Stuiptrekkingen van de machoman

Ik heb er geen problemen mee als mannen zich willen bewijzen door – in hun ogen – hypermannelijk gedrag. Keihard muziek aan in de auto, raampje open, de motor grommend laten rollen voor het stoplicht, te hard optrekken. Ik kan erom lachen. Oké joh, als jij dat nodig hebt voor je ego, ga je gang.

Maar als anderen er last van hebben, of zelfs gevaar lopen, wordt het anders. Op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam geldt het als stoer en mannelijk om dubbel geparkeerd te staan als je döner wilt kauwen achter het stuur van je Golfje. Als fietser moet je, tussen trambaan en tegemoetkomend verkeer, dan maar zien hoe je er langs komt.

Ook op de Kruiskade is het een kunst om prettig aan de overkant te komen tussen al die testosteronbommen – zonder opmerkingen en zonder overreden te worden door een BMW met vier jongens.

Die mannen flink uitschelden, zou helpen. Lekker meteen ook je eigen stress afreageren! Maar dat is linke soep. Je kan die gasten beter niet te hard in hun wankele eergevoel raken. Straks krijg je nog een vlindermes tussen je ribben.

Begin dit jaar legde primatoloog Carel van Schaik in een interview in deze krant uit dat het patriarchaat helemaal nog niet zo lang bestaat – pas zo’n twaalfduizend jaar geleden werd er een beginnetje mee gemaakt, terwijl wij als soort al zo’n 300.000 jaar bestaan. Voor mensen is het patriarchaat geen natuurlijke vanzelfsprekendheid, het is door culturele omstandigheden ontstaan. En het goede nieuws is: het is op z’n retour, we zijn er bijna vanaf.

Van Schaik zal wel niet Afghanistan bedoeld hebben. En ook in Nederland zijn in sommige wijken de laatste stuiptrekkingen best hardnekkig.

Maar je voelt al de tegenwind voor die opgewonden dubbelgeparkeerde mannen. Steeds vaker krijgen ze nuffige reacties van achttienjarige vwo-meisjes die zich helemaal niet laten imponeren: ‘Gast, heb je wel tank?’ (Je staat hier nu wel te showen maar heb je wel benzine?) En de eigenaar van een café in 1e Middellandsstraat vertelt me dat hij die machomannen voor geen goud in zijn kroeg wil. Dat levert alleen maar problemen op. Als ze toch binnenkomen, zet hij rare muziek op, zegt hij. Muziek waar ze niet van houden. André Hazes of zo. Dan zijn ze zo verdwenen.

Erger moet voor hen zijn dat ook hun eigen zussen, nichtjes en buurtmeisjes steeds vaker hun neusjes ophalen. Als er straks niemand is om te imponeren, wat moeten ze dan?

Het grappigst lijkt me om een tijdje met ze mee doen: óók lekker dubbel parkeren, ondertussen döner eten, door het open raampje tuffen en langsfietsende mannen naroepen. Als veel vrouwen dit een tijdje doen, zien we ze nooit meer terug.

Sheila Kamerman vervangt Petra de Koning die vakantie heeft.