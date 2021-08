Waar is mindfulness-ster Haemin Sunim gebleven?

Een ster is geboren, en alweer gevallen. Althans, hij is onvindbaar, op dit moment. Zijn naam is Haemin Sunim (1974), of, vertaald: broeder Haemin. Hij veroverde de wereld als schrijvende, boeddhistische monnik uit Zuid-Korea. De ‘Twittermonnik’, luidt zijn bijnaam, of ‘megamonnik’. Maar zijn Twitteraccount, met ooit ruim één miljoen volgers, is verdwenen. Ook was hij geestelijk vader van een wereldwijd massaal gedownloade meditatie-app Kokkiri, maar die is niet meer te koop. Wie is hij? En wáár is hij? Wat ging er mis?

Vier jaar aan de top

Twee boeken hebben Haemin Sunim wereldberoemd gemaakt. In 2012 en 2016 verschenen ze in het Koreaans. Wereldwijd brak hij door in 2017, toen uitgeverij Penguin Books de Engelstalige editie van zijn eerste bundel lanceerde en tegelijkertijd ook de publicatierechten in het Frans, Duits, Spaans, Chinees, Russisch, Nederlands, enzovoorts vermarktte. De eerste oplage buiten Zuid-Korea: vier miljoen stuks.

De Nederlandse vertaling, Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt, verscheen in het vroege voorjaar van 2017. Dat boek staat nu precies vier jaar lang, 210 weken, onafgebroken in de top-60 van bestverkochte titels in Nederland.

En dat is bijzonder. Slechts twee andere titels hielden het langer vol: Komt een vrouw bij de dokter van Kluun, 216 weken – dat boek zal Haemin Sunim eind volgende maand voorbijstreven. Een half jaar heeft de boeddhistische monnik dan nog om het boek met de langste adem in te halen: Omdenken van Berthold Gunster, 249 weken.

Zijn tweede boek, Houden van dingen die niet perfect zijn, scoorde minder goed in Nederland, hoewel menig auteur er jaloers op kan zijn. Na verschijning in 2019 was het voor dat boek binnen een half jaar voorbij met een topnotering.

In vele tientallen landen is het monnikenwerk inmiddels verschenen. De totale verkochte oplage, wereldwijd, is onbekend, maar dat de twee boeken tientallen miljoenen euro’s moet hebben opgeleverd, is bepaald geen wilde gok.

Een deel van die opbrengst heeft Haemin Sunim geïnvesteerd in de oprichting van een School for Broken Hearts, met vestigingen in de twee grootste steden van Zuid-Korea. Op een radiozender uit Minnesota, de Verenigde Staten, vertelde Haemin Sunim in september 2018 dat zijn school nieuwe wegen zoekt om mensen „verlossing” te brengen. In groepssessies bieden zenleraren en psychologen „verbinding, klankbord, meditatie en heling aan mensen met gebroken harten”, door ziekte, een verloren baan, een stukgelopen relatie of een „mentaal uitdagende periode”, zei hij in die radio-uitzending.

Materialistische kloosterorde

Haemin Sunim bekritiseerde er ook openlijk het louterende werk dat zijn collega-monniken verrichten: „Eerst werkte ik in een klooster, waar ik mensen ontmoette die lijden aan alledaagse problemen. Sommige leraren komen niet verder dan te zeggen dat je dan tot de Boeddha moet bidden, of mediteren. Ik vond hun oplossingen niet bevredigend.”

De Amerikaanse belangstelling voor Haemin Sunim is niet verwonderlijk. Als Ju Bong-seok (zijn geboortenaam) verhuisde hij begin jaren negentig van Zuid-Korea naar de Verenigde Staten. Hij studeerde er aan de universiteiten van Berkeley, Harvard en Princeton. Aan het Hampshire College in Massachusetts was hij daarna zeven jaar lang docent Aziatische religies. Hij liet zich tot Amerikaan naturaliseren, zonder zijn Koreaanse wortels te verwaarlozen. Regelmatig keerde hij naar Zuid-Korea terug, voor zijn vorming als boeddhistische monnik in het klooster Haein, een van de drie heiligste plekken in het land.

Vorig jaar november werkte Haemin Sunim mee aan een populaire televisiereeks over Zuid-Koreaanse celebrities. Hij liet zich thuis filmen, in een duur, eigen appartement in Seoul. Dit televisieportret schoot in het verkeerde keelgat van een eveneens internationaal gevierde collega-monnik, Hyon Gak Sunim. Deze van oorsprong Amerikaanse zenboeddhist leefde en werkte bijna een kwart eeuw in Zuid-Korea, waar ook hij een door boeddhisme doordesemde bestseller schreef (From Harvard to Hwagyesa, 1999). In 2016 verliet hij Zuid-Korea, luid protesterend tegen een doorgeschoten hiërarchie en materialisme in de leiding van de boeddhistische Jogye Orde, waartoe Haemin Sunim en hij behoren.

