hun haar is weggeschoren, het haar op het midden van hun hoofd strak naar achteren gekamd. Ze trekken snel hun hond uit de jeep, en duwen Toon meerdere keren omver. „Laat ons duidelijk zijn”, zeggen ze. „Wij zullen hier niet meer komen als jij hier geen werk van maakt.” En weg zijn ze.

Het gebeurde allemaal dit voorjaar, vertelt Toon, terwijl hij in Mill aan de koffie zit. Hij is al 58 jaar geregistreerd als jager in het gebied, tussen de maïsvelden en weilanden jaagt hij op reeën, fazanten of hazen. Zijn achternaam wil hij niet in NRC, omdat hij bang is dat stropers hem thuis zullen opzoeken.

Als jager met jachtakte mag hij alleen jagen op bepaalde dieren in afgebakende termijnen per jaar, is het aantal dieren dat geschoten mag worden gelimiteerd, en mag hij alleen overdag jagen. „Ik merk dat er elk jaar meer mensen illegaal jagen in ons gebied. We zien dat dieren halfdood in de natuur worden achtergelaten, en dat er soms bijna geen ree meer over is. En mensen die er wat van zeggen worden bedreigd en geïntimideerd.”

Oproep

Meld het als je vermoedt dat er illegaal wordt gejaagd. Met die oproep kwam de Brabantse gemeente Mill en Sint Hubert vorige week, omdat er regelmatig dode dieren worden gevonden. Dat is vaak het werk van stropers, ofwel illegale jagers. Het stropen gebeurt vooral ’s nachts, wanneer jagen sowieso verboden is. Maar, zo merkt de gemeente, de omwonenden bellen nog veel te weinig de politie.

Volgens de gemeente zijn er verschillende soorten stropers actief in het gebied. Een deel daarvan jaagt voor de opbrengsten, vertelt burgemeester Antoine Walraven (VVD). Zo wordt soms zelfs de buik van drachtige reeën opengesneden om het kalf eruit te halen. „Die lijken op Bambi en worden opgezet en verkocht, vooral in het buitenland.” Een ander deel van de stropers zijn volgens Walraven mensen die jagen met windhonden. „Dan gaat het vaak om weddenschappen en wordt er ingezet op welke hond de meeste hazen vangt.”

Wij zullen hier niet meer komen als jij hier geen werk van maakt Stropers dreigen geregistreerde jager

Dit jaar werden er volgens de gemeente elf meldingen gedaan bij de politie. Dat aantal is volgens burgemeester Walraven „het topje van de ijsberg”. Alleen hijzelf zegt al meerdere keren per maand via via te horen dat er weer is geschoten in de nacht. „Ik merk dat mijn bewoners bang zijn voor de stropers. Ze hebben wapens, en dat kan beangstigend zijn.” Ook is er volgens de burgemeester sprake van intimidatie: zo worden er soms gestroopte dieren achtergelaten op woonadressen in de gemeente, van mensen die er wel wat van zeggen.

Dat beeld wordt bevestigd door betrokkenen in het buitengebied met wie NRC sprak. Volgens een bewoner, die niet met zijn naam in de krant wil uit angst voor consequenties, wordt er door stropers regelmatig gezegd: „Mondje dicht, we weten waar je woont.”

Het probleem is vaak dat de politie geen capaciteit en middelen heeft om alle meldingen in het buitengebied meteen af te gaan en dat zogenaamde groene boa’s in het buitengebied vaak niet bewapend zijn, zegt Rolf Overdiep. Hij is voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht, vakvereniging voor groene toezichthouders, zoals boa’s. Daardoor hebben de stropers volgens hem „min of meer vrij spel. Er zijn natuurgebieden waar tientallen reeën verdwijnen.”

Foto Bram Petraeus

Ook Overdiep heeft te maken gehad met intimidatie. „Bij mij is er weleens midden in de nacht naar binnen geschenen, nadat we stropers hadden betrapt. Of er werd geschoten voor mijn huis.”

Van boa’s in het buitengebied hoort Overdiep vaker zulke verhalen. Die intimidatie zorgt voor minder meldingen, denkt hij. „Mensen in het buitengebied zijn kwetsbaar, en het ligt vaak voor de hand dat zij iets gemeld hebben. Door die angst bellen veel mensen niet de politie als ze stropers zien. Stropen loopt de spuigaten uit. Gebieden worden echt leeggeroofd.”

De politie Oost-Brabant laat via een woordvoerder weten dat ze „in het algemeen” voldoende capaciteit heeft om meldingen van stropen op te volgen. Wel kan het voorkomen dat er meer meldingen binnenkomen dan ze kunnen behandelen en dat bijvoorbeeld een levensbedreigend delict voorrang krijgt. De woordvoerder raadt iedereen die een verdachte situatie signaleert, contact op te nemen met de politie, ook in het geval van stropen.

Pure intimidatie

De 74-jarige jager Toon, die het witte busje in de natuur ontdekte, deed wel aangifte. Volgens de jager vroeg de politie of zijn vriend zich ook kon melden, omdat hij het busje ook had gezien, en twee getuigen een sterkere zaak maakt. Die durfde niet, uit angst voor mogelijke consequenties.

Die impact op bewoners van Mill en Sint Hubert moet stoppen, vindt burgemeester Antoine Walraven. Maar dat kan volgens hem alleen als er meer gemeld wordt bij de politie. „Ik zou mijn inwoners aanraden stropers niet zelf aan te spreken, maar meteen de politie te bellen, desnoods anoniem. Alleen samen kunnen we dit stoppen, en dat is nodig, want dit is pure intimidatie.”