‘Kevin Can F**K Himself’ en andere series in week 34

Kevin Can F**K Himself

Allison is het soort vrouw dat we vaak in Amerikaanse sitcoms zien. Terwijl haar domme man Kevin zich als een groot kind mag gedragen, moet zij vooral op dienstbaar en mooi zijn. Op een dag knapt er iets bij Allison en wil ze ontsnappen. Ze overweegt zelfs haar man te vermoorden. Kevin Can F**K Himself is een opvallende mix van stijlen. Sommige scènes zijn geproduceerd als een klassieke comedyserie, inclusief lachband. Zodra Kevin uit beeld verdwijnt krijgt het de toon van een rauwere dramaserie. Hoofdrolspeelster Annie Murphy (Schitt’s Creek) schakelt op knappe wijze tussen de genres. Amazon Prime Video, 8 afleveringen.

Post Mortem: No One Dies in Skarnes

Mysterieuze Noorse serie met een duister gevoel voor humor. De jonge vrouw Live Hallangen wordt wakker op een autopsietafel. Eerder op de dag werd ze dood aangetroffen in een veld. Er is nog iets geks aan de hand: ze snakt ze opeens naar bloed. Wat nu? Netflix, 6 afleveringen.

Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed

De legendarische tv-schilder Bob Ross (1942-1995) is nog altijd geliefd. Door zijn programma The Joy of Painting groeide hij uit tot een cultheld. Fouten kun je volgens Ross niet maken, hij sprak liever van ‘happy accidents’. Deze nieuwe documentaire wordt een minder vrolijke kijkervaring en focust op de strijd om het imperium van Ross. Netflix, 92 minuten.

Dave seizoen 2

Een nieuw seizoen van de comedyserie over de neurotische rapper en komiek Dave Burd, beter bekend onder zijn artiestennaam Lil Dicky. In het tweede seizoen probeert Dave het nog steeds te maken in de muziekwereld. Ook wil hij de relatie met zijn ex Abby herstellen. Ziggo Movies & Series, 10 afleveringen.