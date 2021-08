Gaat Turkije straks de luchthaven van Kabul runnen?

Als na het vertrek van westerse militairen uit Afghanistan de luchthaven van Kabul nog functioneert, is dat waarschijnlijk dankzij een sleutelrol van Turkije. Het vliegveld wordt nu nog gerund door Amerikaanse, Britse en Turkse troepen. De Taliban lijken niet over de nodige kennis te beschikken om een commerciële internationale luchthaven te bestieren.

De luchthaven van Kabul is de belangrijkste toegangspoort tot Afghanistan. Het is een cruciale link met de buitenwereld in het bergachtige land, dat geen toegang heeft tot de zee, en waar reizen over de weg niet veilig is. Daarom is het van groot belang dat de luchthaven open blijft nadat alle westerse militairen zijn vertrokken.

Turkije had aangeboden om het management van het vliegveld in Kabul over te nemen na de NAVO-terugtrekking, om de Afghaanse regering te ondersteunen en de toegang te behouden voor het personeel van westerse ambassades en internationale hulporganisaties. Maar dat was voordat de Taliban Kabul innamen. Hoewel de beweging een goede band met Turkije nastreeft, eist ze het vertrek van de Turkse troepen als onderdeel van de deal met de Verenigde Staten.

„We willen goede relaties met Turkije, de Turkse regering en de moslims van de Turkse natie”, zei Talibanwoordvoerder Zabihullah Mujahid. „Maar we hebben de Turkse troepen niet nodig en wanneer de evacuatie is afgerond, zullen we de luchthaven zelf beveiligen.”

Technische hulp

De Taliban hebben Turkije om technische hulp gevraagd bij het managen van het vliegveld, meldde persbureau Reuters op basis van twee anonieme Turkse functionarissen. Maar Ankara aarzelt, want zonder troepen is het helemaal een riskante operatie. De onderhandelingen met de Taliban hierover zijn nog gaande, zeiden de bronnen, in samenspraak met de Amerikanen.

„Een functionerende staat, een functionerende economie, een regering die enige schijn heeft van een relatie met de rest van de wereld, heeft een functionerende commerciële luchthaven nodig”, zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. „We zijn hierover in gesprek met de Taliban. Ze hebben aangegeven dat ze een functionerende commerciële luchthaven willen.”

Turkije is een cruciale speler voor ons Suhail Shaheen Zegsman Taliban

Toen de Taliban eerder deze maand Kabul innamen, stuurde Turkije 2.400 extra militairen naar Afghanistan, bovenop de 600 man die betrokken waren bij de beveiliging van de luchthaven, om te helpen bij de evacuaties. Maar vanwege de chaos op het vliegveld groeide de kritiek van de Turkse oppositie en van burgers, die vinden dat de voordelen van aanwezigheid op het vliegveld van Kabul niet opwegen tegen de risico’s.

Het Turkse aanbod om de luchthaven te runnen na het vertrek van de NAVO leek in eerste instantie een poging van president Erdogan om zich een goede bondgenoot te tonen. Maar na de machtsovername van de Taliban zijn de kaarten anders geschud. Dat Erdogan bij zijn aanbod blijft, laat zien hoe graag hij voet aan de grond houdt in Afghanistan en relaties wil aanknopen met de nieuwe machthebbers.

Daarbij rekent Erdogan op de Turkse soft power in Afghanistan. Vanwege de historische vriendschap tussen de twee landen, en hun religieuze en culturele verwantschap, staan veel Afghanen welwillend tegenover Turkije. Turkije wordt gezien als een islamitische grootmacht, zeker economisch. Wat helpt is dat Turkse troepen nooit direct betrokken zijn geweest bij gevechten met de Taliban.

„Turkije is een cruciale speler voor ons”, zei Talibanwoordvoerder Suhail Shaheen. „Het is een sterk en gerespecteerd land in de wereld, dat een speciale plaats inneemt voor de moslimgemeenschap. Onze infrastructuur is ingestort. We zullen Afghanistan weer opbouwen en daarvoor hebben we Turkije het hardst nodig.”