‘Naam Tata Steel terecht geschrapt uit longkankerrapport’

Het eerder dit jaar verschenen GGD-rapport over longkanker in de Noord-Hollandse regio Kennemerland, waaruit de naam Tata Steel werd geschrapt, kwam integer tot stand. Dat concludeert extern onderzoeker Peter Heskes in een donderdag verschenen rapport. De GGD stelde Heskes aan als onderzoeker nadat het Noordhollands Dagblad in juli onthulde dat de directeur van GGD Kennemerland, Bert van de Velden, persoonlijk had ingegrepen om de naam van de staalfabrikant weg te laten uit het rapport. De onthulling leidde tot veel kritiek van omwonenden.

Hoewel Tata Steel niet bij naam werd genoemd in het rapport, werd een „basismetaalindustrieterrein” in de IJmond wel gemeld als mogelijke verklaring voor het relatief hoge kankerpercentage in de regio. Het schrappen van de naam wekte volgens Heskes de indruk dat er iets te verbergen was rondom de staalfabrikant.

Volgens Heskes is Tata niet in het oorspronkelijke GGD-rapport opgenomen, omdat het een „bedrijfsnaam is en dat niet onomstotelijk bewezen kan worden dat dit bedrijf verantwoordelijk is voor concrete kankergevallen”. Daarom moest „juridische aansprakelijkheid” voorkomen worden. „De directeur heeft op een juiste manier sturing gegeven en het rapport is op een integere manier tot stand gekomen.” Desalniettemin is het „niet handig” dat de GGD Tata Steel niet bij naam noemde in het rapport.

‘Objectiviteit en onafhankelijkheid’

In het vorige zomer verschenen rapport concludeert de GGD dat longkanker gemiddeld 25 procent vaker voorkomt in de Noord-Hollandse plaats Beverwijk, nabij IJmuiden, dan in de rest van Nederland. Het Noordhollands Dagblad ontdekte via de Wet openbaarheid bestuur dat Tata Steel in conceptversies van het rapport genoemd werd, terwijl de staalfabrikant in de uiteindelijke versie ontbrak. In e-mails en Whatsapp-berichten zou Van de Velden medewerkers hebben opgedragen de naam te schrappen. Omwonenden klagen al langer over de slechte luchtkwaliteit rondom de hoogovens van Tata Steel.

Voorzitter van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland Marianne Schuurmans onderschrijft de resultaten van onderzoeker Heskes, die volgens haar de „objectiviteit en onafhankelijkheid van de GGD” bevestigen. „Onze medewerkers zijn professionals met maar één doel: de gezondheid van onze inwoners”, aldus Schuurmans. „Ik ben blij dat ze zich daar nu ook weer op kunnen focussen na deze turbulente periode.”