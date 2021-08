Kati Piri over evacuatie Kabul: ‘Ik zie dat we kostbare tijd hebben verloren’

Verslagenheid, berusting, hopen tegen beter weten in. En ook: machteloze woede.

Voor de leden van de vaste Kamercommissie voor Defensie is de evacuatie uit Kabul in de afgelopen dagen meer geweest dan zomaar een dossier. Zoals voor Derk Boswijk (CDA) en Kati Piri (PvdA), die nauw contact hielden met zowel Nederlanders als Afghanen die moesten worden geëvacueerd en die niet in veiligheid konden worden gebracht. „Voor elk gezin dat we er uit hielpen kregen we er tien op de app terug”, zucht Boswijk. „Je bent boos vanwege de enorme onmacht die je voelt”, zegt Kati Piri.

Juist de Tweede Kamer heeft de afgelopen weken en maanden een hoofdrol gespeeld in de evacuatie van Afghanen die gevaar lopen, nu de Taliban de macht hebben overgenomen. Al in 2019 nam de Kamer een motie van Salima Belhaj (D66) aan die bepaalde dat de Afghaanse tolken van Nederlandse militairen automatisch asiel moesten krijgen. Vorige week was het een motie van dezelfde Belhaj waarin werd vastgelegd dat niet alleen tolken, maar een heel scala aan Afghanen die risico lopen naar Nederland moesten worden gehaald: van de beveiligers van Kamp Holland in Uruzgan tot vrouwenrechtenactivisten en fixers van Nederlandse journalisten.

Te optimistisch

Afgelopen woensdag nog werd de Kamer gebrieft door de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie over de evacuatie uit Kabul. Veel Kamerleden realiseerden zich toen al dat de Amerikaanse deadline van 31 augustus waarschijnlijk te optimistisch was. „We wisten dat de Amerikanen drie, vier dagen nodig zouden hebben om in te pakken”, zegt Defensiewoordvoerder Jasper van Dijk (SP). „Maar gisteren gingen we er nog vanuit dat we tenminste tot en met vrijdag zouden hebben om te evacueren. Zelfs dat bleek niet haalbaar.”

Donderdagmorgen, nog voor de bloedige aanslag bij het vliegveld, kondigde het kabinet het einde van de luchtbrug naar Nederland aan. In de afgelopen tien dagen (donderdag meegerekend) zijn er ruim 1.600 mensen met bestemming Nederland geëvacueerd, zo zei demissionair premier Rutte donderdagmiddag. Ook 118 evacués die bijna 24 uur onderweg waren in bussen naar het vliegveld zijn daar inmiddels aangekomen. In totaal heeft Defensie ruim 2.500 mensen uit het gebied gehaald, bleek donderdagavond uit een Kamerbrief. Nederland houdt tot en met 31 augustus een vliegtuig, een aantal militairen en een klein ambassadeteam paraat om zo mogelijk „tegen de huidige verwachtingen in” meer mensen te kunnen ophalen.

Zwarte bladzijde

In de Tweede Kamer wensen velen daarom nog niet de balans op te maken – ook Salima Belhaj niet. „Laten we eerst evalueren, voordat we gaan vaststellen wie er heeft gefaald” , zegt de D66-woordvoerder. VVD-woordvoerder Jeroen Wijngaarden spreekt van een „zwarte bladzijde”, maar wil eerst een feitenrelaas van het kabinet afwachten. Anderen spreken zich nu al uit. Kati Piri somt staccato de fouten op: het gebrek aan registratie van lokale medewerkers, het Nederlanse ambassadeteam dat op 15 augustus zijn post verliet, zodat Nederland 72 uur geen diplomatieke vertegenwoordiging had. „Ik heb nog heel veel vragen”, zegt Piri. „Maar ik zie nu al dat we kostbare tijd hebben verloren.”

Pas op 7 september, als de Kamer terug is van reces, zal de vaste Kamercommissie opnieuw bijeenkomen. Op die vergadering, zo zegt Belhaj, zal vooral vooruit gekeken worden: „Je wilt weten welke mogelijkheden er nog zijn om alsnog mensen te redden.”