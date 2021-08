Rijp voor de psychiater of niet na twee dagen alle Sjostakovitsj-kwartetten?

Is het louterend of gekmakend om in twee dagen de strijkkwartetten van Dmitri Sjostakovitsj te beluisteren? Violist Daniel Rowland zette ze alle vijftien op het programma van zijn jaarlijkse Stiftfestival in Twente. Als kind groeide hij er op met een onverklaarbaar heimwee naar nog oostelijker streken. Met het Brodsky Quartet, waarvan hij jarenlang primarius was, speelde hij meermaals zelf de vijftien strijkkwartetten.

Dit jaar heeft het festival ‘Eastern Winds’ als thema, en geeft Rowland zijn liefde voor de kwartetten ook hier in Overijssel een plek. Hij speelt de cyclus grotendeels zelf met zijn aanstaande bruid, cellist Maja Bogdanovic (ze trouwen tijdens het festival) en wisselende tweede violisten en altviolisten. Twee jonge kwartetten – het Animato (één, drie en zeven) en het Belinfante (zes, elf en veertien) – bijten zich vast de ‘lichtvoetiger’ stukken.

Doodsangst

Vastbijten is het goede woord, want Sjostakovitsj’ vijftien strijkkwartetten zijn eigenlijk evenzoveel variaties op Sjostakovitsj’ eigen doodsangst tijdens zijn leven onder de Sovjet-dictatuur.

In de verduisterde Stiftskerk in Weerselo neemt de dood woensdagavond alle tijd. Soms sputtert de stervende tegen, schril of pruttelend. De noten worden in dit Vijftiende strijkkwartet bijna vloeibaar, violisten Rowland en Benjamin Roskams, altist Mikhail Zemtsov en cellist Maja Bogdanovic laten zich meedrijven, zoekend naar een ader waar het bloed nog stroomt. Er klinken echo’s van de begrafenismars uit Beethovens Eroica-symfonie, een andere korte aanzet herinnert aan het Strijkkwintet dat Schubert schreef op zijn sterfbed. Tenslotte ebt het leven definitief weg.

Sneeuwpret

De reis begon anderhalve dag eerder met het lenteachtige Eerste Kwartet, vol sneeuwpret, herinneringen aan een kind dat leert lopen. Dat loopmotief zal nog vaak terugkomen, altijd gemankeerd: Sjostakovitsj heeft een groter repertoire ‘silly walks’ dan Monty Python. In het Eerste schemert er nog iets door van onschuld en vrolijkheid: Sjostakovitsj was net vader geworden. Maar de duistere ondertonen zijn er al.

Het Animato en het Belinfante Kwartet richten zich vooral op het verhelderen van de structuur en de muzikale lijnen. Ze tekenen mooi en precies, en met een zekere mate van verwondering. Ze dwalen rond in een huis, waar je langere tijd moet wonen om de weg te vinden.

Rowland en Bogdanovic met hun steeds wisselende muzikale partners kennen de verborgen kelders en donkere zolders van Sjostakovitsj’ psyche beter, wat vooral tot uiting komt in de twee requiem-achtige kwartetten, het Achtste (toen Sjostakovitsj met zelfmoordplannen rondliep) en het Vijftiende.

Gelukkig is er een grote afstand tussen zijn bestaan onder de communistische dictatuur en onze wereld, waardoor zijn muziek niet tot projectiescherm voor je eigen gevoelens uitgroeit. Anders zou je twee dagen en vijftien strijkkwartetten later rijp zijn voor de psychiater.

Kamermuziek Stiftfestival. Sjostakovitsj-cyclus. Animato Kwartet, Belinfante Kwartet, Daniel Rowland, Maja Bogdanovic e.a. Gehoord: 24 & 25/8. Stift, Oldenzaal, Ootmarsum. Festival is nog te bezoeken tot en met 29/8. Inl: stiftmusicfestival.nl ●●●●●