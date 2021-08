Shell gaat groene energie aan Nederlandse huishoudens leveren

Shell gaat energie leveren aan Nederlandse huishoudens. Het olie- en gasbedrijf maakt donderdagochtend bekend een vergunning te hebben gekregen om stroom te verkopen afkomstig uit wind- en zonne-energie. Naar verwachting kunnen klanten tegen het einde van het jaar overstappen naar Shell als nieuwe energieleverancier. Het Nederlandse bedrijf verkocht al stroom aan Britse en Duitse huishoudens.

De oliegigant gaat in eerste instantie stroom inkopen op de vrije markt. In de toekomst wil het bedrijf rechtstreeks aan de klant leveren. Momenteel wekt Shell al energie op uit wind- en zonneparken in Borssele en Egmond aan Zee, maar verkoopt het die stroom aan andere partijen op de energiemarkt. Daarnaast bouwt Shell momenteel aan een zonnepark in de Zeeuwse plaats Sas van Gent.

Shell stelt dat huishoudens ook kunnen kiezen voor CO₂-gecompenseerd gas, waarbij het bedrijf het verbruik compenseert door te investeren in groene projecten. In Nederland actieve energieleveranciers Eneco, Essent en Vattenval krijgen er met Shell een concurrent bij. In 2019 probeerde Shell om Eneco over te nemen, maar die poging mislukte.

Lees ook: ‘Stateloze’ multinationals zoals Shell zijn minder ongrijpbaar dan ze leken

Kritiek op klimaatbeleid

Shell ligt al langer onder vuur bij klimaatactivisten die vinden dat het bedrijf te weinig actie onderneemt om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. In mei spande duurzaamheidsorganisatie Milieudefensie om die reden een rechtszaak aan tegen het bedrijf. De rechter stelde Milieudefensie in het gelijk en oordeelde dat Shell de CO₂-uitstoot flink terug moest brengen. Het eerder voorgestelde beleid zou volgens de rechter te weinig ambitieus zijn.

Het olieconcern maakte vorige maand bekend in hoger beroep te gaan. Bestuursvoorzitter Ben van Beurden zei in reactie dat „een rechterlijke uitspraak tegen één bedrijf niet effectief is”. Bovendien zijn volgens Van Beurden de meest recente plannen – om de uitstoot in 2030 met 20 procent te verminderen en in 2050 met 100 procent – niet meegenomen in het vonnis. De rechter oordeelde dat Shell dat broeikasgassen in 2030 met 45 procent moest terugdringen.