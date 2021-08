Hoe blijven we met onze aandacht bij de mens(en) met wie we tijd doorbrengen?

Eten met vrienden. Een feestje. Met andere mensen sporten. Ja, zelfs iets doodgewoons als naar de kapper gaan, heeft extra glans gekregen nu het weer mag.

Maar met meer contact keert ook een vraag terug die tijdens de lockdowns minder speelde. Namelijk: als we elkaar zien, zien we elkaar dan écht? Waarmee ik bedoel: zijn we daadwerkelijk met onze aandacht bij de mens(en) met wie we tijd doorbrengen? Of zijn onze gedachten ergens anders, bij onze eigen muizenissen of bij – wereldwijde verslaving nummer één – onze smartphones?

Bovendien, áls onze aandacht al bij de ander is, ligt onze focus dan op wat we in diegene waarderen, of bij diens tekortkomingen?

Deze week daarom een oefening om gemakkelijker uw aandacht te kunnen houden bij de mens(en) met wie u samen bent. Aandacht met een positieve draai, ook nog eens. Want in deze serie ging het al vaker over onze natuurlijke neiging om te focussen op het negatieve. Dat geldt ook voor hoe we naar anderen kijken. Als we dat niet bijsturen, denken we al snel negatiever over mensen dan nodig is.

Die kritische blik laten we doorgaans overigens ook los op suggesties om eens iets nieuws te proberen, zoals onderstaande oefening. Daarom zeg ik al vooraf: het klinkt misschien simplistisch en zoetsappig, maar dit wérkt.

Hier komt-ie: stop tien minuten voordat u mensen ziet uw telefoon in uw zak of tas (en laat hem daar, als het even kan!). Pak nu pen en papier en schrijf drie dingen op die u in diegene(n) waardeert. Groot, klein, recent, lang geleden, mag allemaal. Het enige wat telt, is dat u denkt aan waar u dankbaar voor bent in deze persoon of personen.

Stellen die gelukkig getrouwd bleven, waren niet slimmer, rijker of aantrekkelijker dan anderen. Ze konden zelfs flink ruzie maken

Zoals gezegd, het klinkt misschien niet revolutionair of groots, maar het positieve effect van deze eenvoudige oefening is grondig bewezen door John en Julie Gottman, Amerikaanse relatietherapeuten die als eersten in hun vak uitgebreid laboratoriumonderzoek hebben gedaan naar wat relaties maakt en breekt.

Daarvoor werden stellen in een appartement gestopt en constant gemonitord (behalve in de badkamer en slaapkamer). In het Love Lab werd hun gedrag gefilmd, werden hun gesprekken opgenomen en fysieke tekenen van stress en ontspanning gemeten, zoals hun hartslag. De Gottmans analyseerden deze data en bleven regelmatig checken hoe gelukkig de stellen waren in de jaren daarna.

Het geheim voor een goede relatie bleek verrassend simpel. Stellen die gelukkig getrouwd bleven, waren niet slimmer, rijker of aantrekkelijker dan anderen. Ze konden zelfs flink ruzie maken. Maar in hun dagelijks leven slaagden ze erin om de negatieve gedachten en gevoelens die ze over elkaar hadden (en die elk stel heeft) de positieve niet te laten overschaduwen.

De Gottmans zijn zo goed geworden in het analyseren van de interacties tussen mensen, dat ze vrij precies weten welke stellen later scheiden of samen gelukkig blijven. In één studie van 130 pasgetrouwde stellen wezen ze 15 stellen aan die het geen zeven jaar zouden overleven. Dat klopte precies, behalve dat er nog twee stellen uit elkaar gingen: 98 procent correct voorspeld.

Op basis van hun kennis van relaties hebben de Gottmans meerdere oefeningen bedacht (en vervolgens de effectiviteit gemeten) om het positieve te laten winnen van het negatieve, waaronder de oefening van deze week. Doe het één keer per dag, voorafgaand aan een ontmoeting. Of meerdere keren op één dag – kan ook.

En of het nou gaat om een liefdespartner, of een ontmoeting met familie, vrienden, collega’s, buren of een ex-genoot zelfs, dat maakt niet uit. Het zijn allemaal relaties die profiteren van positieve aandacht.

Leg deze pagina op een plek waar u herinnerd wilt worden aan deze oefening en neem hem mee naar uw afspraken, zodat u de oefening tien minuten van tevoren kunt doen.

En vergeet niet bewust om te gaan met dat ene ding dat uw aandacht onnodig kan kapen.

