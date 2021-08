Jett Rebel zwiert van stijl naar stijl op zijn nieuwe album

Jett Rebel is de illusionist van de Nederlandse popmuziek. Jett Rebel past in geen vakje, hij ontsnapt aan verwachtingen. Hij zwiert van stijl naar stijl, zo ook op zijn net verschenen, zevende studioalbum Pre-Apocalypse Party Playlist. Net als je denkt dat hij rock wil spelen, volgt er een zijsprong naar psychedelica. Of naar sixties-pop, glamrock, funk, tropicália of lofi. Voor Jett Rebel betekent musiceren: de beste verpakking bij de inhoud kiezen. Zijn teksten gaan meestal over liefde en party’s, maar de ene vraagt om een massief rockgeluid met weelderige solo’s en een behang van koortjes. Bij de ander past funk, gecombineerd met bassynthesizers uit de jaren tachtig. Want welk genre Jett Rebel ook kiest als uitgangspunt voor zijn nummer, hij strooit er altijd wat extra stijlkenmerken bij.

Lappendeken

Jett Rebel, pseudoniem van Jelte Tuinstra (1991, Den Haag), richt zich muzikaal gezien op het tijdperk van vóór zijn geboorte. Hij eert de Beach Boys, Prince en The Sparks - binnen één liedje. Hij houdt van overdaad, zowel een arrangement als in melodie. Niet altijd klinkt hij origineel: het refrein van ‘Behave’ leunt op bekende akkoorden, de gitaarpartij in ‘Ppparty’ is sleets. En ook de extatische levenslust van sommige teksten is reeds bekend.

Ook ‘Baby, I’m In Love’, met zijn glamrockcitaten en opgewonden zang, werd een lappendeken van vertrouwde elementen. Maar trefzekerheid en tempo waarmee hij bijstuurt is overrompelend. Zeker als het nummer, na al dat geflirt en gefeest, uiteindelijk belandt in een stroomversnelling, en de extase nauwelijks nog bij te houden is.

Het daaropvolgende ‘Cold Cold Heart’, waarin hij losjes zingt en een gestroomlijnd arrangement zich ontrolt, is als een koel washandje op een koortsig hoofd. Jett Rebel zwiert, als luisteraar kun je weinig anders dan meezwieren.

Pop Jett Rebel. Pre-Apocalypse Party Playlist ●●●●●