Berouw

In november vorig jaar, na het zien van het portret, richtte Hyon Gak Sunim zijn pijlen op Haemin Sunim. Op zijn eigen Facebookpagina schreef hij dat zijn jongere collega-monnik de regels van leven in armoede en soberheid met voeten treedt, dat hij „een acteur” is, en erger: „Hij is simpelweg een dief, een parasiet, die de leer van de Boeddha helemaal niet kent en deze alleen maar verkoopt om er geld aan te verdienen.”

Een dag later liet de boze aanklager zijn zaak alweer rusten. Haemin Sunim en hij hadden, zo meldde Hyon Gak Sunim opnieuw via Facebook, een lang, verzoenend telefoongesprek met elkaar gevoerd. Het was een gedachtewisseling „vol liefde en wederzijds respect” geweest. Hyon Gak Sunim noemde Haemin Sunim nu „een prachtig mens, met grote oprechtheid”.

Wat de twee monniken aan de telefoon precies met elkaar hebben besproken, laat ruimte voor speculatie. Is Haemin Sunim onder druk gezet om zich in een klooster terug te trekken, om zo verdere reputatieschade te voorkomen?

Haemin Sunim zelf wendde zich, via zijn eigen sociale mediakanalen, rechtstreeks tot zijn volgelingen met een boodschap vol deemoed: „Ik toon berouw aan iedereen die gekwetst en teleurgesteld is door dit incident. Vanaf vandaag staak ik al mijn huidige activiteiten. Ik keer terug naar de tempel om de leer van Boeddha opnieuw te bestuderen en mezelf te wijden aan gebed en oefening.”

De sociale netwerken bleven intussen als een gehaktmolen doordraaien. De leadzanger van de gevierde Zuid-Koreaanse heavy metalband Victim Mentality schold Haemin Sunim de huid vol via YouTube: „Hij is de hebzuchtigste persoon die ik ooit heb gekend. Hij verdient geld door emotioneel beschadigde mensen af te zetten met gesuikerde woorden die verre van behulpzaam zijn.”

Op sociale media volgden vervolgens geruchten dat Haemin Sunim in een Ferrari rondreed – wat voor een monnik geen alledaags bezit is. Hij zou geld verdiend hebben door een pand, dat zijn eigendom was, met winst te verkopen aan zijn School for Broken Hearts. En trouwens, die hele school zou van obscure praktijken aan elkaar hangen, met regressietherapie (om terug te gaan naar vorige levens), hypnose, tarotkaarten lezen en ‘blind dates’ voor wisselende contacten.

Haemin Sunim laat sinds november vorig jaar alle verdachtmakingen in vrede rusten. Zijn accounts op Twitter en Facebook zijn verdwenen. De domeinnaam van de School for Broken Hearts geeft sindsdien de melding: ‘Error. Cannot find.’

Twitter en Facebook Wijsheden

Tweets en Facebook-berichten vormen de basis van het werk van Haemin Sunim. Zijn twee boeken zijn in feite de gedrukte versie van zijn sociale media-accounts, aangevuld met korte, persoonlijke beschouwingen. Enkele voorbeelden uit het boek Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt: „Wij kennen de wereld alleen door het venster van onze geest. Als onze geest luidruchtig is, is de wereld dat ook. En als onze geest vredig is, is de wereld dat ook. Kennis van onze geest hebben is net zo belangrijk als proberen de wereld te veranderen.” „Als je je pijn en verdriet laat zien, ben ik dankbaar dat je bij mij komt voor steun. Het is alsof ik je ontmoet in de heiligste kamer van je hart.” „Draag zelfvertrouwen. Dat is uiterst modieus.” „Ben je in de war of verkeer je in tweestrijd? Zorg dat je een nacht goed slaapt. Als je de volgende morgen wakker wordt, lijkt het probleem niet zo erg meer. Het werkt, echt waar.” „Voor de algehele gezondheid moeten we drie soorten intelligentie koesteren: analytische intelligentie, emotionele intelligentie en spirituele intelligentie. Als een van de drie uitvalt, vertraagt dat de groei van de twee andere.” „Als je iemand aanvalt, is dat vaak omdat je bang bent.”