Dit doemscenario is nu eens niet onze eigen schuld

‘Een scheetkussen, toch?” Het kostte Liam in Ik weet er alles van! Junior moeite om het antwoord langs zijn opvoeding te loodsen, maar de jongen wist wel degelijk waarmee Max & Moritz in de Efteling hun trein extra wind in de rug geven – terwijl zijn specialisme nota bene ‘Marvel’ was en niet ‘Efteling’. Liam ging in triomf naar huis met 450 euro.

Het scheetkussen op RTL4 was de aftrap van een televisieavond waarin werd toegewerkt naar een kennisexplosie. De slimste mens, de favoriete quiz van mensen die zich eigenlijk te slim voor quizzen wanen, is in de finaleweek beland, maar ook op een steenworp afstand van de top kunnen kandidaten soms het noorden kwijt zijn. „Vis!” riep ik, toen de kandidaten verzuimden het hoofdingrediënt van zarzuelea te benoemen. Of „Kaukasus” en „Hangende tuinen”. (Dat was bij andere vragen.)

Uit het lood

Nieuwsuur toonde in een reportage over het onderzoek naar de herkomst van het coronavirus hoe ongelukkig het huwelijk tussen kennisverwerving en politiek is. Daarna nam de wetenschap het over met een special van De kennis van nu (NTR) onder de noemer ‘De dolende Noordpool’. Want, het hoge woord moet er meteen maar uit, het aardmagnetisch veld beweegt, het neemt af in kracht en zou zomaar om kunnen slaan. Omslaan, ja. Dan zijn onze kompasnaalden het noorden kwijt en wijzen ze naar het zuiden. Voor je het weet vliegen trekvogels in de herfst per abuis naar het noorden (of van Oost- naar West-Berlijn als er brood ligt op het Alexanderplein).

In de loop van de geschiedenis is ons magnetisch veld een paar maal omgeklapt en de laatste keer is alweer 780.000 jaar geleden. Ook de afname in kracht (20 procent in slechts duizend jaar) en de hoge snelheid waarmee de magnetische pool zich verplaatst, duiden erop dat er iets groots te gebeuren staat. Dat de magnetische Noordpool beweegt en niet samenvalt met de geografische noordpool is trouwens de reden dat Borssele al honderden jaren negen graden uit het lood ligt. De zeventiende-eeuwse landmeters die het Zeeuwse plaatsje ontwierpen, wilden alle straten noord-zuid en oost-west laten lopen, maar hielden geen rekening met de afwijking van hun kompassen.

Kosmische straling

De kennis van nu trok met de aardwetenschappers Lennart de Groot en Rosa de Boer naar de flanken van de Etna om daar de beweging van het aardmagnetisch veld te onderzoeken. Dat kan daar omdat uit metaaldeeltjes in gestolde lava af te leiden is wat de richting van het aardmagnetisch veld was op het moment van stolling. Dus boorde De Groot (op het oog het geleerde neefje van Rijdende Rechter John Reid) vol overgave in lava uit 1983, terwijl De Boer op een kaart opzocht waar zich nog resten van een flow uit 1766 of 1892 bevonden. Ze kon die ook met het blote oog onderscheiden in het fenomenale landschap. Met de kennis van nu had ik vroeger aardwetenschapper willen worden.

Zoals wel vaker in de wetenschap, verschool er zich slecht nieuws achter het spektakel. Het magnetisme van de aarde beschermt ons tegen gevaarlijke kosmische straling en er blijkt ter hoogte van het noorden van Argentinië „een gat in onze magnetische paraplu” te zitten. Zo dreigt er ook hier een mondiaal doemscenario – zij het dat het deze keer niet onze eigen schuld is.

De Etna leek niet erg blij met de onderzoekers die stukjes van haar lava naar een laboratorium ontvoerden. Terwijl de Nederlanders bezig waren hun monsters te verzamelen, spoten er plotseling grote hoeveelheden as en stenen de Siciliaanse hemel in. Alsof de wetenschappers op een scheetkussen waren gaan zitten.