Lezen in de zomer: over vriendschap, elkaar vinden en weer kwijtraken

Beter dan de liefde, bestendiger ook: zo zou vriendschap moeten zijn. „Omdat hij het was, omdat ik het was”, schreef Montaigne (1533-1592) in zijn beroemde essay Over vriendschap. Ware vriendschap is vanzelfsprekend: echte vrienden hoeven elkaar niets uit te leggen, delen hun ziel zonder voorbehoud. En toch is dat zeldzaam. Verwachtingen worden soms gefnuikt, paden lopen uiteen, de zielsverwantschap blijkt op den duur toch onhoud- of onbestaanbaar.

Begin hiermee

Begin met Verwachting van Anna Hope, over hoe vrouwen vriendinnen vinden en weer kwijtspelen. Lees dan Zuurstofschuld van Toine Heijmans en ontdek hoe mannen er evenzeer een potje van maken. Kom tenslotte aan bij Lief Museum van Simon Carmiggelt en Ellen Warmond, een sprankelend vriendschapsverslag in brieven, waar je geregeld hardop om moet lachen.

In Verwachting van Anna Hope delen drie jonge vrouwen een huis, ijskast, en hun nog kleine zorgen. Innig is hun band, groots zijn hun toekomstdromen. Maar zeven jaar later zijn de kaarten heel anders geschud en bezwijken ze stuk voor stuk, los van elkaar, onder verplichtingen. Dromen kwamen niet uit of werden zelfs nachtmerries, ze begrijpen elkaar niet meer en delen steeds minder.

Vinden ze elkaar nog terug? Volgens een van hun moeders is vriendschap (met vrouwen) uiteindelijk het enige wat beklijft…

Over mannenvriendschap gaat Zuurstofschuld van Toine Heijmans. Bij hun eerste ontmoeting beklimmen Walter en Lenny zwijgend en zwetend een brugpijler. Hun gedeelde passie voor de bergsport doet hen eendrachtig stoppen met hun studie, ze gaan naar de Alpen, naar de Himalaya. Samen aan een touwtje, gezekerd aan elkaar, vrienden voor het leven. Of toch niet? Lenny haakt af, Walter klimt door. „(…) zonder ons zou alles hetzelfde blijven”, stelt hij dapper. Maar of hij er zelf in gelooft?

In Lief Museum van Simon Carmiggelt en Ellen Warmond vinden twee grote schrijvers elkaar. Vijftien jaar duurde hun penvriendschap. Ze correspondeerden levendig, geestig en knorrig over drank, moeders, oorlog, liedjes als ‘Hoeperdepoep zat op de stoep’ en de literaire wereld. Dat een vriendschap zo mooi kan zijn!

Anna Hope: Verwachting. Vert. Gerda Baardman. Ambo Anthos, 368 blz. €22,99

Toine Heijmans: Zuurstofschuld. Pluim, 336 blz. €22,50

Simon Carmiggelt en Ellen Warmond: Lief Museum. Ingeleid en samengesteld door Bertram Mourits en Trudy van Wijk. Querido/Literatuurmuseum, 248 blz. €22,99