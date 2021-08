Navalny wordt niet geslagen, maar kijkt wel gedwongen naar staats-tv

Acht uur per dag Russische staatstelevisie en propagandafilms kijken. Daarbij niet mogen wegdutten. Niet lezen, niet schrijven en vaak pap eten. Dat is het gevangenisregime van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, die een celstraf van twee jaar en acht maanden uitzit in het beruchte strafkamp Pokrov.

De in januari opgepakte 45-jarige politicus gaf voor het eerst sinds zijn aanhouding een interview aan een nieuwsmedium, The New York Times. „Je moet in een stoel zitten en tv kijken”, vertelt Navalny. Wie indommelt, wordt door bewakers ruw gewekt.

De kijkmarathons zijn onderdeel van een „programma om het bewustzijn te verheffen”, iets wat Navalny „psychologisch geweld” noemt. „Alles is zo georganiseerd dat ik 24 uur per dag onder maximaal toezicht sta”. De tv-sessies beginnen direct in de ochtend na het ontbijt, de ochtendgymnastiek en het schoonmaken van een deel van het strafkamp.

‘Het verleden vervangt het heden’

Navalny snapt wel dat hij de hele dag ronkende documentaires en overheidspropaganda krijgt voorgeschoteld. „[Dat is] de essentie van het Poetin-regime: het heden en de toekomst worden vervangen door het verleden”. Daarbij wordt de geschiedschrijving een handje geholpen om de verheerlijking van Rusland te stimuleren. „Alle soorten verleden moeten continu onder de aandacht worden gebracht om af te leiden van gedachten over de toekomst en vragen over het verleden”.

Navalny noemt de geestelijke mishandelingen „veel complexer” van aard. „Ze zullen je niet slaan, maar duwen je met voortdurende provocaties in een positie waarin je iemand anders moet slaan”, aldus de politicus. „Als dat dan is gebeurd - er hangen overal camera’s - zal de overheid met groot genoegen een nieuwe strafzaak tegen je openen vanwege mishandeling, waarmee weer een paar jaar aan je celstraf wordt toegevoegd”.

‘Poetin is een pathologische leugenaar’

De propagandamissie heeft Navalny’s denkbeelden nog niet beïnvloed. Nog altijd zegt hij te geloven dat „het regime van Poetin gedoemd is ineen te storten”. Hij noemt het huidige systeem „een historische fout, geen onvermijdelijk iets”. „Vroeg of laat zal deze fout worden rechtgezet en zal Rusland zich bewegen op een meer democratisch, Europees pad van ontwikkeling”, schrijft Navalny. „Simpelweg omdat dat is wat het volk wil”. Navalny omschrijft Poetin als „een pathologische leugenaar met megalomanie en achtervolgingswaanzin” die „zijn verstand verloren heeft”.

Lees ook: Strafkamp Navalny is gericht op het breken van gevangenen

Het is niet de eerste keer dat Navalny van zich laat horen sinds hij vastzit in Pokrov. Via zijn advocaten stuurt hij nu en dan social media-posts de wereld in.

Navalny werd de afgelopen jaren bekend als leider van de grootste Russische oppositiebeweging. Zijn organisatie deed meerdere spraakmakende onthullingen over corruptie binnen de hoogste echelons van de Russische machthebbers. Vorig jaar werd hij aangevallen met het chemische gifgas novitsjok, waarvoor hij in Berlijn medische behandeling ontving. Na goeddeels te zijn opgeknapt, keerde Navalny terug naar Rusland - ondanks waarschuwingen dat hij zou worden opgepakt. Sindsdien zit hij in de Pokrov-strafkolonie.