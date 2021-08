Merkel speelde ook vaak te traag in op veranderde herinneringscultuur

Elke Duitse Bondskanselier heeft een bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van het verleden. De herinnering aan twee wereldoorlogen maakt een vast deel uit van de Duitse binnenlandse, maar ook van de buitenlandse politiek.

Hanco Jürgens is wetenschappelijk medewerker van het Duitsland Instituut aan de Universiteit van Amsterdam.

Vanuit Nederlands perspectief heeft bondskanselier Angela Merkel dat goed gedaan. Tijdens de 5 mei-lezing stond ze dit jaar uitgebreid stil bij de zwarte bladzijden van de bezettingstijd. Ze gaf aan hoe belangrijk het is om dat verleden nooit te vergeten. Maar in relatie tot andere landen heeft Angela Merkel te weinig oog gehad voor de historische gevoeligheden die gedurende haar ambtstermijn exponentieel zijn toegenomen.

Het is voor Duitse politici niet gemakkelijk om op de zware last van de geschiedenis een antwoord te geven, zeker niet als de debatten hierover snel van toon en inhoud veranderen. Merkel lijkt steeds net te laat te hebben geanticipeerd op het aanzwellende maatschappelijke debat.

Rijkelijk laat

Zo botsen de Duitse en Poolse herinneringscultuur al langer. Pas vorig jaar heeft de Bondsdag besloten om een speciaal Polenmonument en een documentatiecentrum voor de Duitse bezetting in Europa op te richten. Dat is rijkelijk laat.

Ook werd de Duitse regering in de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker aangesproken op de ‘vergeten’ genocide in het huidige Namibië van zo’n zestigduizend Herero en Nama tussen 1904 en 1908. De regeling waarmee de Duitse regering uiteindelijk kwam, stuitte op kritiek, omdat het geld niet direct naar de nazaten van de slachtoffers gaat maar naar de regering van Namibië.

Zelfs de herinnering aan de dictatuur van de DDR had onder Merkel geen topprioriteit, bang als ze was om als Ossi te worden weggezet. Zo werd in 2007 besloten om een Vrijheid- en Eenheidsmonument ter herdenking van de val van de Muur en de Duitse eenheid op te richten in het centrum van Berlijn. Het is nog lang niet af.

Opmerkelijk dat Merkel dit zo heeft laten gebeuren. Herinneringsculturen hebben immers voortdurend onderhoud nodig. Het gaat te ver om te zeggen dat ze in 2005 in een gespreid bedje kwam, maar de meest heftige discussies over historische musea en monumenten ter herinnering aan twee wereldoorlogen waren onder haar voorgangers Kohl en Schröder al gevoerd. In 2006, tijdens het wereldkampioenschap voetbal, werd voor het eerst openlijk feest gevierd met de Duitse vlag in de hand. Duitsland zag zich in toenemende mate als Weltmeister Erinnern (wereldkampioen herdenken). In 2015 gaf Merkel tijdens een bezoek aan Japan te kennen hoe belangrijk het is om het eigen verleden open en schuldbewust tegemoet te treden. Uit eigen ervaring wist ze dat buurlanden deze houding positief waarderen.

Merkels opvolger zal actiever op zoek moeten naar pijnlijke herinneringen die wel kunnen worden gedeeld

Het is de vraag of ze dat nu nog zo kan herhalen. Aan de basis van de vele misverstanden tussen de Duitse en de Poolse regering ligt een compleet tegengestelde omgang met het verleden. De pijnlijke verschillen van mening kwamen al aan het licht voordat de huidige PiS-regering in 2015 aan de macht kwam. Zo sprak de Poolse regering onder Donald Tusk haar zorgen uit over de plannen om in Berlijn een centrum op te richten ter herinnering aan de miljoenenen Duitse vluchtelingen die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog hun Oost-Europese Heimat halsoverkop moesten verlaten.

Steen des aanstoots was niet alleen dat de geschiedenis van de Duitse Vertriebenen op één lijn werd gesteld met die van andere Europese vluchtelingen, maar ook dat de Bund der Vertriebenen nog steeds aanspraak maakte op voormalige bezittingen in Polen en Tsjechië. Gezien de heibel in 2007 mag het een wonder heten dat het ‘Documentatiecentrum vlucht, verdrijving en verzoening’ recent in alle rust door Merkel is geopend.

Dat het niet makkelijk is om te anticiperen op snelle omwentelingen in het maatschappelijke debat over het verleden bleek ook uit de felle discussies over het enige echte grand projet dat onder Merkel is gerealiseerd, het prestigieuze Humboldt Forum in Berlijn.

Kosmopolitisch platform

Het museum kwam voor opening onder vuur te liggen omdat de collecties van Afrikaanse en Aziatische kunst die erin worden ondergebracht grotendeels afkomstig zijn uit Duitse kolonies. Het Forum, ontworpen als open en kosmopolitisch platform voor álle culturen, bleek plotseling ook roofkunst in huis te hebben. Merkel hield zich ook in deze discussie op de achtergrond. Terwijl ze in 2018 nog vol trots Emmanuel Macron ontving op de bouwplaats, liet ze de opening van dit museum aan zich voorbijgaan.

Minder zichtbaar, maar voor het Duitse zelfbegrip minstens zo belangrijk, is het veranderende beeld van het structurele geweld dat tijdens de Tweede Wereldoorlog ook buiten de vernietigingskampen op grote schaal plaatsvond in Oost-Europa. Honderden dorpen werden platgebrand, Joden massaal door speciale commando’s doodgeschoten, hele bevolkingsgroepen gedeporteerd en miljoenen Sovjet-krijgsgevangen uitgehongerd in het gebied dat door de Amerikaanse historicus Timothy Snyder de Bloodlands is genoemd. Veel gewone Duitsers bleken actief betrokken bij deze excessen. Bovendien konden ze vaak rekenen op de collaboratie van de plaatselijke bevolking.

Een volgende kanselier zal actiever op zoek moeten naar de vaak pijnlijke herinneringen die wel kunnen worden gedeeld. We horen tegenwoordig veel over de noodzaak van een gezamenlijk optrekken van de EU om invloed uit te oefenen op de wereldpolitiek. Wie zoals ik ervan uitgaat dat een gezamenlijke Europese herinneringscultuur als basis dient voor een verenigd Europa, heeft nog wel wat werk te verrichten.