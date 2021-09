Om de eetlust te ‘openen’

De Fransen hebben de niet onprettige gewoonte om voorafgaand aan het diner een glas te drinken van iets dat, zoals het op de betreffende Franse Wikipedia-pagina wordt genoemd, de eetlust ‘opent’: l’apéro. Zulke aperitiefjes zijn vaak gemaakt op basis van wijn, een sterkere alcohol (zoals eau de vie) en fruit en/of kruiden en specerijen.

Vin de citron, vin d’oranges amères, vin de feuilles de cassis, vin de figues, vin de noix, vin de camomille, vin de mélisse, vin épicé: wie weleens aanschuift aan een Franse table d’hôte, weet dat de lekkerste apéro’s fait à la maison zijn, al dan niet van ingrediënten uit eigen tuin.

Nu kocht ik jaren geleden bij een benzinepomp in de buurt van Dijon eens een klein, tweedehands boekje met apéro-recepten, waaruit ik er graag eentje met u zou hebben gedeeld. Ware het niet dat ik dat boekje nergens meer kan vinden. (Zo jammer, ik zou er zo voor naar Dijon rijden als ik zeker wist dat die benzinepomp, of eigenlijk, dat tweedehandskookboekenhoekje in de benzinepomp, nog bestond.)

Daarom doen we vandaag een gouwe ouwe, een recept voor een aperitief van bramen dat ik ooit kreeg van de buurman van een vakantiehuisje in de Vendée.

Bramenaperitief



Voor ongeveer 3,5 liter:

2,5 liter (goedkope, maar fatsoenlijke) witte wijn;

750 ml (goedkope) eau de vie;

1 kilo bramen;

400-500 g suiker;

Verder nodig: een plastic emmer met deksel;

3-4 schone flessen met kurk of schroefdop;

stuk kaasdoek of schone theedoek (zonder wasmiddelenluchtjes).

Doe de wijn, eau de vie, bramen en het grootste deel van de suiker in de emmer. Roer met een houten lepel zodat de suiker oplost, maar zonder dat u de bramen kneust. (Een beetje is niet erg.) Proef of er nog meer suiker bij moet en sluit de emmer af.

Zet hem op een koele, donkere plek en geef de bramen 3 tot 4 weken de tijd om hun smaak af te staan aan de wijn en eau de vie.

Giet de hele handel daarna door een zeef die u hebt bekleed met een stuk kaasdoek of schone theedoek. Vul de flessen met de gefilterde drank en sluit ze af. De apéro blijft zeker een jaar goed.