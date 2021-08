Reusachtig onderzoeksschip gaat op weg naar Antarctica

Ruim twee uur. Zo lang duurt de grand tour van commercieel directeur Roland Briene van scheepsbouwer Damen aan boord van de in Vlissingen afgemeerde ijsbreker RSV Nuyina. Zo’n zeven jaar heeft zijn firma in opdracht van de Australian Antarctic Division (AAD) met vele honderden mensen gewerkt aan de bouw van dit 160 meter lange schip. Eind deze maand vertrekt de Nuyina – de naam betekent zuiderlicht in de taal van de Aboriginals van Tasmanië – naar thuishaven Hobart. De komende dertig jaar zal het door Australië worden ingezet voor wetenschappelijk onderzoek in het zuidpoolgebied en voor de bevoorrading van vier Australische wetenschapsstations in dit gebied.

Verspreid over de elf dekken van het oranje schip lopen we langs de droge en natte laboratoria, de moonpool – een groot vierkant gat in de scheepsromp dat zee- en ijsonderzoek mogelijk maakt – het observatiedek, de ruimte waar honderd containers kunnen worden opgeslagen en het hospitaal. We zien de tanks voor 1,9 miljoen liter diesel en 200 ton vers water, de grote kantine, het dek met ruimte voor vier helikopters, de twee kranen waarmee amfibische voertuigen op het ijs kunnen worden getild, de plek voor twee kleine schepen die gebruikt worden om aan land te kunnen gaan en bezoeken zelfs een heus theater. Er zijn 126 slaapplaatsen voor wetenschappers en 32 voor personeel. Het is zaak de gids niet uit het oog te verliezen, want je kunt op dit reusachtige drijvende onderzoeksstation behoorlijk verdwalen.

De laatste grenzen op aarde

„Dit is een van de meest complexe schepen die we ooit hebben gebouwd”, zegt Briene. „Op sommige plekken in de boeg zitten zulke dikke moppen staal”, vertelt hij en houdt zijn handen een kleine decimeter uit elkaar. Het moet de Nuyina in staat stellen moeiteloos met een snelheid van 3 knopen (5 km/u) door ijs met een dikte van 1,65 meter te varen.

Ook de Australische opdrachtgever drukt zich in superlatieven uit. De Nuyina is het grootste en modernste onderzoeksschip ter wereld. „Het is een wetenschappelijk platform van wereldklasse voor antarctische onderzoekers, met geavanceerde apparatuur om de diepten van de Zuidelijke Oceaan, het zee-ijs en de bovenste atmosfeer te bestuderen”. Met dit schip kunnen „de laatste grenzen op aarde” uitstekend worden verkend, zegt een woordvoerder van de AAD. Australië doet bijvoorbeeld veel onderzoek naar de populaties krill en hoe deze kleine garnaaltjes in de wateren van Antarctica – cruciale voedselbron voor pinguïns, walvissen en vissen – het beste kunnen worden beschermd.

De Nuyina is ontworpen door de Deense firma Knud E. Hansen. De kiel werd gelegd op de werf van Damen in de Roemeense havenstad Galati en afgemaakt en getest in Nederland. Voor de vervaardiging van het schip en de exploitatie in de komende dertig jaar heeft de Australische regering een bedrag van 1,2 miljard euro gereserveerd. Een nog groter bedrag wil Australië gebruiken voor de aanleg van een vliegveld in de buurt van hun meest zuidelijke Antarctische basis, Casey. Een omstreden plan omdat het door milieugroeperingen wordt gezien als gevaarlijk Australisch vlagvertoon op een kwetsbaar continent. Het vliegveld is gepland op een plek waar adeliepinguïns broeden.

Marsepeinen fotootje

Kapitein Gerry O’Doherty is met 25 collega’s vanuit Australië naar Nederland gevlogen. Onder zijn leiding zal de Nuyina naar huis varen. Een groot voorrecht, zegt O’Doherty. De 61-jarige kapitein stond aan het roer tijdens de laatste tocht van de vorige Australische ijsbreker, Aurora Australis, en nu doet hij de zes weken durende, 12.000 mijl grote oversteek. „Een beetje nerveus ben ik wel. Het duurt altijd zeker twee jaar voordat je echt weet hoe een schip werkt.”

Nadat hij op een natte maandagmiddag in een symbolische plechtigheid van een collega aan boord de grote koperen sleutel van de Nuyina heeft gekregen, eet iedereen een gebakje waarop een marsepeinen fotootje van de eigen ijsbreker zit.

Ook Dick van der Kroef, directeur van het Nederlands Polair Programma, smult mee. „Een verbazingwekkend eindproduct van Nederlandse maritieme technologie, kennis en ervaring geënt op Australische polaire expertise”, zegt Van der Kroef. „Het is voor wetenschappers heel prettig dat er een gegarandeerde financiering is van tweehonderd vaardagen per jaar voor dertig jaar.” Hij hoopt dat Nederlandse poolonderzoekers in de toekomst kunnen samenwerken met Australische collega’s.

De Nuyina zal in oktober in Australië worden gedoopt. De Australiërs zoeken nog naar een geschikte vrouw voor die klus. De Nederlandse garantie op de ijsbreker loopt nog twee jaar. „Take care of my baby”, zegt directeur Briene tegen kapitein O’Doherty aan het eind van de overdracht.

Moderne ijsbrekers Onderzoeksschepen De laatste jaren zijn diverse schepen in gebruik genomen voor onderzoek in de wateren van Antarctica: Nuyina Nog niet in gebruik, Australië Lengte: 160 meter Capaciteit: 158 slaapplaatsen Sir David Attenborough 2020, Verenigd Koninkrijk Lengte: 128,9 meter Capaciteit: 88 slaapplaatsen Xue Long 2 2019, China Lengte: 122,5 meter Capaciteit: 90 Kronprins Haakon 2018, Noorwegen Lengte: 100 meter Capaciteit: 55 Sikuliaq 2014, Verenigde Staten Lengte: 80 meter Capaciteit: 44