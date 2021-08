Het beste model

Je ideale model zit al te wachten, aan de andere kant van de spiegel. Niet voor niets hebben zoveel schilders zelfportretten gemaakt. Je kunt jezelf op elk gewenst moment net zo vaak en zo lang tekenen als je maar wilt. Zelfs van opzij, met behulp van een tweede spiegel.

Zonder dat iemand je op de vingers kijkt, kun je oefenen op de verschillende onderdelen die in de vorige afleveringen langskwamen: op gelijkenis, op gelaatsuitdrukking of op je technische vaardigheid. Niemand hoeft het resultaat te zien, dus je kunt ongegeneerd je gang gaan. Het hoeft niet mooi of af, dit is je eigen studiemateriaal.

Oefeningen

Doe de oefeningen uit de vorige afleveringen nog eens, maar nu met je eigen gezicht.

1. Teken jezelf, je kleding, de achtergrond net zolang tot de lijn overal even los is en niet verkrampt bij je gezicht.

2. Belicht je hoofd zodat er mooie contrasten ontstaan tussen licht en donker. Teken of schilder vervolgens de donker-licht-patronen heel precies, zonder je te laten afleiden door de vorm van het oog, de neus of de mond.

3. Zelfportretten zijn vaak te herkennen aan een starre, starende blik. Maar je gezicht kan veel meer uitdrukken. Instrueer je spiegelbeeld om verschillende emoties te laten zien. Leg die specifieke emoties vast zonder je nu te veel te bekommeren om gelijkenis.

4. Bedenk wat je wilt benadrukken met je zelfportret en bepaal vervolgens hoe dat het best kan worden uitgedrukt in je houding, blikrichting, gelaatsuitdrukking. En welk formaat, uitsnede, kleur, contrast, materiaal daar dan bij hoort.

5. Leg als je denkt klaar te zijn de spiegel aan de kant en vraag je af wat het schilderij nog nodig heeft aan kleur, details, etc.

Prijsvraag: stuur een getekend of geschilderd portret in. De winnaar mag een workshop van Siegfried Woldhek bijwonen. Mail uw werk o.v.v. ‘Portret’ uiterlijk 6 september 2021 naar achterpagina@nrc.nl